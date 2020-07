Fox News: на смену демократии в Америке приходит право сильного

Разногласия в США больше не решаются демократическим путём: руководители городов и штатов теперь поощряют насилие в отношении своих политических противников, констатирует ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, американские СМИ откровенно лгут, покрывая преступления погромщиков. Вместо демократии в Америке устанавливается «самая примитивная из всех систем», когда прав тот, кто сильнее, сетует журналист.

Об обществе можно многое сказать, зная, что именно шокирует его лидеров. На протяжении многих поколений руководителей нашей страны шокировало политически мотивированное насилие — когда люди вредили ближним за то, что те придерживались другого мнения. Руководству это внушало ужас. И не зря.



Политически мотивированное насилие — это не просто нападение на отдельно взятых американцев. Это нападение на саму Америку. В этой стране правят с согласия народа, а не принуждают к повиновению силой. Вооружённые люди не устанавливают законы. Это делают избиратели. Даже если в руках у вас «Глок», в день выборов ваш голос значит ровно столько же, сколько голос маленькой старушки, которая с вами не согласна. Такова наша система. Предполагается, что у слабых столько же власти над правительством, сколько у сильных. Это основа нашего американского равенства, которое нам следует лелеять и защищать.



Политически мотивированное насилие сразу же приводит к короткому замыканию. Демократия заканчивается. Вместо этого насилие возвращает нас к самой примитивной из всех систем: кто сильный, тот и прав. Те, кто причиняет боль другим, могут делать всё что захотят; все остальные должны им повиноваться. Для цивилизации нет большей угрозы, чем эта. Раньше мы это понимали, потому что это очевидно.



Но обстоятельства изменились. Людей, управляющих этой страной, политически мотивированное насилие больше не шокирует. Они его приветствуют. Коварно поощряют. Ведь оно выгодно им. Они твердят нам, что единственные настоящие преступления — это мыслепреступления. Поджоги — это нормально, и бить незнакомых людей по лицу дубиной — тоже нормально. Главное при этом скандировать правильные лозунги. Если ты на правильной стороне, то всё позволено. Но если ты осмелился выразить несогласие с принятыми догмами, тебя быстро накажут. Только попробуй высказать не то мнение! На собрании или в Facebook. Тебя найдут, ты потеряешь работу, репутацию, а может быть, и жизнь. Они подают очень ясный сигнал: американцы больше не равны. В стране теперь два стандарта: один для них и совсем другой для вас.



На выходных мы видели, что именно они готовы прощать своим сторонникам. Вооружённые толпы избирателей Джо Байдена поджигали здания, били машины, нападали на полицейских. Они устраивали беспорядки и причиняли вред людям, многим людям. А СМИ, пристально за этим наблюдавшие, обо всём лгали. Делали вид, что ничего этого не происходит. Придумывали оправдания. Они похоронили правду под эвфемизмами. Лжецы из The New York Times описывали беспорядки как «протесты». Как будто насилие было оправданным или могло быть оправданным.



Вот правда о происшедшем. Вот что на самом деле было в Сиэтле на выходных. Взгляните.



ГОЛОС: Starbucks горит!



«Протесты»… Нет, это были не протесты. Это были кадры с войны. Погромщики бросали в полицию камни, бутылки, куски дерева и взрывные устройства. Один взрыв оставил в здании полицейского участка 8-дюймовую дыру.



Поскольку нет такой нелепой лжи, которую бы не решился высказать CNN, канал назвал насилие против полиции, цитирую, «демонстрацией против полицейского насилия». Уловили? Это полная инверсия правды, достойная книги «1984». «Незнание — сила», «свобода — это рабство», «война — это мир». Они повторяют это, потому что ждут, что вы поверите. И кто-то, без сомнения, верит.



Полиция Сиэтла храбро попыталась дать отпор — выложила реальные кадры насилия, снятые полицейскими видеорегистраторами. Неизвестно, сколько людей их посмотрели. Поэтому сейчас мы покажем вам фрагмент.



В ходе этой «демонстрации против полицейского насилия» были ранены аж 59 сотрудников полиции! CNN хотел бы убедить вас, что они сами на себя напали. Но это не так. Ни в Сиэтле, ни где-либо ещё.



В Окленде агрессивные толпы людей в шлемах и с щитами напали на полицейский участок. Они обстреливали копов петардами и подожгли здание суда. Вот видеозапись.



Если верить ABC News, погромщики, которых вы только что видели, были «участниками акции протеста». Суд они сожгли, «после того как мирная демонстрация обострилась». Ого! «Обострилась»! А Всемирный торговый центр обрушился после того, как «обострился» коммерческий авиарейс!



Поразительно! Должны же быть и нормальные люди, работающие в ABC News. Может быть, в библиотеке магнитных записей или в столовой. Они вообще смотрят свой канал? Как они могут это выносить?! Оправдание насилия, непрестанная бесстыдная ложь. Трудно поверить, что они ещё не уволились. У них, наверное, ипотека и дети.



