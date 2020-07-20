Zeit: на саммите ЕС Меркель приятно удивила Европу исторической сменой курса

Саммит ЕС в Брюсселе по поводу помощи на восстановление европейской экономики после коронавирусного кризиса продолжается, и до сих пор достичь единства участникам не удалось. Однако не так важно, чем завершится эта встреча, считает корреспондент Die Zeit Георг Блуме. Ангела Меркель уже приятно удивила всю Европу «историческим» изменением своего курса и стремлением помочь Италии, чтобы не допустить ещё большего кризиса.

Неважно, что ещё принесёт саммит ЕС: канцлер Меркель уже обеспечила Германии новую роль в Европе — и приятно удивила европейцев, пишет корреспондент немецкой газеты Die Zeit Георг Блуме.

Как отмечает издание, политик небольшой страны ЕС, Бельгии, произнёс на нынешнем историческом саммите большую по своей значимости речь. После трёх дней переговоров в Брюсселе бывший глава бельгийского правительства Шарль Мишель призвал 27 европейских лидеров не сдаваться и вернуться к обсуждениям. Вечером в воскресенье он подчеркнул, что хочет достичь единства а ЕС, чтобы утром газеты сообщили о том, что Европа успешно справилась с миссией, которая казалась невыполнимой.

Добиться этого пока не удалось: переговоры по-прежнему протекают крайне тяжело и продолжаются. Утром было объявлено о том, что новый раунд назначен на вторую половину дня. Тем не менее, до сих пор на этом саммите в Брюсселе уже произошло многое из того, что раньше казалось невозможным, считает автор статьи.

По-крупному на этот раз играют небольшие страны, пишет немецкий журналист. Представляющий Нидерланды Марк Рютте в субботу вечером насмешливо заявил в адрес Германии и Франции, что пока ничего не слышал ни о каких ультиматумах — и ультиматум не заставил себя ждать. Берлин и Париж отказались от разговоров на дальнейшие темы до тех пор, пока Нидерланды и их экономные союзники — Австрия, Швеция, Дания и Финляндия — не поддержат компромисс по европейскому плану восстановления после кризиса, вызванного коронавирусом.

Свой план Ангела Меркель и Эммануэль Макрон представили ещё 18 мая, напоминает издание. Однако только теперь они получили жёсткий ответ — например, от австрийского канцлера Себастьяна Курца. Он тоже вошёл в число представителей «малых» стран, который произнёс на саммите громкую речь. Курц заявил, что те, кто хочет получить деньги, должны согласиться и на контроль. Точно так же несколько лет назад, во время греческого кризиса, говорил и министр финансов Германии Вольфганг Шойбле.

А что же делают «большие» европейские страны? В воскресенье Ангела Меркель произнесла публично лишь пару фраз по пути к столу переговоров. В связи с тем, что Германия с 1 июля на полгода стала председателем Совета ЕС, наряду с Шарлем Мишелем роль посредника приходится брать на себя и Ангеле Меркель, уверяют немецкие СМИ. Однако, по версии корреспондента Die Zeit, на ситуацию можно посмотреть и с другой стороны.

«Существенная новизна этой встречи состоит в историческом изменении курса Ангелы Меркель. Германия приятно удивляет всю Европу», — заявил профессор экономики Жильбер Сетт из университета Экс-Марсель. По его мнению, Рютте и Курц всего лишь выделились, как опоздавшие: «Они пропустили изменение курса Меркель». В то же время, Сетту понятны аргументы «экономных» стран. И всё же он не думал, что Рютте «настолько упрям, чтобы не последовать за Германией».

Меркель, напротив, осознала, что Италию необходимо поддержать и что ущерб для экономики Германии будет слишком велик, если в Италии разразится ещё больший кризис, уверен французский экономист. «Меркель проявила достойный восхищения, крайне желанный прагматизм», — добавил Жильбер Сетт.

В любом случае, с каждым днём всё больше ощущалась радость по поводу того, что французский президент принял сторону Меркель, отмечает Die Zeit. Макрон рано, ещё до избрания его на пост президента, просчитал, что французская политика может быть сильной только в тесном согласовании с немецкой политикой, подчёркивает издание. Когда он стал президентом, этой согласованности не было — вплоть до этого саммита, когда между ним и Меркель всё внезапно изменилось, пишет немецкая газета.

Не случайно Макрон вместе с Ангелой Меркель и итальянским премьер-министром Джузеппе Конте на этих выходных выступил с предостережением, что каждый, кто нарушит эмбарго на поставку оружия в Ливию, будет наказан. Макрон видит будущее ЕС не только во взаимной экономической поддержке, но и в военной сфере.

Однако пока вопрос о том, насколько силён этот германо-французский союз, остаётся открытым, пишет корреспондент издания Георг Блуме. С точки зрения экономиста Жильбера Сетта, «если под долгами Европы вскоре появится немецкая подпись», это уже будет «историческим прогрессом». В то же время, он знает, что этого недостаточно.

По мнению французского эксперта, крах саммита может спровоцировать эффект «целительного шока», который, наконец, поспособствует преодолению принципа единогласия и, соответственно, блокированию решений в ЕС. Однако пока ещё на этом саммите ничего не решено, и он необязательно закончится провалом, полагает журналист Die Zeit. В Брюсселе уже произошло много такого, что раньше не считали возможным, поэтому ждать можно, чего угодно, заключает немецкая газета.