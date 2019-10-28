Welt: в Германии каждая восьмая женщина подвергалась сексуальным домогательствам на рабочем месте

Непристойные взгляды, интимные вопросы, нежелательные прикосновения: в Германии сексуальные домогательства на рабочем месте уже давно не редкость, передаёт Welt. Согласно же результатам последнего исследования, почти каждая восьмая женщина и каждый двадцатый мужчина в ФРГ становились на работе жертвами домогательств, сообщает немецкий телеканал.

Непристойные взгляды, интимные вопросы, нежелательные прикосновения: в Германии сексуальные домогательства на рабочем месте — не редкость. Почти каждая восьмая женщина и каждый двадцатый мужчина уже становились жертвами приставаний на работе. Об этом свидетельствуют результаты последнего репрезентативного исследования. Ни в коем случае нельзя терпеть подобные домогательства, подчеркнула, в свою очередь, министр по делам семьи. Работодатели при этом обязаны защитить своих сотрудников. Репортаж Даниэля Франца.

Так, как в этой постановочной сцене, происходит, конечно же, редко. И тем не менее с сексуальными домогательствами на рабочем месте столкнулись 13 процентов женщин. Жертвами становятся и мужчины — правда, всего пять процентов.

ФРАНЦИСКА ГИФФАЙ, министр ФРГ по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи: Нельзя терпеть сексуальные домогательства на рабочем месте. Необходимо принимать меры. Ответственные должны нести наказание. Речь всегда идёт о властных отношениях, и представленные сегодня результаты исследования это подтверждают.

Чаще всего сексуальные домогательства имеют место в устной форме: это комментарии и шутки. С нежелательными взглядами и жестами сталкивались 44 процента. Интимные вопросы задавали 28 процентам. Прикосновениям подвергались 26 процентов.

АЛЕКСАНДР СТИВЕНС, адвокат: Именно поэтому законодатели предприняли меры, и теперь сексуальные домогательства наказуемы. При этом наказуемы даже малейшие прикосновения, если человек посчитает их сексуальным домогательством.

Часто жертв не воспринимают всерьёз, как, например, в случае с Центром молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка в Берлине. Годами несколько женщин жаловались на одного учёного из-за нежелательных поглаживаний и комментариев сексуального характера. Отказов он якобы не принимал. Руководство успокаивает, что сотрудник этот в конечном счёте уволился. В центре принимают меры, чтобы в будущем подобное больше не повторилось.

САБИНЕ ЭРТЕЛЬ-ПРИЁН, уполномоченная по вопросам равноправия полов в медицинском комплексе Шарите: Речь идёт об информационной кампании, чтобы все сотрудники знали, каковы их права и куда им обращаться. Кроме того, все сотрудники, ответственные за персонал, должны будут в обязательном порядке посетить обучающие семинары.

Чаще всего, однако, сексуальные домогательства совершают не сотрудники, а пациенты или клиенты. Заявления пишут редко из-за стыда или страха перед возможными последствиями. Помощь пострадавшие могут найти на сайте www.hilfetelefon.de.

А тем временем ни с какими последствиями учёный из Центра имени Макса Дельбрюка, против которого выдвинули обвинения, так и не столкнулся. Он сразу же устроился на работу в берлинский медицинский комплекс Шарите.

Дата выхода в эфир 26 октября 2019 года.