CNN: Обама обвинил Трампа в попытках отбить у американцев желание голосовать

Бывший американский президент Барак Обама заявил, что нынешний глава Белого дома пытается «подорвать» и «заморить голодом» Почтовую службу США (USPS), сообщает CNN. Так он отреагировал на попытки Трампа прекратить финансирование USPS, назвав его нежелание выделять столь необходимые средства малодушной попыткой повысить свои шансы на победу на ноябрьских президентских выборах.

«То, что мы видели, в некоторой степени уникально для современной политической истории: президент, который открыто пытается отбить у людей желание голосовать, — подчеркнул Обама. — Мы никогда раньше не видели, чтобы президент говорил: «Я предприму попытку активного подрыва почтовой службы, чтобы создать стимул для голосования (на избирательных участках. — ИноТВ), и я буду откровенен касательно причины, почему я это делаю».

Бывший американский лидер назвал сложившуюся ситуацию «неслыханной».

Как поясняет издание, в своём комментарии Обама затронул продолжающиеся переговоры между демократами и республиканцами по очередному законопроекту о стимулирующих мерах во время коронавируса. Демократы включили в этот документ предложение американской почтовой службы выделить $25 млрд на финансирование этой организации, оказавшейся в непростом положении.

«Теперь президент дополнительно вставляет палки в колёса, пытаясь заморить почтовую службу голодом, — сказал Обама. — Мой вопрос: что делают республиканцы, раз они так боятся голосующих людей, что теперь готовы подорвать то, что является частью базовой инфраструктуры американской жизни?»

Трамп в рамках своей длительной кампании против голосования по почте на фоне пандемии коронавируса связал финансирование почтовой службы с предстоящими президентскими выборами. В интервью Fox Business он заявил, если почтовая служба не получит дополнительное финансирование, то, по его мнению, она в ходе ноябрьского голосования не справится с потоком отправленных по почте бюллетеней.

«Они хотят три с половиной миллиарда долларов на то, что окажется мошенничеством. По сути, это деньги, выделенные на выборы. Они хотят три с половиной миллиарда долларов на голосование по почте», — подчеркнул Трамп.

Как указывает CNN, глава Белого дома при этом вновь повторил своё ложное утверждение о том, что голосование по почте приведёт к масштабному мошенничеству.