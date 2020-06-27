Guardian: Меркель призвала хорошо подумать о мире без лидерства США

Мир уже не может воспринимать как должное стремление США к мировому лидерству, и ему следует изменить свои приоритеты соответствующим образом. Об этом в интервью The Guardian и ещё пяти европейским СМИ заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы выросли с определённым пониманием того, что США хотят быть мировой державой. Если Соединённые Штаты сейчас желают отказаться от своей роли по собственной воле, то нам следовало бы хорошо подумать об этом», — подчеркнула она.

Ещё со времён правления Барака Обамы США критиковали Германию за её низкие расходы на оборону. Критика обострилась при президенте Дональде Трампе, который даже заявил о намерении вывести из этой страны 9,5 тыс американских военных.

Комментируя эту инициативу Белого дома, Меркель заявила, что военное присутствие Америки в Центральной Европе в интересах самих же США.

«Американские военные помогают защищать не только Германию и европейскую часть НАТО, но и отстаивать интересы Соединённых Штатов Америки», — подчеркнула она.

Касаясь темы расходов на оборону, Меркель заявила: «Мы в Германии знаем, что должны тратить больше на оборону. За последние годы мы добились значительных увеличений, и мы продолжим движение по пути наращивания наших военных возможностей».

Между тем, как отмечает издание, призыв канцлера Германии «глубоко поразмышлять» над ролью США не означает поддержки того, что президент Франции Эммануэль Макрон именует «стратегической автономией», под которой подразумевается способность защищать континент, не полагаясь при этом на США.

«Посмотрите на мир; посмотрите на Китай или Индию, — сказала Меркель. — Есть веские причины сохранять приверженность трансатлантическому оборонному сообществу и нашему общему ядерному зонтику. Но, конечно, Европе нужно нести больше бремени, чем во времена холодной войны».

Отвечая на вопрос о возможной недооценке со стороны Германии угрозы, которую представляет собой Россия, Меркель заявила, что Москва «ведёт себя воинственно», сославшись при этом на «кампании по дезинформации» и на убийство «чеченского изгнанника» Зелимхана Хангошвили в Берлине. Немецкие прокуроры обвиняют Москву в причастности к этому преступлению, напоминает The Guardian.

«Убийство в берлинском парке Тиргартен — это серьёзный инцидент, вина за него, очевидно, сейчас устанавливается в суде, — подчеркнула Меркель. — В любом случае мы признаём, что гибридная война и методы дестабилизации — это пример поведения России. С другой стороны, есть веские причины продолжать конструктивный диалог с Россией. В таких странах, как Сирия и Ливия, которые находятся в непосредственной близости от Европы, стратегическое влияние России велико. Поэтому я буду продолжать стремиться к сотрудничеству».