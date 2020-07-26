BI: «пришлось выучить новый язык» — в американской армии учатся говорить о расизме

Командующий Вооружёнными силами США в Южной Корее генерал Роберт Абрамс заявил, что в связи с реализацией политических инициатив по искоренению расизма в армии, тема расовой дискриминации впервые перестала быть запретной для обсуждения среди американских военных, пишет Business Insider. При этом Абрамс подчеркнул важность инициатив указав на то, что состав вооружённых сил США является отражением американского общества.

После начала реализации планов Министерства обороны по устранению пробелов в вопросах «разнообразия, инклюзивности и равных возможностей» в армии командующий Вооружёнными силами США в Южной Корее генерал Роберт Абрамс подчеркнул важность изменений, полагая, что состав вооружённых сил отражает американское общество, пишет Business Insider.

«На мой взгляд, а я служу уже 38 лет, тема расы в армии считается запретной, чем-то, о чём мы просто не говорим, — заявил Абрамс, отметив важность обсуждения расовых вопросов. — Мы являемся отражением американского народа, и нам действительно нужно говорить об этом».

«Очевидно, что смерть Джорджа Флойда, трагическое убийство... действительно вылилось в эту расовую напряжённость и расовый раскол в нашей собственной стране. И наших военных это тоже не обходит стороной», — добавил генерал.

Как отмечает издание, после того как по США прокатилась волна протестов против расовой дискриминации и полицейского произвола вслед за смертью афроамериканца Джорджа Флойда американские военные выступили с политическими инициативами, направленными на «повышение морального духа, сплочённости и готовности сил».

По словам Абрамса, речь идёт об изменениях поведения военнослужащих, а также о воплощении в жизнь основных американских ценностей, чтобы «к каждому человеку относились с достоинством и уважением, независимо от расы и пола».

«Нам пришлось выучить новый язык», — признался генерал. В качестве примера он привёл слово «микроагрессия», которое используется для описания кратких реплик или незначительных действий негативного характера в связи с принадлежностью к определённой социальной группе.

Помимо обсуждений на уровне подразделений, Абрамс сказал, что американские военные также «глубоко погружаются» в изучение демографических особенностей трибуналов — точно так же, как гражданские суды в американском обществе подвергались критике за «вопиющее расовое неравенство».

«Мы должны работать лучше», — подытожил Абрамс.

Как пишет Business Insider, в рамках более широкой инициативы Министерства обороны будет осуществлён ряд незамедлительных мер по борьбе с «бессознательной предвзятостью» в рядах вооружённых сил США.

В частности, американская армия больше не будет использовать фотографии солдат в документах при рассмотрении вопроса об их продвижении по службе. Кроме того, долгосрочные планы включают в себя дополнительное обучение для борьбы с предвзятым отношением и дискриминацией в связи с беременностью, а также пересмотр политики в области стрижек и личной гигиены.