Focus: укрощение «чёрного лебедя» пандемии станет для Меркель одним из сложнейших испытаний

Непредсказуемые события с далеко идущими последствиями в экономике иногда называют «чёрными лебедями», пишет немецкий журнал Focus. Для Германии на посту председателя Совета ЕС таким лебедем станет пандемия коронавируса, однако перед Европой стоит и множество других колоссальных вызовов. Поэтому ближайшие полгода могут оказаться для Ангелы Меркель одним из самых серьёзных испытаний за 15 лет канцлерства.

Ангела Меркель занимает пост канцлера Германии уже на протяжении 15 лет, и за это время стране уже второй раз предстоит стать председателем в Совете ЕС, пишет немецкий журнал Focus. Европейские политики, эксперты аналитических центров и само правительство Германии на этот раз сходятся во мнениях: это будет одна из труднейших задач для Меркель.

Если Меркель с ней справится, эти полгода смогут увенчать её канцлерство. В этом случае она сможет принести стабильность истерзанному продолжительными кризисами Евросоюзу, вывести его из череды потрясений, связанных с коронавирусом, и в то же время повысить авторитет Германии как на мировой арене, так и среди европейских партнёров.

В ближайшие полгода решения требует множество проблем. Главной из них остаётся коронавирус. «В случае с коронавирусным кризисом Европейский союз столкнулся с судьбоносным вызовом», — так начинается программа Германии на посту председателя Совета ЕС. Из-за этого многие первоначальные инициативы, запланированные на эти шесть месяцев на европейской сцене, превратились в макулатуру, однако Берлин намерен сохранить как можно больше из этих замыслов.

«Это не то председательство, к которому мы на самом деле готовились», — признаёт постоянный представитель Германии в ЕС Михаэль Клаус, которому предстоит участвовать в координировании дел Совета ЕС, подготовке заседаний и деятельности рабочих групп. Коронавирус создаёт при выполнении этих задач немалые технические трудности.

Уже три с половиной месяца в Брюсселе не проводится практически никаких крупных переговоров, где люди могут действительно встретиться друг с другом. Подобные мероприятия сокращены до 10% от обычного количества. Хорватам, у которых Германия перенимает председательский пост, под конец пришлось изобрести нечто принципиально новое: виртуальное председательство, пишет Focus. Однако результативность видеоконференций составляет лишь около 20% по сравнению с реальными встречами.

Кроме того, существует проблема сохранения доверия. Встречаясь лицом к лицу, можно отвести кого-то в сторонку и поговорить. Сделать нечто подобное впервые за долгие месяцы можно будет на саммите 17 и 18 июля, когда лидеры европейских стран планируют, наконец, по-настоящему собраться в Брюсселе.

Центральной темой будет пакет помощи ЕС после коронавируса для экономического восстановления Европы. Германия и Франция предложили сформировать для этого фонд в €500 млрд, Еврокомиссия намерена добавить ещё €250 млрд к этой сумме. Эти средства должны выдаваться особенно сильно пострадавшим от эпидемии странам и преимущественно в виде дотаций. Страны «экономной четвёрки» — Австрия, Дания, Швеция и Нидерланды — до сих пор продолжают противиться этой инициативе, в отличие от Германии.

Эта перемена позиции Меркель даёт многим нуждающимся в помощи европейским партнёрам надежду на Германию как на председателя Совета ЕС. По замечанию заместителя председателя Европарламента Катарины Барли, среди европейских стран присутствует «ощущение облегчения, возможно, даже благодарности». Она считает, что Германия многому научилась на опыте финансового и долгового кризисов.

Германии на её новом курсе должен помочь тот факт, что полгода назад председателем Еврокомиссии стала Урсула фон дер Ляйен, которая считается близкой сторонницей Меркель, пишет немецкий журнал. Срок Германии на посту председателя Совета ЕС приходится на тот период, когда новая Еврокомиссия оформляет значимые законодательные инициативы.

До сих пор флагманским проектом фон дер Ляйен была «зелёная сделка», нацеленная на защиту европейского климата. Теперь зелёные опасаются, что эти честолюбивые планы могут разрушиться из-за коронавируса и противодействующих интересов.

В своей программе для Совета ЕС правительство Германии ясно заявляет о приверженности «зелёной сделке»: «Мы будем выступать за то, чтобы «зелёная сделка» способствовала преодолению последствий кризиса с COVID-19, устойчивости и конкурентоспособности экономики». Кроме того, в заявлении ясно сказано: «Преодоление общественных, социальных и экономических последствий пандемии коронавируса станет центральным аспектом наших устремлений».

Однако для того, чтобы председательство в Совете ЕС прошло успешно для Меркель, необходимо убрать с дороги ещё некоторые серьёзные препятствия, отмечается в статье. Так, в Европе пока отсутствует единство по поводу бюджета ЕС на ближайшие 7 лет, а в него входит не только пакет помощи на восстановление после коронавирусного кризиса. В переговорах о будущих отношениях ЕС с Великобританией после брексита до сих пор тоже не наметилось прогресса.

Помимо этого, существенные сомнения в своей правовой государственности вызывают такие члены ЕС, как Польша и Венгрия. С миграционного кризиса 2015 года не отмечается никакого прогресса в том, что касается разработки общеевропейской политики предоставления убежища. Отношения с США переживают не лучшие времена, с Китаем ситуация по многим аспектам неясна. Европа должна стать сильной в сфере цифровых технологий и в то же время тратить больше средств на коллективную оборону.

Каждая из этих задач в отдельности уже сама по себе колоссальна, даже если не принимать во внимание кризис с коронавирусом, подчёркивает издание. С Германией и Ангелой Меркель связаны большие ожидания — возможно, даже слишком большие, полагает автор статьи. При этом многие делают ставку на «беспощадный прагматизм» канцлера Германии.

Несмотря на то что совместным предложением с французским президентом Макроном Меркель изменила свою позицию на 180 градусов, союз ХДС/ХСС поддерживает канцлера и чрезвычайно сплочён в этом вопросе. В обеих фракциях бундестага и в Европарламенте, однако, звучит критика в отношении деталей проекта.

После того как Меркель на протяжении долгого времени игнорировала политические проекты Макрона для Европы, в ЕС внезапно снова появилась германо-французская движущая сила. Остаётся лишь ждать и наблюдать, чем Меркель ещё удивит мир на закате своего канцлерства, отмечает Focus.

В аналитическом отчёте Федерального центра политического образования Германии сказано: «Неожиданные и кажущиеся невероятными события, которые имеют далеко идущие последствия и потому делают всякое планирование и определение приоритетов неактуальным, в экономических науках также называются «чёрным лебедем». Авторы отчёта Фунда Текин и Яна Шуберт прибавляют: «Пандемия коронавируса — чёрный лебедь для немецкого председательства в Совете ЕС».