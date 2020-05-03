Hill: американских демократов и СМИ обвинили в двойных стандартах по делам Байдена и Кавано

Демократов обвиняют в двойных стандартах, поскольку они по-разному отреагировали на обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые против бывшего вице-президента США Джо Байдена и против нынешнего судьи Верховного суда Бретта Кавано, пишет The Hill.

И первый, и второй в критические моменты своей борьбы за высшие политические должности столкнулись с обвинениями по инцидентам, которые якобы произошли несколько десятилетий назад.

Высокопоставленные демократы, которые в ходе слушаний по одобрению кандидатуры Кавано на должность судьи Верховного суда яростнее других требовали справедливого рассмотрения дела Кристин Блейзи Форд, теперь ринулись защищать Байдена, заявляя, что они не верят обвинениям со стороны Тары Рид.

Схожая ситуация сложилась и со СМИ. Последние публиковали непристойные обвинения против Кавано, даже не проверив обвинителей и их заявления. В случае же с Байденом журналисты подошли к обвинениям со стороны Рид с крайней осторожностью.

Критики в обеих партиях говорят, что демократы и средства массовой информации во время слушаний по Кавано установили стандарт «верить всем женщинам», но не соблюли его, когда речь зашла о Байдене.

«Прослеживаются чёткие двойные стандарты между тем, как средства массовой информации и демократы относились к обвинениям доктора Кристин Блейзи Форд и тем, как они относятся теперь к обвинениям Тары Рид, — заявил Майк Дэвис, возглавлявший усилия сената США по утверждению кандидатуры Кавано. — Было поразительно видеть, как демократы говорят, что они поверили Джо Байдену ещё до того, как он высказался по этой теме».

В 2018 году высокопоставленные демократы с яростью отреагировали на обвинения, выдвинутые Блейзи Форд против Кавано, потребовав от последнего отозвать свою кандидатуру на должность судьи Верховного суда.

Они участвовали в маршах вместе с протестующими на Капитолийском холме и использовали этот вопрос для активизации либерально настроенного электората в преддверии промежуточных выборов 2018 года, когда демократам удалось вернуть себе контроль над палатой представителей.

Теперь в частном порядке некоторые демократы сетуют на те стандарты, которые они сами установили в 2018 году, заявляя, что их былые действия аукнулись им сейчас, когда обвинения выдвинуты против Байдена, пишет The Hill.