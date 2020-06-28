Ващиковский: у Польши нет достойной альтернативы дружбе с США

Польша находится на передовой Европейского союза и НАТО, поэтому она платит не только за свою оборону, но и за оборону всей Европы. Это несправедливо, считает бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский. В беседе с Radio Maryja он объясняет, что единственным государством, которое готово поддержать Польшу в этом вопросе, являются США — и им на сегодняшний день нет альтернативы.

Бывший глава МИД Польши, а сегодня евродепутат Витольд Ващиковский считает, что процесс построения польско-американских отношений является безусловным приоритетом внешней политики Польши. «Россияне решились напасть на Грузию и Украину, на аннексию Крыма*, с которым они соединились большим мостом. Здесь тоже можно ожидать различных сценариев. Мы находимся на передовой Европейского союза и НАТО. Естественным путём мы платим за оборону остальной части Европы. Эти расходы должны быть разделены на всех. Мы считаем, что Европа должна принимать участие в этой защите. Единственный ответ мы получаем из США. Ему здесь нет альтернативы», — заявил в беседе с Radio Maryja бывший министр иностранных дел Польши.

Он обратил внимание на то, что Германия и Франция хотят сотрудничать в экономическом плане с Россией, но это угрожает вопросам безопасности Польши. «Мы хотим быть более независимыми, что касается энергетики — то есть покупать газ у тех, кто не мотивирует цены политическими взглядами. Что предлагает Европа? Больше российского газа. Любые интересы, которые мы имеем с американцами, мы можем рассмотреть под углом какой-либо альтернативы, но её нет. Если бы она была, наши лидеры точно бы приняли её во внимание», — объяснил Ващиковский.

«Мы относимся к США как к державе, возможно, европейской, которая была основана европейцами и обладает собственными интересами в Старом Свете. У нас также имеются свои интересы в США. Трансатлантические связи должны быть сохранены. Следовательно, естественно, что президент Дональд Трамп пригласил лидера дружественной страны, который хочет сохранить трансатлантические связи и хочет сотрудничать с Соединёнными Штатами», — добавляет он. Бывший глава МИД Польши считает естественным то, что Трамп сначала пригласил Дуду обменяться мнениями, прежде чем говорить с теми, кто не является сторонниками трансатлантического сотрудничества.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).





