Обозреватель CNN: из-за Трампа к американцам в мире относятся, как к прокажённым

Из-за катастрофической ошибки руководства США в обращении с коронавирусом многие страны начали относиться к американцам, как к прокажённым, отмечает обозреватель CNN Питер Берген. Четверть всех случаев заражения COVID-19 в мире приходится на США, хотя американцы составляют чуть более 4% мирового населения, и многие страны уже не только смеются над политикой Трампа, но и отказываются пускать к себе гостей из Америки.

Во время своей предвыборной кампании за пост президента Дональд Трамп неоднократно заявлял, что другие страны «смеются» над США. Конечно, Трамп никогда не приводил никаких доказательств. Однако сейчас страны, о которых он говорил, не только не смеются над США, но и относятся к американцам как к прокажённым, пишет на сайте CNN Питер Берген.

Раньше тёмно-синий американский паспорт открывал практически все двери по всему миру, а сейчас эти двери захлопываются. Перечень некоторых ближайших союзников Америки, которые теперь не пускают американцев в гости, включает Канаду, Францию, Германию и Италию.

На это есть веская причина, подчёркивает автор материала. На прошлой неделе 18 американских штатов установили рекорд по количеству подтверждённых случаев заболевания коронавирусом. В настоящее время в США зарегистрировано более 4 млн подтверждённых случаев; это четверть от общего числа известных случаев в мире — притом, что американцы составляют чуть более 4% мирового населения.

Это уже не «первая волна» коронавируса, это первое цунами, отмечает обозреватель CNN. По версии автора статьи, США дошли до этого, во многом, в связи с «катастрофическим провалом национального руководства». Федеральное правительство отказалось от своей роли, не издав приказ о закрытии страны и не введя обязательное ношение масок. После истечения 45-дневного срока действия рекомендаций властей по «замедлению распространения» коронавируса во многих штатах были проигнорированы советы Центров по контролю и профилактике заболеваний по поводу осторожной отмены ограничений по фазам.

Отдавая открытию экономики приоритет перед общественным здравоохранением, нация приняла решение принять тот факт, что многие сотни тысяч американцев умрут от коронавируса, пишет Питер Берген. По статистическим оценкам, почти у половины американцев есть сопутствующие заболевания, которые подвергают их риску заражения тяжёлым случаем коронавируса. Это означает, что многие миллионы людей, скорее всего, перенесут болезнь в тяжёлой форме, что может не привести к смерти, но, тем не менее, спровоцирует длительное течение болезни.

Более трети опрошенных американцев не вернулись к нормальному состоянию здоровья через две-три недели после того, как им был поставлен диагноз COVID-19. Есть не так много инструментов, которые помогают остановить распространение вируса: это социальное дистанцирование и ношение маски в общественных местах.

Трамп месяцами порочил ношение масок и почти всегда отказывался носить маску сам. При этом он превратил маски в политический инструмент, а не в символ разумной государственной политики в области здравоохранения. Трамп настаивал на том, чтобы штаты снимали карантинные ограничения раньше, чем многие из них достигли пороговых значений, установленных для этого официальными ведомствами. Во многих штатах социальное дистанцирование вышло из-под контроля.

Вопреки рекомендациям экспертов по здравоохранению в отношении проведения крупных мероприятий, Трамп в прошлом месяце провел большой митинг в Талсе, который, по словам местных чиновников здравоохранения, скорее всего, способствовал всплеску числа заражений.

Сейчас Трамп настаивает на полном открытии школ по всей территории США и угрожает удержать федеральные средства для образовательных учреждений, которые не последуют этим требованиям. Между тем, частная школа в Мэриленде, в которой учится сын Трампа Баррон, рассматривает возможность перехода на полностью удалённое обучение или создания своего рода «гибридной» системы, сочетающей очные занятия с обучением онлайн.

Трамп постоянно полагается на мудрость собственной интуиции, ставя её превыше науки и утверждая, что применение гидроксихлорохина стало «переломным моментом» для США, тогда когда на самом деле он может увеличить вероятность смерти пациентов с COVID-19 от сердечной недостаточности. Ещё во вторник Трамп продолжал рассказывать о препарате в Белом доме. Он также бездоказательно предположил, что тёплая погода прогонит вирус.

Вместо того, чтобы взять летний отпуск, вирус пронёсся через Аризону, Флориду и Техас, охваченные летней жарой, и все они установили рекорды по количеству случаев коронавируса.

Как напоминает CNN, Трамп много говорил о количестве коронавирусных тестов, проведённых в США, и неоднократно ложно утверждал, что рост числа случаев является результатом растущего количества тестов, а не результатом широкого распространения инфекции.

Наконец, Трамп всегда обвинял в появлении вируса кого-нибудь другого и пытался называть его «китайским» или «уханьским», однако эти отвлекающие усилия всё чаще оказываются безрезультатными. Опрос, проведённый два дня назад Associated Press-NORC, показал, что рейтинг одобрения Трампа в отношении его коронавирусной политики упал до рекордно низкого уровня в 32%, заключает Питер Берген на сайте телеканала CNN.