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Forbes обвинил Россию в краже французского вертолётоносца

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Минобороны России подписало с Керченским судостроительным заводом контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей, которые своей конструкцией напоминают французские вертолётоносцы «Мистраль». Издание Forbes обвинило Москву в том, что она украла проект французского корабля. Однако, отмечает автор материала, то, что Россия собирается скопировать «Мистраль», ещё не означает, что ей это удастся.
Forbes обвинил Россию в краже французского вертолётоносца
Reuters

Кремль подписал контракт с Керченским судостроительным заводом в Крыму на строительство двух универсальных десантных кораблей проекта 23900 на сумму $1,4 млрд. Как пишет Forbes, если внимательно посмотреть на фотографию, на которой президент России Владимир Путин рассматривает эскиз, изображающий предположительный облик корабля, конструкция может показаться знакомой. И это неудивительно, поскольку российский корабль является «клоном» французского вертолётоносца «Мистраль».

«Если нельзя купить — значит надо украсть. Таков подход России к приобретению новых универсальных десантных кораблей спустя шесть лет после того, как Франция отказалась продавать свои», — пишет автор материала.

Как напоминает издание, в 2010 году Россия заключила контракт с Францией на покупку как минимум двух «Мистралей». Эта договорённость возмутила некоторых американских политиков, которые предостерегали от помощи России в её вооружении для возможной войны против США или их союзников. После присоединения Крыма Париж быстро расторг контракт на поставку «Мистралей». Но потребность в современном универсальном десантном корабле была очевидна, как и последующие действия Кремля.
 
«Если будут строиться такие корабли, то при их создании, несомненно, пригодится тот непродолжительный опыт, который русские приобрели с французами в рамках контракта на поставку «Мистралей» до того, как он был расторгнут», — отметили в 2019 году специалисты Центра военно-морского анализа, расположенного в штате Вирджиния.
 
И, как заключает издание, этот прогноз оказался верным. Однако то, что Россия собирается скопировать проект «Мистраля», ещё не означает, что ей это удастся. 
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источник
Forbes США Северная Америка
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вертолетоносец Россия флот Франция
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