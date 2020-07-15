Euronews: памятник Баранову на Аляске уберут, чтобы «не причинять боль» коренным народам

03:00 ФАС и Минэнерго подготовили меры по стабилизации рынка топлива Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго подготовили комплекс мер, направленный на поддержание стабильности рынка моторного топлива, говорится в совместном заявлении ведомств.

03:00 В Google объяснили отсутствие Палестины на картах В компании Google объяснили, почему на картах сервиса Google Maps не отображается Палестина.

03:00 Агент Мевли: нет подтверждения, что у него коронавирус Агент Евгений Новиков, представляющий интересы футболиста «Сочи» Михи Мевли, прокомментировал информацию о заболевании словенца коронавирусом.

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03:00 Гендиректор корпорации «МиГ» рассказал о перспективах бренда «Сухой» Генеральный директор корпорации «МиГ» Илья Тарасенко, назначенный руководителем компании «Сухой», рассказал о перспективах двух брендов.

03:00 В Госдуме прокомментировали предложение повысить предельный возраст молодёжи Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение повысить предельный возраст молодёжи до 35 лет.

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03:00 Источник: полиция задержала вандалов, обезглавивших алюминиевую фигуру Дзюбы Подростки, которые повредили алюминиевую фигуру форварда «Зенита» и капитана сборной России Артёма Дзюбы в Подольске, были задержаны правоохранительными органами.

03:00 В Саратове перед судом предстанет обвиняемый в убийстве школьницы В Саратове перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в сексуальном насилии над девятилетней школьницей и её убийстве.

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03:00 Названа судейская бригада 1/2 финала Кубка России «Зенит» — «Спартак» Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи полуфиналов Кубка России.

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03:00 МИД ответил на заявления о «вмешательстве» России в британские выборы Обвинения Лондона в адрес Москвы о «вмешательстве» в парламентские выборы в Великобритании в 2019 году ничем не обоснованы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

03:00 Игонин считает, что жалобы «Спартака» на судейство обусловлены нервами перед матчем с «Зенитом» Бывший капитан петербургского «Зенита» Алексей Игонин не считает, что причиной текущего положения в турнирной таблице московского «Спартака» является необъективное судейство.

03:00 Трамп призвал Россию и КНР вместе предотвратить новую гонку вооружений Американский президент Дональд Трамп призвал Россию и Китай «присоединиться к усилиям США» по контролю над ядерным оружием и предотвратить новую гонку вооружений.

03:00 СК заявил о неопровержимых доказательствах по делу Фургала У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушению на Александра Смольского.

03:00 Кечинов: после возобновления РПЛ можно заметить постоянные ошибки не в пользу «Спартака» Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал жалобы руководства и тренерского состава клуба на необъективное судейство по отношению к красно-белым.

03:00 Колосков считает недостаток дисциплины причиной вспышки коронавируса в «Сочи» Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал свою версию причины вспышки коронавируса в ФК «Сочи».

03:00 В Кремле назвали голословными обвинения Британии о кибератаках Обвинения Великобритании в адрес России о якобы вмешательстве в парламентские выборы и в хакерских атаках на разработчиков вакцины от коронавируса голословны, Москва подобные обвинения не приемлет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

03:00 ЕС сократил список безопасных для открытия границ стран Совет ЕС обновил список стран, с которыми рекомендовано снять ограничения на необязательные поездки в Евросоюз. Из него исключены Сербия и Черногория.

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03:00 Рааб назвал Россию ответственной за кибератаки на создателей вакцины Британия призывает Россию «прекратить безответственные кибератаки», целью которых был «сбор данных о создании вакцины» от коронавируса, заявил глава Форин Офис Доминик Рааб.

03:00 Зеленский призвал все партии объединиться для «возвращения территорий» Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде к годовщине принятия декларации о государственном суверенитете призвал все политические силы страны объединиться ради «возвращения территорий».

03:00 Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы ВФЛА после ухода Юрченко Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) объявила, кто будет исполнять обязанности президента организации после ухода с должности Евгения Юрченко.

03:00 Лагард отметила восстановление активности в еврозоне Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что ситуация в экономике еврозоны улучшилась, однако темпы и масштабы восстановления остаются крайне неопределёнными.

03:00 Британия обвинила Россию в кибератаках на создателей вакцин от COVID-19 Британская служба кибербезопасности обвинила хакерскую группу Cozy Bear, которая, по мнению Лондона, «почти наверняка является частью российских спецслужб», в атаках на разработчиков вакцин против коронавируса.

03:00 В Казани рассказали о ситуации с пляжным отдыхом Ограничения на пляжах в Казани связаны не только с коронавирусом и качеством воды, но и с безопасностью на водных объектах.

03:00 В штабе Бабарико заявили об объединении усилий с другими кандидатами Штаб экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико сообщил об объединении усилий в рамках предвыборной кампании со штабами другого не зарегистрированного ЦИК претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало, а также кандидата на пост лидера страны Светланы Тихановской.

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03:00 Команда «Формулы-1» Williams объявила состав пилотов на сезон-2021 Британская команда «Формулы-1» Williams огласила состав пилотов на сезон 2021 года.