NYT: разведку Москвы обвинили в распространении дезинформации о пандемии

Российская военная разведка «продвигает недостоверные сведения» о коронавирусе в интернете, сообщает The New York Times со ссылкой на анонимные источники в американских спецслужбах. По словам чиновников, ГРУ публиковало на подконтрольных сайтах статьи, в которых среди прочего пандемию COVID-19 называли биологическим оружием США.

Российские спецслужбы «распространяют дезинформацию» о пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют недавно рассекреченные разведданные, которые демонстрируют, как Москва не оставляет попыток «повлиять на американцев по мере приближения президентских выборов», пишет The New York Times.

По утверждению издания, военная разведка России, «известная как ГРУ», использовала свои связи с государственным информационным центром InfoRos и другими веб-сайтами для продвижения недостоверных сведений и пропаганды о COVID-19 на английском языке. В том числе она якобы поддерживала «ложную аргументацию» Китая о том, что вирус был создан американскими военными, и раскручивала статьи, в которых говорилось, что медицинская помощь Москвы Вашингтону может привести к новой разрядке их отношений.

По сравнению с 2016 годом Россия усовершенствовала свои «дезинформационные усилия». Поддельные аккаунты в социальных сетях и ботов, «продвигающих фейковые статьи», удаётся искоренять относительно легко. Гораздо сложнее остановить распространение подобных материалов, если они появляются на «убедительных с виду» сайтах, считают эксперты.

Два представителя американской разведки описали содержание недавно рассекреченной информации. Но они не представили соответствующие отчёты о деятельности ГРУ и СВР, обсуждая данные на условиях анонимности.

Чиновники упомянули в своём докладе двух россиян, Дениса Тюрина и Александра Старунского, «имеющих связи с ГРУ». Они якобы публиковали ложные материалы о коронавирусе на сайтах InfoRos, InfoBrics.org и OneWorld.press.

По словам источников издания, всего с конца мая по начало июля на порталах было опубликовано порядка 150 статей о пандемии. После этого материалы, «созданные ГРУ», подхватывались другими сайтами, в том числе GlobalResearch.ca, который имеет значительную аудиторию и «регулярно распространяет российскую пропаганду», хотя американским спецслужбам не удалось подтвердить его связь с Москвой.

Чиновники отмечают, что статьи были написаны носителями английского и не были похожи на «продукты кампании иностранного влияния». В текстах сообщалось, что пандемия — это «эксперимент по манипулированию миром», называли коронавирус биологическим оружием Америки и обвиняли США в том, что они используют ситуацию с COVID-19, чтобы навязать остальным странам свои взгляды.

Источники издания заявляют, что СВР также якобы руководит действиями аналитического центра Strategic Culture Foundation, который критиковал бывшую представительницу администрации Обамы Эвелин Фаркас. Деятельность организации якобы в настоящий момент расследуется ФБР.

Один из обозревателей Strategic Culture Foundation Майкл Аверко подтвердил в недавнем письме журналистам, что к нему приходили сотрудники ФБР. Он сказал агентам, что ему ничего не известно о связях аналитического центра с российской разведкой, и выразил сомнение в том, что они когда-либо существовали.

Представители OneWorld.Press отреагировали на публикацию The New York Times. В своём заявлении они назвали обвинения о работе на разведку Москвы «абсолютно ложными» и отметили, что им ничего не известно о сотрудничестве колумнистов портала с иностранными спецслужбами.

«Без каких-либо доказательств» представители OneWorld.рress предположили, что сведения о пропагандистской кампании российской разведки распространяются чиновниками, которые хотят сорвать переизбрание действующего президента США. «Всему миру известно, что у некоторых членов «глубинного государства» приготовлены свои кинжалы для Трампа, и даже сам президент много раз говорил об этом», — отмечается в заявлении портала.