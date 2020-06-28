Ващиковский: у Польши нет достойной альтернативы дружбе с США
Бывший глава МИД Польши, а сегодня евродепутат Витольд Ващиковский считает, что процесс построения польско-американских отношений является безусловным приоритетом внешней политики Польши. «Россияне решились напасть на Грузию и Украину, на аннексию Крыма*, с которым они соединились большим мостом. Здесь тоже можно ожидать различных сценариев. Мы находимся на передовой Европейского союза и НАТО. Естественным путём мы платим за оборону остальной части Европы. Эти расходы должны быть разделены на всех. Мы считаем, что Европа должна принимать участие в этой защите. Единственный ответ мы получаем из США. Ему здесь нет альтернативы», — заявил в беседе с Radio Maryja бывший министр иностранных дел Польши.
Он обратил внимание на то, что Германия и Франция хотят сотрудничать в экономическом плане с Россией, но это угрожает вопросам безопасности Польши. «Мы хотим быть более независимыми, что касается энергетики — то есть покупать газ у тех, кто не мотивирует цены политическими взглядами. Что предлагает Европа? Больше российского газа. Любые интересы, которые мы имеем с американцами, мы можем рассмотреть под углом какой-либо альтернативы, но её нет. Если бы она была, наши лидеры точно бы приняли её во внимание», — объяснил Ващиковский.
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