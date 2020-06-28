Süddeutsche Zeitung: Дуда вредит Польше и раскалывает НАТО при поддержке Трампа

Действующий польский президент Анджей Дуда вредит своей собственной стране, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. По мнению корреспондента Штефана Корнелиуса, договариваясь с Дональдом Трампом о двустороннем военном сотрудничестве, польский лидер ослабляет и раскалывает НАТО, а это точно не может быть в интересах Польши.

Польский президент Анджей Дуда при помощи своего американского коллеги Дональда Трампа вносит раскол в НАТО и тем самым ослабляет альянс, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. При этом по историческим причинам это никак не может быть в интересах Польши, убеждён автор статьи Штефан Корнелиус.

Национальная травма Польши, связанная с расколом и разделом страны, порождает повышенную потребность в безопасности, подчёркивает немецкий журналист. Едва ли в Евросоюзе есть другие государства, за исключением стран Балтии, в которых историческая травма так проникает в современную политическую повестку.

Президентская предвыборная борьба, которая в это воскресенье перейдёт в первый тур голосования, тоже складывается под влиянием потребности в безопасности и стремлении отгородиться от других. При этом восприятием угрозы легко можно манипулировать, как это продемонстрировала правительственная партия «Право и справедливость», сделавшая центральной темой своей предвыборной кампании защиту традиционных ценностей и общественной модели от либерального, толерантного в отношении гендера общества.

Вопрос об ЛГБТ-сообществе и правах на различный образ жизни оказался встроен в устоявшиеся угрожающие сценарии, что обеспечивает партии большинство, в первую очередь, среди католического и сельского населения.

В то же время, в классической политике безопасности Польша нашла «немного мира», пишет Штефан Корнелиус. Участие в НАТО — это серьёзно, и солидарность внутри альянса ощутима. В остальном со смягчением страха перед российской агрессией справляется повышенное внимание США к военному сотрудничеству, осуществляемому через НАТО, утверждает журналист.

По его словам, население Польши обеспокоено российскими учениями в Белоруссии, размещением ракет с ядерным потенциалом в Калининграде и нестабильностью в соседней Украине. Больше всего беженцев прибывают в Польшу с той стороны границы, из Донбасса.

Теперь, когда за несколько дней до выборов, действующий польский президент Анджей Дуда встречается в Белом доме с лидером США Дональдом Трампом, дающим ему неуклюжие советы в отношении выборов, это уже выходит за рамки всех политических правил и демократических приличий, подчёркивает автор статьи. Впрочем, в случае в Трампом к этому уже все привыкли — как и в случае с «Правом и справедливостью».

Однако Трамп допустил серьёзную ошибку, когда заговорил с Дудой о перспективах размещения в Польше тех военных, которых он собирается вывести из Германии, пишет Süddeutsche Zeitung.

Трамп и его советник по безопасности, который сейчас «судорожно» пытается найти обоснование для перераспределения войск, выработали свою особую логику, в соответствии с которой США сохраняют свою военную силу в Европе — только Германия будет «наказана» за своё нежелание платить за оборону. Польша, напротив, будет вознаграждена.

Такие опрометчивые расчёты не сулят ничего хорошего ни НАТО, ни Польше, считает корреспондент издания. Постоянное размещение американских подразделений на территории страны может стать последней каплей в расшатывании договора между Россией и НАТО и, таким образом, лишить Европу «последней частички задокументированной безопасности», предостерегает Корнелиус.

В этом случае Польша окажется в центре конфликта, к чему она вряд ли стремится. Более того, непристойное предложение Трампа усугубляет раскол НАТО, потому что американский президент хочет заключить с Польшей своё собственное соглашение по безопасности. «Это абсурдно», — заключает автор статьи.

Заключением собственного двустороннего договора США и Польша вынесут НАТО вотум недоверия и разрушат альянс, уверен он. В этой ситуации потери в сфере безопасности будут для Польши неизмеримыми. Таким образом, своей поездкой в Вашингтон Дуда втравливает свою страну в тяжёлый конфликт.

В итоге нацеленная на стабильность Польша при помощи США подталкивает Европу к расколу — вот к такому повороту приводят действия польского президента, подчёркивает корреспондент Süddeutsche Zeitung.