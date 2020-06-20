Der Spiegel: саммит ЕС по коронавирусу решил одну проблему, но открыл много новых

Видеоконференция лидеров ЕС по вопросам восстановления экономики после пандемии и вызванного ею кризиса не примирила позиции европейских стран, пишет Der Spiegel. Они в целом приняли концепцию Еврокомиссии, однако решена оказалась одна проблема, а новых при этом возникло множество. Разногласия велики и чреваты серьёзными конфликтами, отмечает немецкий журнал.

«Одна проблема решена, много новых найдено», — пишет немецкий журнал Der Spiegel, подводя итог видеоконференции ЕС и обсуждению плана восстановления европейской экономики после коронавирусного кризиса.

На этой встрече в удалённом формате лидеры стран ЕС искали крупные конфликты — и нашли их в избытке, подчёркивает издание. Когда канцлер Германии Ангела Меркель рассказывала о положении дел после видеоконференции, она даже не попыталась завуалировать расхождения между позициями 27 стран-участниц переговоров. «Мосты, которые нам ещё нужно построить, велики», — заявила Меркель.

Как сообщается в статье, речь на конференции шла о брексите и о том, выполняет ли Россия Минские соглашения, — но также и о миллиардном пакете помощи, посредством которого ЕС хочет справиться с экономическими последствиями пандемии коронавируса, и о бюджете Евросоюза на следующие семь лет.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет выделить на программу помощи странам ЕС €750 млрд: €500 млрд в виде дотаций и €250 млрд в качестве кредитов. Кроме того, есть ещё многолетний бюджет на период с 2021 по 2027 год, составляющий ещё €1,1 трлн.

Как сказала Ангела Меркель после почти четырёх часов конференции, «правовую конструкцию никто под сомнение не ставил». Это важно, потому что это означает, что Еврокомиссия может собирать большие средства для восстановления экономики после вызванного коронавирусом кризиса, подчёркивает немецкий журнал.

Принципиальное согласие стран ЕС на это новшество, которое некоторые считают революционным, — хорошая новость для Урсулы фон дер Ляйен, пишет Der Spiegel. «Первое обсуждение, с моей точки зрения, было очень воодушевляющим», — заметила она вскоре после выступления Меркель. Теперь необходимо достичь согласия перед летним перерывом.

Удастся ли это сделать, вопрос спорный, потому что принятие долга осталось едва ли не единственным пунктом, по которому лидеры европейских стран смогли договориться. «С некоторыми темами всё остаётся сложно и трудно», — признал председатель Европейского совета Шарль Мишель, выступивший перед журналистами вместе с Урсулой фон дер Ляйен.

При этом Мишель перечислил сразу пять аспектов, опасных серьёзными конфликтами. Это общая сумма пакета помощи после коронавируса и следующего бюджета ЕС, вопрос о том, должны ли средства выделяться исключительно в виде дотаций, условия осуществления денежных выплат, критерии, по которым будет решаться, кто и сколько денег получит, а также вопрос о продолжении «скидок» в бюджете ЕС для стран-доноров.

По некоторым вопросам стороны особенно ожесточённо настаивают на своих позициях, отмечается в статье. Так, «экономная четвёрка», состоящая из Австрии, Швеции, Дании и Нидерландов, по-прежнему выступает резко против того, чтобы средства выделялись в форме невозвращаемых дотаций. По их мнению, деньги должны выдаваться в форме кредитов — дарить средства они не хотят. «Мы несём ответственность перед нашими налогоплательщиками, и потому отвергаем долговой союз через чёрный ход», — пояснил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Ещё более ясно высказался премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Он потребовал жёстких условий даже для предоставления кредитов. Страны, которые получат финансовую помощь, должны взять на себя обязательства по проведению основательных реформ в сфере пенсий, рынка труда, налогов и юстиции. «Они должны привести свой дом в порядок, чтобы при следующем кризисе им снова не понадобилась помощь, — считает Рютте. — Это тоже солидарность».

Как подчёркивают многие участники видеоконференции, «большой темой» также остаются критерии распределения финансовой помощи в ЕС. Еврокомиссия в этом вопросе опирается на показатели безработицы за период с 2015 по 2019 год. «Я выразила сомнения в том, что это должно быть единственной опорной величиной, — рассказала Ангела Меркель. — Нужно постараться насколько возможно точно подсчитать экономический ущерб, причинённый пандемией».

Среди европейских дипломатов уже распространяются таблички, которые должны подтверждать, что по методам Еврокомиссии деньги получат вовсе не те страны, экономика которых сильнее всего пострадала от пандемии. По сравнению с национальным ВВП, больше всех от финансовой помощи ЕС выиграют Болгария, Польша или Хорватия, хотя Италия и Испания намного сильнее пострадали от кризиса, вызванного коронавирусом. Только в абсолютных числах картина выравнивается: при таком подсчёте Италия и Испания являются главными получателями средств из фонда восстановления экономики.

Между тем, Урсула фон дер Ляйен на конференции активно защищала свои позиции и отвергла критику распределительной системы Еврокомиссии. Ответственный за экономику вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, в свою очередь, отметил: «Хорошее развитие более слабых тоже в интересах более сильных и, в особенности, экспортной нации Германии». Рютте, однако, не позволил этим замечаниям сбить себя с курса. По его словам, процедура распределения финансовой помощи «точно будет темой для обсуждения» на следующей встрече, и если фон дер Ляйен попытается воспрепятствовать этой дискуссии, это будет «очень смело с её стороны».

Параллельно со всем этим должен быть согласован и следующий семилетний бюджет ЕС, отмечает издание. В лучшем случае, это должно произойти ещё летом, чтобы до конца года осталось достаточно времени для ратификации решения в Европарламенте и странах Евросоюза. В этой сфере у каждой страны есть свои интересы и чувствительные места. Для Германии, например, ключевым является вопрос о «скидке» на взносы в ЕС. Первоначально Еврокомиссия собиралась отменить систему скидок после брексита, напоминает Der Spiegel.

