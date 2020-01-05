Times: Терри Гиллиам назвал движение #MeToo «охотой на ведьм»

79-летний участник британской комедийной группы «Монти Пайтон» Терри Гиллиам назвал движение против сексуальных домогательств #MeToo «охотой на ведьм», благодаря которой белых мужчин отныне принято винить во всех проблемах мира, сообщает The Times. Как передаёт издание, британский сценарист и режиссёр также усомнился в искренности некоторых обвинителей голливудского продюссера Харви Вайнштейна.

79-летний участник британской комедийной группы «Монти Пайтон» Терри Гиллиам раскритиковал движение #MeToo, сообщает The Times. По его словам, белых мужчин отныне винят во всех проблемах мира.

Как напоминает газета, движение #MeToo приобрело всемирный охват в октябре 2017 года после обвинения голливудского продюсера Харви Вайнштейна в преступлениях сексуального характера.

«MeToo — это охота на ведьм. Мне, правда, кажется, что под удар попадает много людей, достойных людей или немного раздражаюших», — заявил британский сценарист, аниматор и режиссёр. По его словам, хотя в жизни Вайнштейна было немало жертв, достойных сочувствия, «Голливуд полон амбициозных взрослых людей, делающих свой выбор».

По утверждению Гиллиама, #MeToo стало для жертв способом сбросить с себя ответственность за собственную жизнь. «Мы живём в эпоху, когда кто-то другой всегда виновен в твоих неудачах, и мне это не нравится», — заметил один из авторов «Монти Пайтон».

«Я хотел бы, чтобы люди брали ответственность на себя, а не вечно указывали на кого-то, заявляя: «Ты разрушил мою жизнь», — признался Гиллиам.

«Я, как белый мужчина, устал от того, что меня винят во всём, что идёт не так в мире», — добавил режиссёр.