Они вызывают жалость. Как и те операторы в Сакраменто, которым на выходных пришлось бежать от агрессивной толпы. Их окружили и, по всей видимости, атаковали 150 избирателей Джо Байдена в чёрной полувоенной экипировке. Пришлось спасаться бегством. Казалось бы, другие журналисты должны отнестись к этому с сочувствием. Так было раньше, но не теперь. Ставки слишком высоки. Близятся выборы. Так что СМИ лгали, покрывая погромщиков, угрожавших операторам.



The Sacramento Bee изо всех сил уверяла, что на самом деле протесты были мирными. Газета хорошо постаралась затушевать насилие, в том числе тот факт, что так называемые протестующие пытались ослепить полицейские вертолёты с помощью лазерных указок. Один из «мирных протестующих» бежал по улице с цепной пилой, чтобы заблокировать движение. Никаких проблем! Ничего особенно интересного!



Тем временем на «главным образом, мирных акциях протеста» в Остине и Ороре, штат Колорадо, люди получили огнестрельные ранения. В центре Луисвилла вооружённые до зубов ополченцы, экипированные по-военному, прошли по городу, угрожая насилием в том случае, если полицейских не посадят в тюрьму. Никаких проблем, просто протест!



В Милуоки чернокожего сторонника Трампа по имени Бернелл Траммелл казнили перед собственным офисом среди бела дня. Его убили!



В Портленде, штат Орегон, полиция изъяла сумку, полную коктейлей Молотова и магазинов для винтовок. Ничего особенного! Руководство города Портленд игнорирует беспорядки 60 дней подряд! Всё хорошо, говорят они. Правда? Вот как Портленд выглядел на выходных.



Ничего хорошего. Это ненормально. Никакой это не протест, и никакие это не дети. Это взрослые люди, и они рушат нашу страну! Они совершенно неуправляемые, они творят насилие! Их наказывают? Нет. Куда смотрит Минюст? Разве у нас нет генпрокурора? Разве он не консерватор? Почему мы это позволяем?



Чед Вулф руководит Министерством внутренней безопасности. Что бы вы о нём ни думали, Вулф — один из очень немногих официальных лиц в Вашингтоне, которые не закрывают глаза на происходящее. Он послал сотрудников федеральных правоохранительных органов в Портленд, чтобы помешать толпе сжечь здание суда. Которое, кстати, толпе не принадлежит. Это федеральная собственность, они не имеют права её поджигать. Это здание наше, а не их.



За эти действия, за то, что он, один из очень немногих, дал хоть какой-то отпор, он был наказан. Вчера толпа пришла к Чеду Вулфу домой и стала угрожать ему и его семье. Причём не как-нибудь завуалированно, это был не подтекст, они говорили вслух и на камеру! Посмотрите.



ЖЕНЩИНА: Мы должны создать социальные последствия для этих мужчин и женщин.



ТОЛПА: Да!



ЖЕНЩИНА: Мы должны сделать так, чтобы им было некомфортно. Мы не будем добропорядочными немцами! Мы — разозлённые соседи! А этот человек потихоньку живёт здесь и может жить совсем как мы…



Ого! Начинаете понимать, почему Минюст ничего не делает? Почему они не провели вожаков «Антифа» перед камерами, заломив им руки? Почему не остановили всё это? Почему они ведут себя так, будто не имеют никакой власти? Может быть, они не хотят, чтобы такая же толпа собралась у них перед домом? Может быть, насилие агрессивной толпы эффективно?



«Мы должны сделать так, чтобы им было некомфортно», — говорит она в рупор. Что это значит? Можно не строить догадки. Мы целые выходные наблюдали, что это значит.



Вот контраст, о котором мы никогда не должны забывать. Всё ведь настолько быстро меняется, кажется, будто так было всегда. Но нет. Через несколько месяцев будут президентские выборы. Если вы не согласны с тем, что сделал Чед Вулф, вы можете проголосовать против его босса. И тогда Чед Вулф лишится должности. Так мы делали раньше, когда у нас была демократия. Но теперь уже не так. Теперь они просто идут и угрожают детям Чеда Вулфа, а СМИ аплодируют.



В прошлом месяце радиоведущий из Сиэтла по имени Пол Галлант высмеивал сообщения о том, что его город погружается в хаос. Это же мирные протесты, утверждал он. В Twitter Галлант доложил, что «не видел никаких пожаров, мародёрства или смертей». Конечно же, всё это было, и мы ещё тогда показывали вам видеозаписи этого! Но Галлант делал вид, что всё по-другому. Почему? Мы не знаем, остаётся только предположить, что он видел в этом пользу для своей стороны. А потом погромщики наведались в здание, где он живёт. В его многоквартирный дом. Они разгромили Starbucks внизу. И это его напугало. Теперь Галлант говорит, что покупает огнестрельное оружие. А-а… Оказывается, не так просто лгать о насилии, когда оно направлено на вас!



Дата выхода в эфир 27 июля 2020 года.