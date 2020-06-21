N-TV: Трамп обвинил Германию в том, что она задолжала НАТО триллион долларов

Выступая с речью в рамках предвыборной кампании, Дональд Трамп снова упрекнул Германию в недостаточно высоких расходах на оборону, сообщает немецкий телеканал N-TV. По мнению американского президента, Берлин задолжал НАТО «триллион долларов», в то время как России он платит миллиарды за газ, поставляемый через «Северный поток». Поэтому Трамп решил наказать Германию и отозвать из страны часть военнослужащих США.

Эта тема уже не нова для американского президента Дональда Трампа: Германия якобы задолжала НАТО «триллион долларов», потому что её расходы на оборону слишком невелики, отмечает немецкий телеканал N-TV.

В ходе первого с начала кризиса, вызванного коронавирусом, масштабного выступления в рамках предвыборной кампании президент США Дональд Трамп снова раскритиковал Германию. Выступая с речью в Талсе, штат Оклахома, он подтвердил, что собирается отозвать из Германии почти 10 тыс. военнослужащих. По словам американского президента, из-за недостаточных расходов на оборону Германия за последние 25 лет задолжала НАТО «триллион долларов».

В этой связи Трамп снова критически отозвался о проекте газопровода «Северный поток — 2», по которому в Германию должен поставляться газ из России. «Мы должны защитить Германию от России, — заявил Трамп. — Однако Германия платит России миллиарды долларов за энергию, которая поставляется через газопровод, этот новенький газопровод».

Как напоминает немецкий телеканал, Трамп уже давно критикует Германию за то, что она не выполняет поставленную в НАТО цель довести расходы на оборону до уровня в 2% ВВП до 2024 года. За последние годы Германия существенно увеличила свои расходы в этой сфере, однако в 2019 году они составляли лишь 1,38% ВВП страны.

Выступая с речью в Талсе, Трамп напомнил о том, что Ангела Меркель в прошлом году согласилась выполнить обязательство по достижению уровня в 2% ВВП до 2030 или, возможно к 2032 году. На это Трамп ответил: «Нет, Ангела, так не пойдёт». А пока США спорят с правительством в Берлине по поводу расходов на оборону, численность американских войск в Германии будет сокращаться. «Я сказал — что с прошедшими 25 годами и всеми теми деньгами, которые вы нам задолжали? Вы забыли обо всех тех деньгах, которые не были выплачены», — заявил Трамп. Также президент добавил: «Что с тем триллионом долларов, которые вы нам в действительности задолжали?»

В прошлый понедельник Дональд Трамп объявил о решении сократить численность американских военнослужащих в Германии до 25 тыс. человек, напоминает N-TV. На данный момент в стране находятся примерно 34,5 тыс. солдат из США. Отзывом части американских военнослужащих Трамп хочет наказать Германию за то, что она по-прежнему слишком мало тратит на оборону, поясняет немецкий телеканал.