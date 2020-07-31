Welt: рекордное падение — экономика США рухнула почти на 33%

Во втором квартале года экономика США рухнула на 32,9% в пересчёте на годовые темпы. Это рекордное падение американского ВВП, сообщает немецкая газета Die Welt. Дальнейшее восстановление экономики США будет зависеть от того, насколько хорошо удастся сдержать распространение инфекции. Несмотря на оптимистичные прогнозы Трампа о быстром экономическом росте, эксперты оценивают ситуацию скептически.

Экономика США сокращается сильнее, чем когда-либо, пишет немецкая газета Die Welt. Как сообщает издание, коронавирусный кризис нанёс большой ущерб американской экономике и привёл к рекордному спаду. Об этом в четверг заявило правительство США.

Несмотря на активную поддержку американкой экономики, её производительность во втором квартале резко снизилась в связи с пандемией коронавируса. По оценкам правительства, с апреля до июня включительно ВВП страны рухнул на 32,9% в пересчёте на год. Это наиболее существенный спад за четверть года за всю историю США. При пересчёте на привычную для Европы систему поквартального сравнения спад составляет около 10%, поясняет издание.

В первом квартале текущего года производительность американской экономики снизилась на 5%. Обострение пандемии коронавируса с середины марта привело к тяжёлому экономическому кризису в США. Во второй половине мая и в июне не отмечалось никаких признаков восстановления. С конца июня число новых заражений снова начало резко расти, что привело к очередным ограничениям в экономической жизни и должно снова затормозить рост экономики. В июне безработица в стране составляла 11,1%, хотя до начала пандемии держалась на уровне 3,5%, напоминает немецкая газета.

Глава Федерального резервного банка Джером Пауэлл ещё в среду выступил с предостережением об историческом провале ВВП. По его заявлению, дальнейшее развитие крупнейшей экономики мира вызывает большую неуверенность в связи с пандемией. «Развитие экономики будет в очень большой мере зависеть от развития вируса», — отметил Пауэлл. Если сдержать вирус не удастся, полное экономическое восстановление маловероятно, предупредил он.

Правительство Дональда Трампа, напротив, надеется на быстрое восстановление крупнейшей мировой экономики в третьем квартале текущего года. Поэтому, несмотря на пандемию, Трамп настаивает на стремительном возвращении к нормальной работе экономики. Однако аналитики скептически относятся к подобным надеждам на быстрый экономический подъём, отмечается в статье.

Почти одновременно с объявлением о резком экономическом спаде Трамп заговорил о возможном переносе президентских выборов в США, намеченных на ноябрь. Трамп написал в Twitter, что задумался о переносе выборов до тех пор, пока люди не смогут проголосовать в безопасности. Однако осуществить это будет крайне сложно, потому что дата проведения выборов в США законодательно закреплена, подчёркивает издание.

Ежедневно в США сейчас фиксируется по 60 тыс. случаев заражения коронавирусом. Больше всего от пандемии страдают штаты на юге и западе страны, в которых проживает примерно треть населения США. В общей сложности в стране отмечается около 4,4 млн заражений коронавирусом и около 150 тыс. погибших в связи с болезнью.

После начала кризиса конгресс и правительство США уже приняли пакет мер для поддержки экономики на общую сумму почти в $3 трлн, что составляет более 10% ежегодной производительности экономики страны. Сейчас в конгрессе ведутся обсуждения о возможности принятия нового пакета мер, однако позиции республиканцев и демократов значительно расходятся, заключает Die Welt.