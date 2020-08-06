Обозреватель The Washington Post рассказал, каких сюрпризов можно ждать от «беспринципного» Трампа в преддверии выборов

Если президентские выборы в США проводились бы сегодня, то кандидат от демократов Джо Байден, вероятно, получил бы 297 голосов выборщиков, то есть на 27 больше минимального значения, необходимого для победы, пишет обозреватель The Washington Post Макс Бут. Неудивительно, что американский президент Дональд Трамп выступил с предложением отсрочить предстоящее голосование.

По мнению автора, глава Белого дома «отчаянно пытается избежать сокрушительного поражения». Однако Трамп, конечно же, не может отложить выборы, но есть много других «октябрьских сюрпризов», которые он мог бы преподнести.

Единственное, что он почти наверняка делать не станет, — признавать, что совершил множество ошибок из-за своей неподготовленности к этой работе, просить прощения и обещать добиться большего во время второго срока. Как отмечает автор, подобный шаг стал бы практически таким же ошеломляющим, как если бы он внезапно представил реальный план борьбы с коронавирусом.

Гораздо проще представить себе, как Трамп одобряет вакцину от этой болезни до завершения третьей фазы испытаний, подвергая таким образом смертельной опасности жизни невинных людей ради собственной политической выгоды.

Также нынешний президент США может попытаться провернуть какие-нибудь фокусы во внешней политике. Он, например, отчаянно жаждет вернуть откуда-нибудь американские войска. Трамп уже объявил о выводе почти 12 тыс. военных из Германии. Однако, уверен автор, главе Белого дома этого будет недостаточно.

Самой вероятной страной для полного вывода войск является Афганистан, где до сих пор находятся 8,6 тыс. американских солдат. Уход с афганской территории до ноябрьских выборов оставит эту страну уязвимой для захвата группировкой «Талибан»*, однако позволит Трампу хвастаться тем, что он реализует свою политику «Америка прежде всего».

Ещё одна страна, которую, возможно, ждёт сокращение американского присутствия, — это Южная Корея. Ведь Сеул вряд ли согласится на грабительское требование главы Белого дома выделять ежегодно $5 млрд на финансирование американского контингента на своей территории.

Кроме того, Трамп мог бы провести четвёртый саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, хотя предыдущие три ничего не принесли. И он даже мог бы пойти совсем на отчаянный шаг, от которого отказался в ходе их предыдущей встречи в Ханое, — он мог бы согласиться на санкционные послабления для Пхеньяна и на сокращение американского присутствия в Южной Корее ради обратимого урезания ядерной программы КНДР.

«Это бы стало поражением для США и их союзников, но победой для Кима и Трампа», — пишет автор.

Иран — ещё одна страна, в адрес которой Трамп мог быть сделать широкий жест. Он мог бы либо предложить Тегерану заключить ядерную сделку, которая повторяла бы расторгнутый им же договор, либо пригрозить Ирану нанесением авиаударов по развивающейся ядерной программе этой страны.

Трамп может посчитать, что как мир, так и война могут стать неплохим стимулом для роста его рейтинга, хотя обе эти возможности, убеждён Макс Бут, маловероятны.

Более того, как отмечает автор, глава Белого дома, скорее, развернёт войска для борьбы с протестами внутри страны, чем с иностранными врагами. Прелюдией к этому уже стал Портленд. Отправка туда сотрудников федеральных силовых ведомств была контрпродуктивна с точки зрения правопорядка, поскольку хаос завершился вскоре после ухода федеральных агентов, однако благодаря этому Трамп получил кадры уличного насилия, которые должны напугать белых избирателей.

«Представьте себе куда более масштабную переброску федералов в подконтрольные демократам города в преддверии дня выборов и даже объявление военного положения, из-за которого совсем не по стечению обстоятельств сторонникам Байдена будет сложнее голосовать. Или же представьте себе перебои в работе почтовой службы, из-за чего в ключевых демократических штатах бюллетени, отправленные в рамках голосования по почте, не будут доставлены», — говорится в статье.

Министерство юстиции — это ещё один вероятный источник неправомерных действий перед выборами. Генеральный прокурор Уильям Барр, беспринципный сторонник Трампа, поручил прокурору Джону Дарему провести расследование в отношении следователей, которые изучали связи между предвыборным штабом Трампа и Россией. И он уже заявил, что не намерен придерживаться рекомендаций Минюста, запрещающих публиковать политически деликатные данные перед выборами.

По мнению автора, даже не имея каких-либо доказательств, Барр может накануне выборов объявить, что раскрыл грандиозный заговор, нацеленный на то, чтобы подставить Трампа, обвинив его в сговоре с Россией. И участниками этого заговора, уверен Макс Бут, будут названы экс-президент Барак Обама, бывшая советница по национальной безопасности и возможный кандидат в вице-президенты США Сьюзан Райс, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан и, естественно, бывший вице-президент Джо Байден.

Кому-то из них даже могут быть предъявлены обвинения, поскольку дело тут не в том, чтобы выиграть суд, а в том, чтобы одержать победу на выборах. По иронии судьбы всё это, возможно, будет происходить в то самое время, когда русские вновь будут помогать предвыборной кампании Трампа, говорится в статье.

Ещё одна возможность для главы Белого дома — это вопрос с потенциальным вакантным местом в Верховном суде. В случае, если такое место внезапно образуется, то лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл уже изъявил готовность заполнить эту вакансию.

«Ничто так не бодрит сторонников Трампа, как судебная борьба», — отмечает автор.

Кроме того, Трамп может преподнести ещё один сюрприз в ноябре, который будет куда неприятнее, чем любой из октябрьских сюрпризов.

Когда выборы будут уже не за горами, Трамп сделает всё возможное, чтобы Байден не был признан победителем. Это может включать в себя аннулирование бюллетеней в поддержку Байдена, призыв к республиканским законодательным собраниям штатов отправить выборщиков, не поддерживающих бывшего вице-президента США. Кроме того, Трамп может попытаться добиться решения Верховного суда в свою пользу.

«Мы точно не знаем, что сделает Трамп, но мы знаем, что он не придерживается никаких правовых или этических ограничений, — пишет обозреватель The Washington Post Макс Бут. — Наша демократия будет находиться в максимальной опасности до января, пока нынешний беспринципный президент, имеющий в своём распоряжении огромные президентские полномочия, борется за то, чтобы остаться у власти любой ценой».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.