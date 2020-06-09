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Week «разоблачил» планы России по вмешательству в американские выборы 2020

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Чиновники в США годами заверяли, что в электронные системы голосования нельзя проникнуть извне, потому что они не подключены к интернету. Однако опыт показал, что для взлома этих компьютеров достаточно нескольких секунд в сети — например, используя принтер с беспроводной связью или флешку с регистрационными списками. Именно такие технологии собирается использовать Россия, которая предположительно уже подослала агентов ГРУ в Рио-де-Жанейро, чтобы через wifi-сети повлиять на исход предстоящих американских выборов, уверяет The Week.
Week «разоблачил» планы России по вмешательству в американские выборы 2020
Pixabay

С приближением новых президентских выборов в США Кремль «развернул кибератаку сразу на нескольких фронтах», уверяет The Week. По словам американских чиновников, Россия уже начала активно использовать «ботов в соцсетях», чтобы убедить американских избирателей поддержать президентскую кампанию сенатора Берни Сандерса, сообщается в статье.

«Российское вмешательство никогда и не прекращалось. Российские тролли и военные хакеры, подорвавшие американскую демократию в США в 2016 году, продолжают попытки сбить американцев с толку и посеять между ними рознь», — подчёркивает The Week. Об этом уже не раз предупреждали все спецслужбы США, а недавно Агентство национальной безопасности объявило, что хакерская группа под названием Sandworm (которая в 2016 году участвовала в похищении 50 тысяч электронных писем Национального комитета Демократической партии), запустила кампанию по проникновению в почтовые серверы на территории США, говорится в статье.

Эксперты по безопасности даже озадачены вопросом, почему Россия тогда «не нанесла ещё больший ущерб, хотя атаковала избирательные системы во всех 50 штатах и проникла в регистрационную базу данных Иллинойса», сообщает The Week. Как заявил в конгрессе эксперт по кибербезопасности Майкл Дэниел, это предположительно можно объяснить тем, что в 2016 году была осуществлена лишь «разведка» и подготовка к «ещё более дерзкому удару».

По словам экспертов, основная цель Кремля — сеять хаос в США, разжигать политические разногласия и «подрывать общественную веру в выборы и демократию», говорится в статье. Поэтому в популярных социальных сетях, где русские «легко выдают себя за американцев», сейчас процветает дезинформация и тактика «информационных вбросов», предупреждает автор. 

«Однако российский обман не ограничивается действиями в интернете: Россия ещё в 2016 году внедрила агентов влияния в Национальную стрелковую ассоциацию и христианские группировки и организовала на территории США минимум 22 политических митинга. Русские вмешиваются в инфраструктуру выборов, а затем преувеличивают свои успехи в попытке убедить американцев, что результаты выборов могут быть нелегитимными», — подчёркивает The Week. Например, в случае, если бы на прошлых выборах победила Хиллари Клинтон, Россия начала бы сеять сомнения в умах американцев и распространять в соцсетях хэштег #DemocracyRIP (в переводе «Демократия, покойся с миром»), сообщается в статье.

Чиновники избирательной комиссии в США годами утверждали, что используемые в стране электронные системы для голосования нельзя взломать, потому что они не подключены к интернету. Однако хакерам для взлома этих компьютеров фактически требуется всего одна секунда в сети —  и в августе прошлого года группа экспертов по кибербезопасности уже обнаружила в десяти штатах несколько десятков серверных избирательных систем, причём некоторые из них были подключены к интернету уже более года, подчёркивается в статье. Кроме того, многие округа передают информацию через беспроводные модемы, некоторые из которых встроены непосредственно в машины для голосования, поясняет автор.

Россия собирается воспользоваться этой технологией, предположительно «подослав оперативников ГРУ в Рио-де-Жанейро и другие города», чтобы проводить хакерские операции по взлому через wifi-сеть, пишет The Week. Для этого нанятые Кремлём хакеры могут нанести удар по элементам инфраструктуры американских выборов — например, принтерам с беспроводной связью, USB-накопителям с регистрационными списками или планшетам для цифровой регистрации, поясняется в статье. Финский эксперт по безопасности данных Харри Хурсти также не исключает, что Москва попытается вмешаться и в механизм подсчёта голосов: «Лишь осознав, как всё это работает, вы понимаете, насколько всё хрупко», — предупредил он в беседе с журналистами.

В Соединённых Штатах Америки насчитывается около восьми тысяч местных избирательных юрисдикций, что расширяет поле действий для злоумышленников, предупреждает автор: «Это целое «лоскутное одеяло» различных сайтов, баз данных и оборудования, поэтому потенциальных целей у хакеров бесчисленное множество». При этом на промежуточных выборах 2018 года около трети юрисдикций использовали для голосования аппараты, выпущенные более десяти лет назад, сообщается в статье.

«Россия явно стремится воспользоваться слабостью Америки», — подчёркивает The Week. Выступая в конгессе ещё в феврале этого года, помощник директора Национальной разведки Джозеф Магуайр предупредил сенаторов, что Москва «постарается», чтобы Трампа переизбрали. Американский президент раскритиковал Магуайра за этот брифинг, а несколько дней спустя уволил, назначив на его место своего верного сторонника Джона Рэтклиффа, который «ставил под сомнение российскую поддержку Трампа в 2016 году», отмечается в статье.

По мнению западных специалистов в сфере безопасности, в этом году российские «кампании по дезинформации» станут ещё более продуманными и изощрёнными. «Теперь предполагается, что русские работают с американских серверов. Как показал прошлой осенью анализ постов, связанных с Россией, основное внимание уделяется разжиганию расовых обид, насаждению страха перед иммигрантами и мусульманами и подстрекательству владельцев оружия. При этом кампании велись в таких штатах, как Мичиган, Висконсин, Огайо, Аризона и Флорида»— пишет The Week. 

Конгресс США уже выделил в прошлом году на укрепление безопасности государственных избирательных систем $425 млн. Однако многие эксперты предупреждают, что большинство штатов вряд ли успеет значительно улучшить свои системы и внедрить новейшие технологии до выборов в ноябре. «Тем не менее, разведывательные службы во многом уже укрепили оборону США. В день промежуточных выборов 2018 года американские военные предприняли первую упреждающую кибератаку против России, заблокировав доступ в интернет «фабрике троллей» в Санкт-Петербурге»— говорится в статье.

В то же время опросы показывают: около 41% американцев полагают, что Вашингтон не сможет обеспечить полную безопасность предстоящих президентских выборов. И Россия сможет «добиться успеха за счёт сомневающихся американцев», предупреждает автор. «На самом деле, чтобы создать соответствующее впечатление, даже не обязательно рушить всю избирательную систему. Цель — хаос», — заключила в интервью The Week Лаура Розенбергер, директор Альянса за обеспечение демократии.

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Week США Северная Америка
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