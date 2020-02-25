Daily Telegraph увидел в признании Вайнштейна виновным победу всего движения #MeToo

Жюри присяжных признало американского кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным в незаконных действиях сексуального характера и изнасиловании третьей степени тяжести, пишет The Daily Telegraph. Отмечается, что признание виновности Вайнштейна поможет всем жертвам насилия, которые потеряли веру в правосудие.

Для того чтобы признать кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным по двум пунктам обвинения из пяти потребовалось семь мужчин, пять женщин в жюри присяжных и 26 часов суда, сообщает The Daily Telegraph.

Присяжные признали Вайнштейна виновным в незаконных действиях сексуального характера по отношению к бывшему ассистенту реалити-шоу «Проект Подиум» Мириам Хейли в 2006 году и в изнасиловании третьей степени тяжести, жертвой которого в 2013 году стала актриса Джессика Манн.

Многие услышали в вердикте: «виновен, но виновен недостаточно». Однако издание подчёркивает, что даже признание вины по двум не самым серьёзным преступлениям из списка обвинений — победа для «шести женщин, достаточно храбрых, чтобы дать показания, и победа для всего движения #MeToo».

При этом The Daily Telegraph отмечает, что существовала опасность того, что во время «судебного процесса века» движение затмит собой реальных жертв Вайнштейна.

15 октября 2017 года, когда актриса Алисса Милано в Twitter отреагировала на сообщения о действиях продюсера словами: «Если вас домогались или насиловали, напишите «me too» (в переводе с английского «меня тоже». — ИноТВ), Вайнштейн стал символом всего, к чему стремилось привлечь внимание движение. Тогда же стало очевидно: если дело дойдёт до суда, речь будет идти не только о Вайнштейне, но и обо всём движении #MeToo.

Однако, по мере того как каждая из этих шести женщин одна за другой выходили давать показания, становилось всё более очевидно, что речь идёт не о «неких абстрактных идеалах и возмездии за каждую женщину, которая молча страдала от рук мужчин». Каждая из выступивших в суде жертв Вайнштейна вспоминала «ужасающие подробности» того, что ей пришлось пережить.

Жертвам Вайнштейна пришлось не только давать показания и раскрыть частную переписку, но и столкнуться с общественным осуждением и вопросами относительно того, «что за женщина» согласится встретиться с мужчиной в номере отеля и будет поддерживать связь после агрессивных действий в свой адрес. Кроме того, множество женщин, так же пострадавших от рук Вайнштейна, отказались давать показания, так как неоднократно слышали о том, что «знали, на что они шли».

Тем не менее The Daily Telegraph отмечает, что подобный вердикт поможет всем жертвам насилия, которые потеряли веру в правосудие.

«Мы уже видим рост числа женщин, которые хотят сообщить о сексуальной агрессии и отказаться от анонимности с начала движения #MeToo. И да, женщин всё ещё осуждают за то, за что никогда бы не осудили мужчин, когда они решают давать показания. Но мы также видим, что закон и жюри присяжных перестали обращать внимание на то, за что некогда осуждали женщин, становившихся жертвами насилия или домогательств: короткие юбки, решение вернуться в квартиру мужчины или выпитый алкоголь перед нападением», — приводит издание слова источника в правовой системе США.

В течение 24 часов после появления сообщения Милано в Twitter хештег #MeToo был использован на платформе более 200 тыс. раз, и более 19 млн раз за первый год.

После признания Вайнштейна виновным множество людей использовали социальную сеть, для того чтобы поддержать всех, без кого была бы невозможна эта «серьёзная победа». Тем не менее были и те, кто указал на то, что люди, годами покрывавшие преступника, останутся безнаказанными.