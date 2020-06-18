Le Monde: французская армия отныне готовится к войне с «симметричным» противником

Глава генштаба французской армии Тьерри Буркхард заявил, что вооружённые силы страны начинают готовиться к возможным столкновениям с вооружёнными силами других государств, сообщает Le Monde. Особую ставку, по мнению генерала, надо сделать на современном вооружении, в том числе кибер- и информационном оружии, которые помогут бороться с дезинформацией.

Глава генштаба сухопутных войск Франции генерал Тьерри Буркхард считает, что Европа сейчас «окружена» милитаризованными государствами, что в будущем может привести к столкновениям между странами, пишет Le Monde. Главнокомандующий, назначенный в июле 2019 года, впервые провёл пресс-конференцию и разъяснил пункты своего «стратегического плана» на десять лет.

Буркхард вспоминает военные действия Запада в Афганистане в 2010 годах как «период, когда мы снова открыли жестокость войны». Хотя талибы не представляли реальную опасность для Франции, этот опыт позволил значительно повысить боеспособность французской армии, считает генерал. Сейчас, по его мнению, на место подавления восстаний приходят новые, «симметричные» противостояния «государства против государства». Разделение зон влияния в Ливии между Турцией и Россией показывает, что такие столкновения могут начаться раньше, чем планировалось, и недалеко от Франции. Глава французской армии считает, что Европа «окружена» государствами, которые не скрываясь идут по пути милитаризации. Они испытывают на прочность военную защиту Европы и не боятся прибегать к конфликтам, любой из которых, как объяснил Буркхард в видео для военнослужащих, может привести к «неконтролируемой эскалации военных действий».

В такой оценке французский штаб следует анализу НАТО, подчёркивает издание. Несколько месяцев назад один из сотрудников организации заявил, что «будущее столкновение с Россией наступит не в результате вторжения, а, возможно, из-за ошибки в расчётах». В связи с этим эксперт посоветовал французским сухопутным войскам сконцентрироваться на своих возможностях для сдерживания противника: постоянно проводить испытания и внедрять инновационные технологии, проверять оперативную совместимость и системы противоракетной обороны, а также обеспечить защитой свои системы командования.

Так, чтобы не дать Пекину захватить острова Глорьёз у входа в Мозамбикский пролив или покуситься на интересы Франции в Тихом океане, необходимо показать, что французское командование в этом регионе располагает средствами для отражения атаки в случае необходимости, поясняет генерал. Согласно исследованию Французского института международных отношений, проведённого в начале 2020 года по заданию главного штаба, передовые базы Франции находятся в уязвимом положении. В скором времени для их усиления в Новую Каледонию отправят бронетранспортёры.

Тьерри Буркхард подчёркивает, что в такой геостратегической ситуации необходимо к 2030 году «усилить сухопутную армию, чтобы быть готовыми сразу к самым трудным столкновениям». По его словам, речь не идёт о том, чтобы «повторить май 1940 года», потому что нужно лучше сочетать новое кибер- и информационное оружие. «Информация и дезинформация стали чрезвычайно мощным оружием», — утверждает генерал.

В связи с этим сложности вызывает то, что «ассиметричная» борьба с джихадистами далека от завершения. В операции «Бархан» задействовано 5,1 тыс. солдат, лишённых современного оружия. Таким образом, Франции необходимо наладить подготовку и вооружение своей армии. В 2023 году впервые с холодной войны на этой территории пройдут учения, возможно, с участием союзников. Также Буркхард подчеркнул, что французские сухопутные войска должны лучше сотрудничать с другими подразделениями национальных или союзнических вооружённых сил.

В то же время из-за коронавируса был отложен призыв на службу: как сообщает французская газета, последствия такой задержки не удастся нагнать. Подготовка солдат, и так слабая, также была отложена. В начале мая, выступая перед депутатами, генерал Буркхард признал, что французская армия недостаточно многочисленна, чтобы параллельно участвовать в крупных конфликтах и масштабном внутреннем кризисе, а использование её для раздачи масок не обойдётся без последствий.

Другой проблемой является наследство реформ 2008 и 2017 годов, которые поставили армию в бюрократические тиски, снижающие моральный дух армии. На это накладывается система обороны, которую широко критикуют военачальники: созданная по модели предприятия, она не предполагает создавать запас военной техники, оружия и боеприпасов. В армии, особенно сухопутных войсках, не хватает вооружения. В рамках своего плана Буркхард предполагает провести оптимизацию находящихся в его распоряжении средств, а также переписать солдатский кодекс, который теперь станет «кодексом чести», пишет Le Monde.