BI: убийство военнослужащей в США положило начало «армейской версии движения #MeToo»

Дело об убийстве военнослужащей Ванессы Гиллен, которая незадолго перед своей смертью пожаловалась родным на сексуальные домогательства со стороны сослуживцев, вызвало широкий общественный резонанс в США. Как сообщает Business Insider, в ходе движения, получившего название «армейской версии #MeToo», многие женщины из вооружённых сил рассказали о своём неприятном опыте и безразличии начальства.

В США власти подтвердили информацию о том, что найденные недавно останки принадлежат пропавшей два месяца назад военнослужащей армии США Ванессе Гиллен.

Как напоминает Business Insider, 20-летняя американка проходила службу на базе Форт Худ, штат Техас. Незадолго до своего исчезновения девушка рассказала родным, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны сослуживцев. По словам сестры погибшей, Ванесса боялась жаловаться начальству — «думала, что что-то может случиться».

По данным издания, останки Гиллен были обнаружены 30 июня в 48 км от базы. Главный подозреваемый по делу — сослуживец девушки Аарон Дэвид Робинсон. По версии следователей, он убил Ванессу топором, а затем попросил свою подругу Сесили Агилар помочь избавиться от тела. Когда 1 июля органы правопорядка приехали за Робинсоном, он совершил самоубийство.

Business Insider подчеркивает: для многих женщин в армии история Гиллен страшная, но мало у кого она вызывает удивление. «Домогательства, в особенности по отношению к женщинам, уже давно стали в армии секретом, о котором всем известно», — комментирует издание. Несмотря на то, что громкие скандалы такого рода уже были, дело Ванессы Гиллен «ощущается иначе».

По словам бывшей военнослужащей ВВС США Тристы Вилчек, которая в 2011 году тоже подверглась домогательствам, «в этот раз всё уже совсем через край — всему есть предел». Как поделилась девушка в своём посте на Facebook, с ней всё случилось во время вечеринки по случаю дня рождения одного из сослуживцев: «Как только я туда приехала, я поняла, что никакой вечеринки нет. Там были одни мужчины. Я плохо помню, потому что, как мне кажется, когда я пришла в тот отельный номер и выпила, мне что-то подсыпали. Они заставили меня делать такое, на что я никогда бы не согласилась».

Однако когда на тот момент 18-летняя Вилчек набралась смелости рассказать обо всём начальству, помощи добиться она так и не смогла. «У меня были серьёзные травмы. Это был кошмар. Мне срочно нужна была помощь, но никто мне её не оказал. Такое впечатление, что они не хотели мне помогать», — написала бывшая военнослужащая.

Спустя несколько лет после инцидента Вилчек узнала, что один из изнасиловавших её мужчин по-прежнему служит в ВВС и занимает руководящий пост. «Гражданское население должно знать, кого оно так сильно почитает и уважает», — настаивает американка.

Отсутствие поддержки жертв насилия в армии — по всей видимости, распространённая практика, утверждает Business Insider. О такой культуре говорят многие женщины, которые пытались пожаловаться на обидчиков. «Они настолько могущественные. Что бы ты ни делала, они просто попытаются тебя заткнуть, — объясняет Мария Перес, служившая в ВМС США с 2015 по 2018 годы и пережившая несколько инцидентов с домогательствами. — Это армия. Их заботит, что ты можешь для них сделать, как твои действия отразятся на них. Как только ты им становишься не нужен или выставляешь их в неблагоприятном свете, они сделают всё, что угодно, чтобы от тебя избавиться».

Пример Ванессы Гиллен помог многим девушкам прервать молчание. Используя хэштег #IamVanessaGuillen (#ЯВанессаГиллен), жертвы начали рассказывать о своём опыте. По мнению Мартины Чесонис из правозащитной организации для женщин-военнослужащих Service Women's Action Network, «это армейская версия движения #MeToo».

На признания из армейской среды обратили внимание многие знаменитости, политики и активисты, которые призвали военное руководство принять меры. Так, наиболее вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден отметил: «Наш долг перед теми, кто надевает униформу, перед их семьями — положить конец сексуальным домогательствам и нападкам в армии и привлечь к ответственности виновных».

Благодаря масштабной реакции общественности министр армии США Райан Маккарти поручил провести «независимую и всестороннюю проверку» на базе Форт Худ. Как написал в Twitter Маккарти, «чтобы способствовать продолжительным переменам, мы должны слушать».

Президент Лиги объединенных латиноамериканских граждан (The League of United Latin American Citizens) Доминго Гарсиа уверен, что дело Гиллен демонстрирует «систематическую проблему в армии США». «Когда женщина надевает военную форму и даёт согласие служить нашей стране, даёт присягу, к ней нужно относиться так же, как и к мужчинам в армии», — считает активист.