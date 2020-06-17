Bloomberg: эксперты из США обвинили Россию в подрывной интернет-деятельности — но доказательств не привели

Аналитическая компания Graphika обнаружила «российскую группу» под названием Secondary Infektion, которая распространяла в интернете фальшивые документы и с помощью фейковых аккаунтов в соцсетях пыталась оказать влияние на исход выборов в США и Франции, пишет Bloomberg. Вместе с тем, значительная часть деятельности группы по-прежнему окутана покровом тайны, в то время как исследователи не смогли ни установить её источник финансирования, ни обнаружить её связи с российским правительством.

В течение последних шести лет российская группа распространяла в интернете поддельные документы и с помощью фейковых аккаунтов в соцсетях пыталась оказать влияние на исход выборов, а также посеять раздор среди западных критиков, при этом оставаясь незамеченной, пишет Bloomberg со ссылкой на данные нового доклада.

Аналитическая компания Graphika, которая специализируется на соцсетях, выпустила 150-страничное исследование. В этом документе утверждается, что российская группа под названием Secondary Infektion создавала документы и сообщения в соцсетях, приписывая их таким известным политикам, как сенатор Марко Рубио и госсекретарь Майк Помпео. После этого организация размещала их на различных форумах с тем, чтобы посеять раздор.

«Secondary Infektion уникальна тем, на каком огромном количестве платформ она оставляла сообщения: ни одна операция любой другой страны, которую изучали в Graphika, к ней даже не приблизилась, — отмечают авторы доклада. — Выделяет её также отсутствие вирусного вовлечения в ходе операций».

Однако, как отмечает Bloomberg, в отличие от «фабрики троллей», Secondary Infektion действовала куда менее эффективно. Если верить документу, то она забросила большую часть своих аккаунтов после их однократного использования, что затруднило процесс привлечения аудитории. При этом группа, по выражению авторов, «последовательно использовала сложные методы сокрытия своих следов, но ей не слишком удалось добиться какого-то ощутимого вовлечения аудитории».

В мае 2019 года, по данным компании Graphika, Facebook обнаружил небольшую группу аккаунтов Secondary Infektion, связав их с Россией. Изучив цифровые следы, исследователи, в конечном счёте, вскрыли деятельность группы, которая велась везде «от площадок интернет-гигантов вроде Facebook, Twitter, YouTube и Reddit до нишевых дискуссионных форумов в Пакистане и Австралии».

Тем не менее, как подчёркивается в докладе, многие элементы этой «российской операции» по-прежнему остаются загадкой. Хотя на протяжении многих лет интернет-группа и размещала разнообразный контент на более чем 300 веб-платформах на семи языках, ни Graphika, ни сотрудники семи соцсетей не смогли определить её источник финансирования, а также установить, каким образом Secondary Infektion связана с российским правительством.

«Мне кажется, что теперь мы начинаем понимать, что на самом деле никакой «российской методички» не существует, — заявила главный директор по инновациям Graphika Камилла Франсуа. — Мы продолжаем обнаруживать белые пятна в плане понимания этих операций».

В докладе утверждается, что Secondary Infektion, как и ГРУ, стремилась повлиять на президентские выборы в США и Франции. При этом многие из её действий, судя по всему, были направлены на то, чтобы вбить клин между такими соперниками России как Польша, Германия, Великобритания, Украина и США. В ходе одной из операций, по словам авторов исследования, группа создала фиктивную организацию под названием Фонд защиты темнокожих, а также сопутствующий ей блог с призывами к расовой вражде среди американцев.

Вместе с тем, группа пыталась дискредитировать Всемирное антидопинговое агентство на фоне скандала в мировом спорте с участием России. Кроме того, велась пропаганда исламофобии и распространение фальшивых материалов о раздирающих Европу разногласиях и агрессии со стороны США, НАТО и Турции. Излюбленной мишенью Secondary Infektion стала Украина, которую она пыталась выставить как «недееспособное или ненадёжное государство».

Хотя подобные «фейковые скандалы» не привлекли к себе много внимания, Secondary Infektion точно попала в информационную повестку дня, активно распространяя просочившиеся в публичное пространство — и, судя по всему, настоящие — британо-американские торговые документы в преддверии выборов 2019 года в Великобритании.

Подобный инцидент, как считает Bloomberg, может многому научить США. Утечка реальных документов стала единственным случаем, когда Secondary Infektion сумела добиться успеха, поэтому США должны подготовиться к тому, чтобы нивелировать влияние таких событий до ноябрьских выборов.