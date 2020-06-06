Le Figaro: «мир не спасли, но миссию выполнили»: французская армия завершает операцию «Сопротивление» коронавирусу

Эпидемия во Франции сбавляет обороты, поэтому Министерство обороны завершает операцию вооружённых сил по оказанию помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает Le Figaro. Теперь ведомство намерено оценить последствия кризиса для военного сектора, принять меры для их преодоления и позаботиться о моральном состоянии солдат.

Операция «Сопротивление» по поддержке гражданского сектора во время эпидемии, объявленная 25 марта во французских вооружённых силах, близится к завершению, пишет Le Figaro. Министр обороны Франции Флоранс Парли и её секретарь Женевьева Дерьесек посетили войска, чтобы отблагодарить их за помощь в борьбе с коронавирусом.

Французская газета рассказывает, что с самого начала армия активно помогала справиться с ситуацией: разворачивала военные госпитали в Мюлузе, эвакуировала пациентов на самолётах или вертолётах, снабжала масками, распределяла продовольствие в домах престарелых, осуществляла логистическую поддержку и защищала спецобъекты. «Наши соотечественники всегда знали, что могут рассчитывать на вас», — подчеркнула на прошлой неделе Женевьева Дерьесек, посещая базу в Фонтевро.

«Мы не спасли мир, но выполнили порученную нам миссию», — приводит издание скромное высказывание одного из офицеров. Действительно, на счету армии лишь 2% реанимационных действий, связанных с COVID-19, однако её поддержка была символической: французские военнослужащие, по словам Парли, доказали «ловкость» и «находчивость».

Эпидемия во Франции идёт на спад, и операция «Сопротивление» также сворачивается: военный госпиталь в Мюлузе демонтирован, миссия десантных кораблей «Диксмюд» также завершила свою миссию в Антибах после доставки 138 тонн груза, в том числе миллион хирургических масок. Однако теперь настало время подумать о будущем и подготовить план по восстановлению экономики, первой задачей которого станет определить затронутые кризисом предприятия военной промышленности и понять, какие меры поддержки им необходимы. При этом армия также готовится ощутить последствия кризиса, поэтому министр обороны официально отказалась от выполнения бюджетного плана на 2021 год, который предполагал повышение на €1,7 млрд.

Особое внимание уделяется моральному духу военнослужащих и их семьи, который во время эпидемии тоже подвергся испытанию. Во время операции солдаты беспокоились за своих родных, а карантин отражался на душевном состоянии. Министерство отчиталось, что для поддержки общения служащих с семьёй повысило показатели интернет-соединения. Кроме того, отдых военнослужащих после спецопераций пройдёт не в Греции, границы с которой закрыты, а во Франции. Оборонное ведомство заботится о быстром возвращении солдат к нормальной жизни, потому что она является залогом хорошего выполнения зарубежных операций.