Fox News: перенос выборов президента США — плохая идея в эпоху нестабильности

Дональд Трамп поступил «немудро», предложив в своём твите перенести президентские выборы из-за возможных подтасовок, полагает ведущий Fox News Такер Карлсон. По словам журналиста, обстановка в США и так нестабильна, а дополнительные манипуляции с выборами ещё больше запутают народ.

Демократы планомерно демонтируют основные институты в жизни Америки. Начиная с семьи и веры. Они подрывают основную систему нашего государства — систему правосудия. Они аннулируют законы, жгут полицейские участки, нападают на здания суда. Работают над уничтожением равенства американских граждан перед законом, а ведь это основа всего. Они планомерно перепрофилировали федеральные правоохранительные органы, сделав из них политическое оружие. Они сажали своих политических противников в тюрьму.



Их лидеры призывают увековечить все эти изменения — создать численный перевес путём введения дополнительных мест в Верховном суде, дополнительных мест в сенате США и даже дополнительного электората! Они хотят импортировать десятки миллионов новых избирателей. Зачем они всё это делают? Они вам скажут, что хотят сделать страну лучше и справедливее. Но ситуация в стране не улучшается, и справедливости не прибавляется. Они делают это с одной целью — обеспечить себе полный контроль над Соединёнными Штатами.



Мы видим, как это происходит прямо сейчас. Хотя почти никто никогда этого не признаёт. А те, кто признаёт, оказываются на грани закрытия. Об этом мы можем вам многое рассказать!



Как же мы, остальные, должны реагировать на то, что видим? Внесём ясность: под «остальными» мы имеем в виду не консерваторов или зрителей этой программы. Мы говорим буквально обо всех: умеренных, политически нейтральных, традиционных либералах, которым до сих пор важны гражданские свободы… А такие люди есть. Мы говорим и об искренне верующих, причём всех конфессий. Об иммигрантах, которые прибыли в эту страну из-за нашего Билля о правах, но, едва добравшись сюда, видят, как эти права испаряются. Другими словами, мы имеем в виду всех, кто в глубине души любит эту страну, а это по-прежнему большинство американцев.



Что должны делать такие люди перед лицом нынешней революции? Очень просто. Защищать систему, которая у нас есть. Это наша задача. Американская система имеет недостатки, кто бы сомневался, но она работает лучше любой другой системы в истории. И её разрушение не принесёт пользы, разве что очень немногим, тем, кто этого активно добивается, а миллионы будут раздавлены.



Итак, если вам дороги Соединённые Штаты, боритесь за их институты. Они хорошо нам послужили. Эта страна пережила почти 250 лет, в том числе и гражданскую войну. Давайте двигаться дальше!



Сегодня утром президент выразил в Twitter свою досаду по поводу возможных подтасовок на грядущих выборах. Вот что он написал, цитирую: «При всеобщем голосовании по почте (речь не о голосовании по открепительным удостоверениям, которое является хорошим) выборы 2020 года станут самыми НЕТОЧНЫМИ И ПОДТАСОВАННЫМИ за всю историю выборов. Это будет огромный конфуз для США».



Мы не знаем, так это или нет. Надеемся, что нет, но это возможно. Так написал президент. Вот как заканчивается его твит, цитирую: «Отложить выборы, пока люди не смогут проголосовать должным образом, спокойно и безопасно???» Конец цитаты.



«Отложить выборы» — это было сегодня в заголовках всех кабельных каналов. Надо ясно понимать, что этого не произойдёт, выборы практически гарантированно состоятся в ноябре.



Но в данный момент, наверное, немудро предлагать менять выборы. Вне зависимости от наличия подтасовок. И так уже многое пришло в движение. Это не случайно, так и задумано. Сбитое с толку население, столкнувшись с изменениями со всех сторон, не может отбиваться. Для этого всё и делается. Так что наша задача — защитить то, что уже есть у нас как нации. И добиваться, чтобы это продолжало существовать. Сейчас, как никогда, важно сохранить то, что есть.



Дата выхода в эфир 30 июля 2020 года.