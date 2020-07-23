NYT: «символы нетерпимости и расизма» — американский конгресс проголосовал за удаление памятников конфедератам из Капитолия

Палата представителей американского конгресса проголосовала за удаление из здания Капитолия памятников деятелям Конфедерации, сообщает NYT. Как отмечает издание, голосование прошло на фоне массовых протестов против расизма и его символов по всей стране. При этом законопроект вряд ли пройдёт через голосование в сенате, где большинство составляют республиканцы, подчёркивает газета.

Палата представителей проголосовала в среду за удаление из здания Капитолия памятников деятелям и лидерам конфедерации, сторонникам идей белого превосходства, сообщает The New York Times. Как отмечает издание, этот шаг стал частью масштабных усилий по устранению исторических символов расизма и угнетения из общественных пространств. Голосование с участием двух партий завершилось с результатом 305 против 113 голосов

«Этим болезненным символам нетерпимости и расизма нет места в нашем обществе, и, конечно же, они не должны быть запечатлены в Капитолии Соединённых Штатов», — заявила член Демократической партии и соавтор законопроекта Барбара Ли.

Как поясняет газета, одобренный конгрессом законопроект требует изъятия «всех памятников лицам, добровольно служившим» Конфедерации. В частности, документ указывает на пять, подлежащих удалению памятников, включая бюст верховного судьи Роджера Тейни, который вынес решение Верховного суда, постановившее, что рабы не являются американскими гражданами и не могут подавать иски в федеральный суд. Законопроект предлагает заменить этот монумент бюстом первого темнокожего судьи Верхового суда Тергуда Маршалла.

Кроме того, предлагается изъять памятник вице-президенту Джону Калхуну, возглавлявшему в сенате фракцию, поддерживающую рабство, вице-президенту Джону Брекинриджу, занимавшему должность военного министра Конфедерации, экс-губернатору Северной Каролины и организатору государственного переворота в Уилмингтоне, возглавляемого сторонниками идей белого превосходства Чарльзу Брентли Эйкоку и губернатору Арканзаса, превозносившему необходимость сохранения «белых стандартов цивилизации» Джеймсу Полу Кларку.

По словам газеты, каждый штат имеет право направить два памятника для представления в коллекции Национального скульптурного зала Капитолия, которую ежедневно посещают тысячи туристов. Федеральный закон предоставляет право заменять их руководителям штатов, а не членам конгресса. Поскольку республиканские законодатели долгое время утверждали, что штаты должны сохранить это право, демократы Палаты представителей не могли удалить памятники, несмотря на своё большинство в конгрессе.

Как отмечает издание, несмотря на одобрение конгресса, законопроект вряд ли пройдёт через голосование в сенате, поскольку лидер большинства этой палаты республиканец Митч Макконел называет документ «слишком радикальным», а также попыткой «отретушировать» Капитолий.

При этом на голосовании в конгрессе в среду за удаление памятников проголосовали 72 члена Республиканской партии, назвавшие эту меру символическим шагом к примирению.

В свою очередь, конгрессмен-демократ от штата Южная Каролина Джеймс Клайберн предложил, чтобы после удаления из Капитолия памятники были помещены в музей, и выступил против их разрушения.

По словам газеты, некоторые штаты, реагируя на протесты местного населения, уже предприняли шаги к замене памятников, представленных от их имени в Капитолии. Так, Арканзас собирается заменить памятник Мистеру Кларку на изображение Джонни Кэша.

Как передаёт NYT, законодатели-демократы уже много лет борются с присутствием памятников конфедератам в Капитолии, однако этот вопрос никогда прежде не доходил до голосования в Палате представителей. Общественное мнение изменилось на фоне протестов по всей стране, спровоцированных смертью Джорджа Флойда и других темнокожих американцев в столкновениях с полицией.

«Представьте себе, каково это — быть афроамериканкой, зная, что мои предки построили Капитолий, при этом в нём находятся памятники тем самым людям, которые поработили моих предков, — заявила демократ и член конгресса от Калифорнии Карен Басс. — Памятники — это не просто знаки истории, это дань уважения, способ почтить личность. Эти люди не заслуживают, чтобы их чествовали».