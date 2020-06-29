Экс-посол Польши: европейцам лучше сплотиться для обороны, чем ссориться под давлением США

Вместо того чтобы действовать под давлением Вашингтона, вопрос о европейской обороне было бы лучше решить самостоятельно, внутри Европы, считает бывший посол Польши в Германии и США Януш Райтер. Европейцы не должны позволять Трампу рассорить их перемещением американских войск. Поэтому для Берлина было бы разумнее и выгоднее внести свой вклад в защиту Польши и стран Балтии, пишет экс-дипломат в немецком журнале Der Spiegel.

«Братья и сёстры, защищайтесь вместе!» — призывает бывший посол Польши в Германии и США Януш Райтер в гостевой статье о европейской обороне, опубликованной в немецком журнале Der Spiegel.

Дональд Трамп хочет переместить часть американских войн из Германии в Польшу, однако европейцы не должны позволить этим манёврам внести раскол в их ряды, настаивает бывший дипломат, а ныне руководитель Центра международных отношений в Варшаве. Он считает необходимым подать сигнал о сплочённости и общей силе с востока ЕС.

По замечанию Райтера, сейчас перед нашими глазами разворачивается «драма символического убийства детей»: Америка отворачивается от мира, который она сформировала, причём особенно крепко достаётся Германии. Все американские президенты послевоенного времени, будь то республиканцы или демократы, знали, что влияние в Европе можно сохранить, только обладая им в Германии. Это также знала и Москва, которая до сих пор об этом не забыла, отмечает экс-посол Польши в своей статье.

Даже коронавирусный кризис не сблизил отдалившихся друг от друга союзников, подчёркивает он. Примечательно, насколько по-разному Германия и Америка до сих пор справляются с пандемией. В то время как в Германии кризис укрепил чувство собственного достоинства, традиционного мирового лидера, США, эпидемия ввергла в общественный и политический кризис.

При этом ощущение успеха интересным образом открыло Германии глаза на то, что этот успех мало чего стоит, когда другие страны угнетены бременем кризиса, полагает бывший польский дипломат. Фонд восстановления европейской экономики, который не смог бы возникнуть без вклада Германии, представляет собой больше, чем напряжение усилий в финансовой сфере. Это шаг, преодолевающий собственное привычное мышление. Если эта программа даст европейцам необходимую инъекцию адреналина, в обозримом будущем возможно появление новой европейской самооценки. Однако даже если дело до этого дойдёт, новые настроения и ощущения останутся лишь выгодной базой для политики.

Важно реалистично оценивать ситуацию, призывает Януш Райтер со страниц Der Spiegel. «Относительная слабость Америки в данный момент ни в коем случае не делает Европу сильной хотя бы на мгновение, — подчёркивает он. — Даже если Дональд Трамп всё делает неправильно, его страна остаётся желанным, неотъемлемым партнёром для многих наций, которые не хотели бы признавать Китай или Россию своими покровителями».

Япония, Австралия или Южная Корея не питают никаких иллюзий по поводу американского президента. В отличие от него, они являются убеждёнными сторонниками многосторонних международных отношений и потому с удовольствием будут сотрудничать с Европой. Однако не стоит строить иллюзии относительно реального расклада сил: Европа не может позволить себе такой роскоши. Просто не все ещё это поняли, считает экс-посол Польши в Германии и США.

Все, кому не лень, уже сказали о том, что Германия и Европа должны взять на себя «больше ответственности». Между тем, произошло в этом смысле не особенно много. Вопрос о вкладе Германии в трансатлантическую оборону ставился ещё задолго до Трампа, и он снова вернётся после ноябрьских выборов в США, независимо от того, кто на них победит, уверен Райтер. «Не было бы умнее решить его самостоятельно, как европейский вопрос, вместо того чтобы действовать под давлением Вашингтона или вообще не действовать?» — спрашивает он в своей статье.

Дискуссию по поводу того, не хочет ли Америка наказать Германию и вознаградить Польшу перемещением части своих войск, Райтер считает болезненной и опасной. Ничего удивительного в этой ситуации, с его точки зрения, нет: «Слабость воспринимается нехорошо. А Европа выглядит в мире слабой». Поэтому бывший дипломат считает, что со стороны Германии было бы знаком европейского самосознания заявить об инвестировании части своего слегка увеличивающегося оборонного бюджета в развитие обороноспособности Польши или стран Балтии. Независимо от того, идёт ли речь о балтийском флоте или защите в киберпространстве, от этого выиграл бы весь регион, включая саму Германию, убеждён Януш Райтер.

Подобный вклад объединил бы Европу именно там, где ей грозит раскол между востоком и западом, подчёркивает глава Центра международных отношений в Варшаве. Кроме того, такое развитие могло бы иметь дополнительный интеграционный эффект в промышленной сфере. «Но самый важный сигнал был бы таким: Германия и Европа в политическом плане способны к инновациям», — подчёркивает Райтер.

В борьбе с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, Германия нашла собственную силу. Эту силу она хочет использовать во благо Европы, в том числе в своих интересах, как на западе, так и на востоке Евросоюза. А что бы сказал Вашингтон по поводу немецкого вклада в оборону Польши и стран Балтии? «Даже если бы Дональд Трамп похвалил за это немцев, не было бы причин сомневаться, что Германия и её восточные соседи поступают правильно, — заключает бывший польский дипломат в статье для Der Spiegel. — Но не стоит беспокоиться: риск того, что главный критик немцев в Вашингтоне засыплет их похвалами, остаётся весьма ограниченным».