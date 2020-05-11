Guardian: спор о домогательствах Байдена раскалывает демократов

Демократы не могут прийти к единому мнению относительно выдвинутых против Джо Байдена обвинений в сексуальных домогательствах. В то время как истеблишмент партии выступает в поддержку бывшего вице-президента США, многие либералы призывают политика отказаться от участия в гонке за кресло в Белом доме, передаёт The Guardian.

Обвинения в сексуальных домогательствах против бывшего вице-президента США Джо Байдена вызвали новый раскол внутри Демократической партии. Особенно между её левым крылом и истеблишментом, пишет The Guardian.

Экс-сотрудница Тара Рид обвинила Байдена в том, что он приставал к ней, когда она работала в его офисе в 1990-х. Кандидат в президенты от Демпартии и его штаб категорически отрицают эти обвинения, а крупные американские СМИ продолжают расследование этого дела.

Между тем в самой партии либералы схлестнулись с центристами и высокопоставленными фигурами относительно того, как реагировать на обвинения Рид. В спорах часто указывается на то, как демократы подходили к подобным громким случаям в прошлом. Например, они поддержали Кристину Блэси Форд, которая стала обвинять в домогательствах Бретта Кавано после того, как Дональд Трамп выдвинул его на пост судьи Верховного суда.

Политтехнолог Питер Дау считает, что демократический истеблишмент пытается дискредитировать Рид. По его мнению, в текущем споре действуют три основные фракции: оппоненты Байдена из числа республиканцев, левые демократы и влиятельные круги партии.

Последняя группа «сейчас абсолютно предана» бывшему вице-президенту и будет «защищать его любой ценой». Если понадобится, они пойдут даже на «полное уничтожение движения #MeToo», утверждает Дау.

Он напоминает, что другие женщины также обвиняли Байдена в «нежелательном прикосновении». В ответ политик обещал, что будет работать над тем, чтобы бережнее относиться к личному пространству других людей.

Либеральный демократ Ребекка Парсон выразила беспокойство, что обвинения Рид воспринимаются недостаточно серьёзно. По её мнению, они являются веским основанием для того, чтобы Байден снял свою кандидатуру.

Подобные доводы не разделяют многие из самых видных деятелей Демократической партии. Среди них сенатор от Нью-Йорка Кирстен Гиллибранд, «ведущий борец с сексуальными домогательствам и посягательствами». На днях она заявила журналистам, что поддерживает Байдена.

Но не только Парсон считает, что Байден должен отказаться от участия в президентской гонке. Согласно опросу Politico, более трети сторонников Демпартии полагают, что необходимо выдвинуть другого кандидата из-за обвинений в домогательствах.

Другие демократы полагают, что Байден может справиться с ситуацией без потери репутации и остаться эффективным противником Трампа. «Я отвергаю ложный выбор, что моя партия и наш кандидат не могут ответить на эти обвинения и победить обитателя Белого дома», — заявила конгрессмен из Массачусетса Аянна Прессли.