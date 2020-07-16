BI: Обама, Маск и Кардашьян «разводили» подписчиков на биткоины через взломанный Twitter

В ходе масштабной хакерской атаки на Twitter злоумышленники временно завладели страницами десятков компаний и знаменитостей, включая Барака Обаму, Илона Маска и Ким Кардашьян Уэст. С этих аккаунтов мошенники попытались выманить у подписчиков биткоины, пишет Business Insider. Глава Twitter Джек Дорси признал, что для платформы это был «трудный день» и заверил, что его команда ведёт расследование.

Десятки аккаунтов известных людей и компаний в Twitter были взломаны и использованы в мошенничестве с криптовалютой, сообщает Business Insider. Неизвестные хакеры временно взяли под контроль страницы известных предпринимателей, включая Билла Гейтса, Джеффа Безоса, Илона Маска, Уоррена Баффета и бывшего кандидата в президенты США от Демократической партии миллиардера Майка Блумберга, а также различных IT-стартапов и сайтов о криптовалюте. Кроме того, атаке подверглись профили экс-главы Белого дома Барака Обамы и бывшего вице-президента Джо Байдена.

В среду 15 июля на взломанных страницах появились сообщения, призывающие подписчиков перевести $1000 в биткоинах на определённый адрес, чтобы в ответ они могли получить сумму, вдвое большую. Как отмечает издание, это стандартная мошенническая схема выманивания денег с помощью обещаний возвратить платёж с процентами.

К вечеру Twitter опубликовал заявление: «Мы выявили, как мы считаем, скоординированную мошенническую атаку, основанную на социальной психологии. За ней стоят люди, которым удалось воспользоваться некоторыми нашими сотрудниками с доступом к внутренним системам и инструментам». Платформа заверила, что ведёт расследование и по мере его продвижения будет делиться новыми деталями.

После взломов Twitter временно заблокировал аккаунты, а затем уведомил пользователей, что, пока идёт разбирательство, возможности публикации твитов, сброса пароля и некоторые другие функции будут временно ограничены.

«Для нас в Twitter сегодня трудный день. Мы все ужасно себя чувствуем из-за случившегося. Мы выясняем, что произошло, и расскажем всё, что возможно, когда у нас будет более полное понимание. Поддержим нашу команду, которая упорно трудится, чтобы всё исправить», — прокомментировал генеральный директор и создатель платформы Джек Дорси.

Как отмечает Business Insider, первыми подозрительные сообщения стали публиковать авторитетные компании, работающие с криптовалютой, — KuCoin, Binance и Gemini. Сайт CryptoForHealth, указанный в мошеннических ссылках, был закрыт вскоре после публикации постов. Примечательно, что гендиректор платформы обмена криптовалюты Binance Чжао Чанпэн попытался предупредить подписчиков, что коллеги публикуют подозрительные ссылки, но и его аккаунт тоже оказался взломан.

После компаний, работающих с биткоинами, злоумышленники нацелились на аккаунты миллиардеров, IT-корпораций, политиков и знаменитостей, включая звезду реалити-шоу с огромным числом подписчиков Ким Кардашьян-Уэст.

По счетам можно проследить, что на адрес, указанный в мошеннических публикациях, было переведено почти 13 биткоинов — порядка $118 000. Однако, по мнению издания, есть вероятность, что часть этих переводов была сделана самими хакерами, чтобы их счёт выглядел менее подозрительным.