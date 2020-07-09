Independent: в Словении подожгли деревянную скульптуру Меланьи Трамп

Американский художник Брэд Дауни убрал деревянную скульптуру первой леди США Меланьи Трамп, установленную в окрестностях словенского города Севница, сообщает The Independent. По словам Дауни, неизвестные подожгли её в День независимости Соединённых Штатов, 4 июля.
Деревянную скульптуру Меланьи Трамп в натуральную величину подожгли в родном городе первой леди США Севница в День независимости Соединённых Штатов, сообщает The Independent со ссылкой на слова автора концепции произведения американского художника Брэда Дауни.
По словам Дауни, скульптуру пришлось убрать с места поджога ровно через год после её открытия 5 июля, когда полиция сообщила ему о произошедшем. В настоящий момент полиция Словении расследует инцидент.
«Я хочу знать, зачем они это сделали», — заявил художник в отношении тех, кто совершил поджог. Дауни отметил, что установкой скульптуры пытался привлечь внимание к политике, проводимой президентом Дональдом Трампом, в частности, к его антииммиграционной деятельности.
Само скульптурное произведение представляет собой первую леди в голубом платье, в котором она была на церемонии инаугурации супруга, однако почти не имеет сходства с прототипом. Супруга президента США является самой известной представительницей небольшого города в Словении, Севница, и нередко привлекает к себе интерес местных бизнесменов, которые называют её именем вино и шоколад.
Как пишет The Independent, скульптура была уничтожена, после того как Трамп пообещал предпринять решительные действия против тех, кто портит исторические памятники в США в ходе протестов против расизма и полицейского произвола.
При этом в январе в другом словенском городе, Моравце, подожгли деревянную статую самого Дональда Трампа.
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