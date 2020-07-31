Welt: рекордное падение — экономика США рухнула почти на 33%
Экономика США сокращается сильнее, чем когда-либо, пишет немецкая газета Die Welt. Как сообщает издание, коронавирусный кризис нанёс большой ущерб американской экономике и привёл к рекордному спаду. Об этом в четверг заявило правительство США.
Несмотря на активную поддержку американкой экономики, её производительность во втором квартале резко снизилась в связи с пандемией коронавируса. По оценкам правительства, с апреля до июня включительно ВВП страны рухнул на 32,9% в пересчёте на год. Это наиболее существенный спад за четверть года за всю историю США. При пересчёте на привычную для Европы систему поквартального сравнения спад составляет около 10%, поясняет издание.
В первом квартале текущего года производительность американской экономики снизилась на 5%. Обострение пандемии коронавируса с середины марта привело к тяжёлому экономическому кризису в США. Во второй половине мая и в июне не отмечалось никаких признаков восстановления. С конца июня число новых заражений снова начало резко расти, что привело к очередным ограничениям в экономической жизни и должно снова затормозить рост экономики. В июне безработица в стране составляла 11,1%, хотя до начала пандемии держалась на уровне 3,5%, напоминает немецкая газета.
Глава Федерального резервного банка Джером Пауэлл ещё в среду выступил с предостережением об историческом провале ВВП. По его заявлению, дальнейшее развитие крупнейшей экономики мира вызывает большую неуверенность в связи с пандемией. «Развитие экономики будет в очень большой мере зависеть от развития вируса», — отметил Пауэлл. Если сдержать вирус не удастся, полное экономическое восстановление маловероятно, предупредил он.
Правительство Дональда Трампа, напротив, надеется на быстрое восстановление крупнейшей мировой экономики в третьем квартале текущего года. Поэтому, несмотря на пандемию, Трамп настаивает на стремительном возвращении к нормальной работе экономики. Однако аналитики скептически относятся к подобным надеждам на быстрый экономический подъём, отмечается в статье.
Почти одновременно с объявлением о резком экономическом спаде Трамп заговорил о возможном переносе президентских выборов в США, намеченных на ноябрь. Трамп написал в Twitter, что задумался о переносе выборов до тех пор, пока люди не смогут проголосовать в безопасности. Однако осуществить это будет крайне сложно, потому что дата проведения выборов в США законодательно закреплена, подчёркивает издание.
Ежедневно в США сейчас фиксируется по 60 тыс. случаев заражения коронавирусом. Больше всего от пандемии страдают штаты на юге и западе страны, в которых проживает примерно треть населения США. В общей сложности в стране отмечается около 4,4 млн заражений коронавирусом и около 150 тыс. погибших в связи с болезнью.
После начала кризиса конгресс и правительство США уже приняли пакет мер для поддержки экономики на общую сумму почти в $3 трлн, что составляет более 10% ежегодной производительности экономики страны. Сейчас в конгрессе ведутся обсуждения о возможности принятия нового пакета мер, однако позиции республиканцев и демократов значительно расходятся, заключает Die Welt.
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