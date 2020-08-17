«Не стоит недооценивать способность Джо облажаться» — Politico рассказала о непростых отношениях Байдена и Обамы

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден в ходе нынешней предвыборной кампании рассказал о том, что он вместе со своим другом Бараком Обамой, тогда ещё главой Белого дома, обсуждали вопрос о выдвижении вице-президента на пост главы государства в 2016 году, пишет Politico. По словам Байдена, тогда в ситуацию вмешалась трагическое развитие событий — смерть его сына Бо.

Теперь, по прошествии четырёх лет, план наконец-то может быть реализован, и Байден баллотируется, позиционируя себя настоящим наследником администрации Обамы. Ещё когда он объявлял о своём выдвижении, он назвал бывшего главу Белого дома «экстраординарным человеком, экстраординарным президентом». Его предвыборный штаб даже разместил под хэштегом #BestFriendsDay фотографию, на которой изображены дружеские браслеты с именами «Джо» и «Барак».

Однако, как отмечает издание, за этими заявлениями о крепкой дружбе кроется гораздо более сложная история.

Сразу после переизбрания Обамы в 2012 году команда Байдена начала думать о его собственной кампании в 2016 году. Сам он тогда ещё не принял окончательного решения, но хотел сосредоточиться на нескольких сферах, в особенности на инфраструктуре. Всё это, по словам бывших сотрудников Байдена, а также демократов, с которыми они консультировались, могло бы лечь в основу перспективной программы для предвыборной кампании.

Один из бывших помощников вице-президента описал его ход мыслей так: «Я хочу найти способы, оставаясь конкурентоспособным, принимать решения на своих условиях».

Однако с самого начала становилось все более очевидным, что Обама и многие из его ближайших помощников помогали Хиллари Клинтон. Несколько лет спустя, уже после её поражения на президентских выборах 2016 года, помощники Обамы, рассуждая о её слабости как кандидата, объясняли пренебрежительное отношение к Байдену актом сострадания: ведь вице-президент тогда горевал по своему сыну Бо, умершему от рака в 2015 году, и эмоционально он был не готов для участия в предвыборной кампании.

Сам Байден представил общественности такое же объяснение.

Между тем сохраняющаяся напряжённость между лагерями Байдена и Обамы была слегка заметна и во время праймериз 2020 года у демократов, когда бывший президент США отказался поддерживать кого-либо из кандидатов, отмечает издание.

Многие высшие должностные лица администрации Обамы, а также члены его предвыборной кампании держались в стороне или работали на других кандидатов, но не на Байдена.

Помощники последнего признали, что 44-й президент США не сделал для Байдена в 2020 году столько же, сколько он сделал для Клинтон в 2016-м.

Более того, некоторые союзники Байдена отметили, что, когда наконец прозвучало заявление Обамы о поддержке бывшего вице-президента, в его словах не было такого энтузиазма, как в случае с Клинтон.

При этом во время нынешней президентской гонки из анонимных источников продолжали появляться острые цитаты Барака Обамы. Так, один демократ вспомнил, как, общаясь с экс-президентом, услышал от него: «Не стоит недооценивать способность Джо облажаться».

По словам бывшего помощника Хиллари Клинтон Филиппа Райнса, слабости Байдена были таковы, что прошлой осенью она подумывала отказаться от своего решения о неучастии в президентской гонке.

Однако Байден доказал, что все они ошибались, отмечает Politico.

Его сосредоточенность на возможности избрания вместе с сентиментальным посланием о спасении души нации, которое многие эксперты и журналисты сочли слащавым, сентиментальным и не вдохновляющим, в итоге оказались выигрышным ходом.