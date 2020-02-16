France 24: вместо Африки армию США будут готовить к войне с Россией и Китаем

В США заявили, что выводят из Африки контингент из 800 военных и заменяют их на инструкторов. Как отметила французский политолог в интервью France 24, это политический сигнал для России и Китая, который призван показать, что Штаты готовятся к широкомасштабной войне с крупным противником и оттого перебрасывают военных со второстепенных фронтов.

США решили пересмотреть количество своего контингента в Африке, пишет на своём сайте France 24. Там объявили, что 800 американских солдат заменят на инструкторов, которые будут учить местные африканские силы сражаться. Как отметила в интервью политолог Николь Вильбу, такое решение говорит об изменениях в военной стратегии США, которые теперь сосредоточились на угрозе со стороны Китая и России.

Американские военные теперь говорят, что экстремистов они будут сдерживать, а не ослаблять, как раньше. И это, по словам политолога, показывает, что Африка больше не в приоритете у США. Хотя Вашингтон изначально пытался на африканском направлении экономить силы. Но со времён правления Обамы Америка постепенно отовсюду выводит силы.

Впрочем, при Трампе акцент делается на подготовке к конфликту с Россией и Китаем, на военном сдерживании большого масштаба. И от этого как раз страдают те регионы, которые Штатам кажутся второстепенными.

Военные из Африки вернутся на родину, где будут тренироваться вести бой высокой интенсивности против мощного врага. И наоборот, в прошлом останутся тренировки боя против нерегулярной армии, террористов и оказание военной помощи. Таким образом американцы хотят послать политический сигнал Китаю и России, чтобы разубедить их вступать в войну с США, отмечает политолог.

Пока что эксперт расценивает ситуацию как нестрашную, но с течением времени последствия могут быть весомыми для самой Франции, которая активно задействована в Африке. Поэтому она просит США оставить там силы, иначе уже не будет такой поддержки с воздуха и разведданных о террористах.

Впрочем, как отмечает политолог, не все в США это решение поддерживают. И поэтому, если произойдёт какой-то новый теракт, то вполне возможно, что американцы в регион вернутся, ведь американская внешняя политика развивается циклично, предупреждает собеседница France 24.