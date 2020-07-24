Spiegel: вера в «американское чудо» слабеет — Европа справляется с кризисом лучше США

Несмотря на то, что американская экономика считается самой динамичной в мире, специалисты всё больше сомневаются в её быстром восстановлении после пандемии коронавируса. Среди инвесторов ослабевает вера в американское чудо, а Европа и, в особенности, Германия справляется с кризисом лучше — потому что у неё есть правительство, готовое работать над новыми вызовами, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Американская экономика считается самой динамичной в мире, однако сейчас появляется всё больше сомнений в том, что она быстро оправится от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, пишет немецкий журнал Der Spiegel. По оценкам аналитиков, Европа справляется лучше — в особенности, Германия.

Для инвесторов сейчас большой вопрос, вкладываться ли в Америку или против неё, утверждает автор статьи. Когда вспыхнула эпидемия, 89-летний американский миллиардер, предприниматель Уоррен Баффетт заявил: «Ничто не может остановить Америку». Он успокаивал своих акционеров уверениями в том, что страна преодолевала и худшие испытания: «Американское чудо, американская магия всегда побеждали, и так будет снова». В начале июля его акционерное общество вложило почти $10 млрд в добычу природного газа — весомый кредит доверия для американской экономики.

Однако уверенность Баффетта разделяют не все. Глава отдела развивающихся рынков Morgan Stanley Ручир Шарма, управляющий миллиардными активами, считает, что триумфатором в мировой экономике после пандемии станут не США и не Китай, а Германия. По мнению эксперта, под руководством Ангелы Меркель немцы в период коронавирусного кризиса по максимуму использовали свои сильные стороны — эффективное управление, низкий государственный долг, репутацию промышленного качества и растущее число технических компаний в стране.

Для таких экспертов, как Шарма, Европа за последние недели превратилась в контрпроект Америки Трампа, пишет немецкий журнал. Немецкое понятие «неполной занятости» вошло в американский лексикон и стало образцом того способа действий, который должен помочь избежать существенных сдвигов на рынке труда.

Недавнее соглашение ЕС по поводу пакета помощи дополнительно укрепило новую веру в Европу, подчёркивает издание. Финансовая помощь после кризиса и эффективное сдерживание вируса должны привести к тому, что восстановление экономики в еврозоне будет происходить стремительнее и безупречнее, чем где-либо ещё, включая США, считают аналитики Goldman Sachs.

Как отмечается в статье, Америка считается самой динамичной экономикой мира. Во время финансового кризиса США потеряли 5% рабочих мест по сравнению с 3% в Европе. Затем понадобилось 119 месяцев для того, чтобы США снова достигли докризисных показателей. Еврозона не справилась с этим даже к началу эпидемии. Крайне подвижный рынок труда всегда был отличительным признаком американской системы. Тысячи предпринимателей и подрядчиков ждут своего часа в надежде найти в любом кризисе свой шанс.

Ещё в мае эксперт Шарма из Morgan Stanley считал, что положение США среди мировых экономик не изменится, несмотря на фиксируемый спад, а те, кто критиковал Америку и предсказывал ей утрату позиций, в прошлом всегда ошибались. Однако за последние недели Шарма, по-видимому, изменил своё мнение, пишет Der Spiegel.

В любом случае, коронавирусный кризис отличается от прежних, отмечает немецкий журнал. Восстановление экономики будет в значительной степени зависеть от того, насколько успешно стране удастся справиться с вирусом — об этом недавно заявил в конгрессе председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. Также многое, по его мнению, будет зависеть от поддержки в виде программ помощи со стороны политических кругов.

Так или иначе, перспективы не слишком обнадёживают. Попытка президента США вернуться к обычному режиму в экономике потерпела крах, подчёркивает издание. В США коронавирусом заразились уже более 4 млн человек. Результатом преждевременного открытия американской экономики стало усиление пандемии, которое теперь замедляет экономический рост, полагают специалисты. Авиакомпании, рестораны и отели сообщают о том, что спрос снова начал падать. Прогноз в данном случае неутешительный: «Нет вакцины, нет восстановления».

Пока что принятые пакеты помощи на сумму в $2 трлн поддерживают уровень потребления американцев и, соответственно, экономику США. Однако если ничего не изменится в ближайшее время, в конце июля миллионы людей окажутся на мели — именно тогда истекает срок дополнительной поддержки безработных в $600 еженедельно, благодаря чему многие до сих пор могли платить за жильё или отдавать долги по кредитам. Кроме того, в пятницу истекает срок действия моратория, до сих пор не позволявшего выставить нерадивых съёмщиков на улицу.

Экономисты опасаются, что прекращение государственных выплат может оказать негативное влияние на экономику страны. Поэтому республиканцы и демократы в Вашингтоне незадолго до начала летних каникул затеяли переговоры по поводу нового пакета помощи — однако разногласия велики не только между обоими политическими лагерями. Некоторые идеи президента натолкнулись на непонимание даже среди его сторонников. Так, Трамп настаивает на понижении подоходного налога, что экономисты считают бессмысленным, так как эта мера поможет тем, кто сохранил работу во время кризиса. Мало одобрения также находит идея Трампа оказать государственную поддержку школам и университетам, которые продолжают работать в обычном режиме, несмотря на опасность заражения.

Недоумение вызвала и другая инициатива Трампа — его требование сократить средства, выделяемые на коронавирусное тестирование в штатах. По логике американского президента, чем меньше тестов будет проводиться, тем меньше будет и число заражений.

Говоря о Германии, Ручир Шарма из Morgan Stanley обосновывает своё доверие к немецкой экономике, среди прочего, политическим доводом: у Германии есть правительство, готовое работать над грядущими вызовами. Это означает, что в Америке такого нет, заключает немецкий журнал Der Spiegel.