SRF: расовые протесты подтолкнули Бельгию к изучению своего колониального прошлого

Участники расовых протестов в Бельгии оскверняют памятники деятелям, связанным с колониальным прошлым страны, сообщает SRF. Глядя на это, местные политики решили создать комиссию правды, которая займётся изучением этого тёмного периода истории. Процесс будет для государства непростым и эмоциональным, отмечает швейцарский телеканал.

Колониальная история Бельгии, связанная с периодом правления короля-тирана Леопольда II в Конго в XIX веке, — одна из самых жестоких в Европе. К примеру, тогда рабам, которые, по мнению короля, работали недостаточно усердно, отрубали руки. Поэтому движение Black Lives Matter бередит старые раны и в Бельгии. И хотя Демократическая Республика Конго получила независимость 60 лет назад, изучение этого тёмного периода собственной истории началось только сейчас. Сюжет Михаэля Раухенштайна.

Памятник королю Леопольду II, который стоит перед королевским дворцом в Брюсселе, утратил своё великолепие. Как и в других городах, протестующие облили статую краской. Во фламандском городе Гент власти убрали памятник.

В конце XIX века король Леопольд II превратил Конго в личную собственность. По подсчётам историков, в ходе жестокого правления бельгийца погибло около 10 миллионов человек. Колониалисты также разграбили ресурсы страны. Для представителя общества «Колониальная память» Алиу Балде надписи на памятниках очень важны.

АЛИУ БАЛДЕ, представитель общества «Колониальная память»: Если бы статуя была чистой, то могло бы возникнуть впечатление, что всё в порядке. Здесь же мы видим, что есть конфликт.

И этот конфликт в Бельгии действительно существует. Недавно король Филипп — это архивные кадры с ним и президентом Конго — выразил глубокое сожаление по поводу колониальных преступлений. Конго остаётся эмоциональной темой, в том числе и для населения.

ТЕМНОКОЖИЙ БЕЛЬГИЕЦ: На тебя смотрят сверху вниз, если во время обсуждения выясняется, что ты не знаешь всех тонкостей языка. Всё это скрытые намёки, которые показывают, что ещё ничего не закончилось.

СВЕТЛОКОЖИЙ БЕЛЬГИЕЦ: На занятиях по истории нам ничего не рассказывали о колонизации Конго. Мы узнали об этом от наших родителей или семей, которые там жили. Я не думаю, что граждане нашей страны знакомы с этой частью истории.

Политики также отреагировали. С сентября в бельгийском парламенте появится комиссия правды. По мнению Алиу Балде и его общества, Бельгия должна рассказать правду о колониальном периоде.

АЛИУ БАЛДЕ: Что сделала Бельгия? На что тратились деньги? Кто и чем конкретно занимался? Всему этому нужно правильно учить и в школах.

Расовые протесты в Бельгии вызвали новую дискуссию о колониальном прошлом страны. Изучение этого периода истории будет для Бельгии непростым и эмоциональным.

Дата выхода в эфир 09 июля 2020 года.