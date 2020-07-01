Daily Wire: защищая памятники от вандалов, Трамп объявил их в розыск в Тwitter

Президент Трамп подписал указ о защите статуй. При крайне поверхностном рассмотрении этот документ запрещает осквернять общественные памятники, совершать акты вандализма в отношении правительственного имущества и прочие акты насилия, которые мы недавно повсюду наблюдали. Крайне важно то, что документ предусматривает отказ от выделения федеральных средств и финансов тем штатам и местным властям, которые не справились с защитой общественных памятников.

Так что если местное правительство… Мы обсуждали это на прошлой неделе, когда общались с генпрокурором Уильямом Барром. Он тогда заявил: проблема здесь в том, что федеральные власти не могут быть вcюду одновременно, да и, на самом деле, мы сами этого бы не хотели. Поэтому в вопросе защиты этих объектов приходится полагаться на местные власти и на руководство штатов. И если те не собираются этим заниматься, тогда мы оказываемся в небольшом тупике.

Первое, что мы можем сделать, — прекратить выделять им деньги. В рамках этого шага также прекращается предоставление субсидий федерального правительства ведомствам и правоохранительным органам, которые не справились с задачей по защите памятников от осквернения.

Ещё одна вещь, которая сводила нас с ума, — картина того, как люди валят эти статуи. Всё это, очевидно, было очень хорошо организовано. И скоро мы подробно обсудим то, насколько организованным было это движение. Вы скажете: а где же полицейские? Но ситуация с ними ясна: они оказались между молотом и наковальней, поскольку, если они не будут выполнять свою работу, то я буду их критиковать, а если будут её делать, то им могут предъявить обвинения в убийстве или в чём-то подобном, верно? Прямо сейчас они, очевидно, очень непопулярны. У них нет какой-либо политической поддержки. Поэтому я им сочувствую.

Но если правоохранители не собираются останавливать уличные беспорядки и осквернение (памятников. — ИноТВ), то они лишатся финансирования. И на самом деле это всего лишь политическая проблема, с которой предстоит разбираться действующим местным властям.

Поэтому я рад, что президент Трамп пошёл на этот шаг.

Но в эти выходные он сделал то, что понравилось мне ещё больше. Он выложил в Twitter фотографии людей, которых пока ещё не поймали. Речь идёт о скрывающихся от правосудия преступниках, которые разрушали общественную собственность и нашу историю, нашу культуру. Он опубликовал их фотографии, написав: мы разыскиваем этих людей, если можете установить их личность, дайте нам знать, поскольку мы собираемся их арестовать, отдать под суд и бросить их за решётку на 10 лет. Как же мне это нравится! Создаётся ощущение, будто он смотрит это шоу.

Возможно, и другие об этом говорили, но я определённо это делал. То есть консерваторам нужно взбодриться и использовать имеющуюся у нас институционную власть, какой бы малой она ни была для реального содействия нашим политическим целям. Среди этих целей и спасение наших статуй, и спасение нашей культуры. И как же мы можем это сделать?

Служители правопорядка на местах связаны по рукам и ногам. А местные власти и власти штатов тут вообще не помогут. Руководство штатов особо ничего не хочет делать. Как я уже сказал, единственное, что есть у нас в распоряжении, — высокая политическая трибуна, радиобеседы и Twitter-аккаунт Трампа, где мы можем высказываться до посинения.

Один из способов использовать всё это заключается в том, чтобы выкладывать их фотографии (вандалов. — ИноТВ) в Twitter-аккаунте Трампа, за которым следят все. Некоторым консерваторам — по-моему, из числа наиболее мягкотелых — всё это не по душе. «Ох, это слишком личный вопрос. Это слишком… Трамп слишком сильно погружается в эту грязь. Он не должен этим заниматься». Нет, должен. Сейчас Трамп — главный правоохранитель в стране. Мы обычно так говорим о генеральном прокуроре, но кто начальник у генпрокурора в исполнительной ветви власти? Это президент.

Без всяких сомнений Трамп должен этим заниматься. Мне это очень нравится. По-моему, именно для этого мы его и избрали. Это правильная идея. И пресса в ярости, поскольку сейчас он, наконец-то, даёт отпор — по-моему, ему следовало сделать это раньше, — но он, наконец-то, даёт отпор. Леваки начали делать разворот, они вновь возвращаются к теме коронавируса и вновь возвращаются к теме России. Я серьёзно говорю: они опять возвращаются к теме России.

Дата выхода в эфир 29 июня 2020 года.