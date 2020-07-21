Le Figaro: к 2022 году французская армия планирует увеличить число женщин-генералов

Министр вооружённых сил Франции Флоранс Парли поставила задачу увеличить число женщин-военных, в том числе на руководящих должностях, пишет Le Figaro. Для этого в ведомстве приняли ряд мер: присутствие женщин в приёмной комиссии при отборе, введение менторов и референтов, искоренение домогательств и долгосрочное планирование операций для баланса между личной и профессиональной жизнью.

Ключевой задачей на своём посту глава Минобороны Франции Флоранс Парли считает увеличение числа женщин в вооружённых силах страны, сообщает Le Figaro. На этой неделе она приедет на военную базу в Салон-де-Прованс, где женщина-генерал Доминик Арбиоль примет командование и в то же время станет директором престижной авиационной школы. Окружение министра подчёркивает профессиональные качества генерала и отмечает, что такое назначение покажет молодым женщинам-офицерам, что они могут занять высокие должности.

Назначения женщин на руководящие должности являются важным символом разнообразия в армии, однако для этого, по мнению Парли, необходимо создать резерв и приложить много сил. Как объясняет министр в статье для Libération, «отказы сегодня приведут к отсутствию выбора у моих преемников», а «армия не может лишиться таланта 50% человечества». По её словам, необходимо создать условия для благожелательного приёма женщин, исключив любые домогательства.

Французская газета рассказывается, что для подготовки генерала требуются десятилетия, поэтому сейчас мало женщин претендует на эту должность. При этом задача Министерства вооружённых сил повысить эту цифру до 10% к 2022 году кажется выполнимой: если в 2018 году она составляла 7,5%, то к началу этого года — уже 9%. Статистика, однако, раскрывает ограничения каждого отдельного рода войск: так, среди 169 генералов сухопутных войск только две женщины, одна из 59 в ВМФ, три из 72 в ВВФ, в то время как в интендантской службе их 6 из 29, 20 из 115 в Главном управлении вооружения и 12 из 45 в военно-санитарной службе (SSA). Таким образом, число женщин выше на менее опасных должностях или в управлении.

Французская армия уже занимает четвёртое место в мире по количеству женщин, однако из-за нехватки кадров удваивает усилия по их привлечению. Флоранс Парли год назад утвердила план на повышение доли женщин в войсках. Для того, чтобы девушки начинали военную карьеру и не бросали её, Минобороны приняло ряд конкретных мер: теперь в призывных пунктах и комиссии при приёме должны присутствовать женщины, вводится система менторства и референтов (сейчас их 1200). Кроме того, сняли возрастные ограничения для приёма в военную академию — обязательный этап подготовки к руководящим должностям. Раньше туда принимали людей моложе 41 года, и многие тридцатилетние женщины отказывались от конкурса, чтобы не жертвовать своей личной жизнью и уделять больше времени детям.

Из всех родов войск больше всего женщин в военно-санитарной службе — 60%. Однако, по словам одного старшего офицера, феминизация накладывает свои ограничения на управление: женщины менее склонны участвовать в операциях, основная нагрузка ложится на других. В Министерстве обороны знают об этой проблеме и считают, что для этого надо прийти к компромиссу между личной и профессиональной жизнью: к 35 годам офицеры — и мужчины, и женщины — находятся на пике формы, однако именно в это время они хотят больше времени уделять семье. «Военные знают, почему поступают на службу, — подчёркивают в ведомстве. — То, что они требуют — это предсказуемости». Например, во флоте благодаря двойному гарнизону моряки могут знать за полгода или даже год, когда выйдут в плавание, пишет Le Figaro.