Протестующим против полицейского произвола и расизма в США следует обратить внимание на опыт России и Украины по уничтожению памятников советским лидерам и видным деятелям, пишет The New York Times. Подобная борьба с прошлым лишь разжигает недовольство сторонников тех, чьи памятники были демонтированы, но никак не решает проблемы в стране.

Воодушевлённые результатами Августовского путча 1991 года тысячи молодых москвичей на Лубянской площади, напротив главного здания КГБ, спорили о том, каким символическим актом закрепить успех, пишет The New York Times. Свою «эйфорию» люди решили направить на демонтаж памятника революционеру и основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади.

Демонтаж памятника сопровождался возгласами «Долой КГБ» и послужил «мощным сигналом о том, что в Россию наконец пришли перемены». Тем не менее, как отмечает издание, почти 30 лет спустя во главе страны стоит бывший офицер КГБ Владимир Путин, а Дзержинский удостоен бюста у здания ГУВД Москвы.

В то время как по США прокатились протесты против полицейской жестокости и расизма, российский опыт преподносит «поучительный урок об опасностях и разочаровании демонтажа памятников». В частности, после распада СССР в стране предпочли не привлекать к ответственности за совершённые преступления, а замалчивать их, а часть прежней элиты вернуть к власти.

Как отмечает NYT, Пархоменко не сожалеет о демонтаже памятника Дзержинскому, однако сокрушается, что это не помогло искоренить «систему, которую олицетворяла статуя». Несмотря на демонтаж памятника революционеру, он, как и памятник советскому лидеру Иосифу Сталину из розового гранита и статуя революционеру Якову Свердлову, до 1991 года стоявшая на площади перед Большим театром, нашли новое пристанище в парке искусств «Музеон».

На российском государственном телевидении регулярно появляются «презрительные сообщения» о демонтаже или порче памятников в США, в которых статуи мореплавателя Христофора Колумба и генералам Конфедерации называются мишенями «яростного вандализма», напоминает NYT.

Однако критикуют действия американских протестующих и российские «либерально настроенные интеллектуалы», которые пережили попытки собственной страны избавиться от своего прошлого.

«Война с бронзовыми людьми не делает вашу жизнь более нравственной или справедливой. На самом деле это ничего не делает», — заявила российская журналистка Мария Липман.

Так, несмотря на демонтаж памятников Сталину по всей России, проведённый в прошлом году опрос россиян показал: 70% считают, что Сталин сыграл положительную роль в истории страны. На этом также настаивает внучка советского лидера Никиты Хрущёва, профессор международных отношений университета New School в Нью-Йорке Нина Хрущёва. Эксперт называет уничтожение памятников «большой ошибкой», которая лишь разжигает ненависть в тех, кто пытается помешать стереть какую-либо часть истории.

По словам российского политика Михаила Шнейдера, для реальных перемен уничтожение символов советской эпохи должно сопровождаться разоблачением преступлений, привлечением виновных к суду и возвращением конфискованного в советское время имущества.

Более того, памятники советским деятелям демонтируют и на Украине, однако это не делает страну «менее коррумпированной», а лишь усугубляет раскол внутри украинского общества.

«Мы всегда оглядываемся назад, и старые идеи иногда возвращаются. Но пусть статуи останутся в покое. Они являются свидетелями каждой эпохи и её истории. Говорите о них и спорьте о них. Но зачем их сносить?» — приводит NYT слова генерал-майора КГБ в отставке Алексея Кондаурова.