Foreign Policy Оригинал

FP: низкие расходы Германии на оборону для НАТО опаснее импульсивности Трампа

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Решение Трампа об отзыве части американских войск из Германии было импульсивным, однако и Берлин тоже есть в чём упрекнуть, пишет американский журнал The Foreign Policy. Несмотря на наличие средств и технологий, Германия слишком мало вкладывает в оборону, а её вооружённые силы продолжают пребывать в плачевном состоянии. Из-за недостаточного внимания к этой проблеме НАТО в целом рискует оказаться в беде, убеждён автор статьи.
FP: низкие расходы Германии на оборону для НАТО опаснее импульсивности Трампа
Reuters

Заявление президента США Дональда Трампа и последующее подтверждение того, что численность американских военнослужащих, дислоцированных в Германии, будет сокращена на 28%, вызвали шквал критики, пишет американский журнал The Foreign Policy. И хотя американская политика остается пристрастной, как и прежде, на этот раз в число критиков вошли как демократы, так и республиканцы.

Несогласные с заявлением Трампа обвиняли его в том, что оно стало потрясением для немецкого правительства, а законодатели в бундестаге назвали решение президента США «прискорбным» и даже «совершенно неприемлемым». Это решение было принято без какой-либо координации между внешнеполитическими ведомствами и службами национальной безопасности, и, по-видимому, не опиралось на более широкую стратегию, отмечается в статье.

Эти замечания критиков указывают на известную проблему: в администрации Трампа импульсивные действия слишком часто переходят в политику. Тем не менее, если фокусировать внимание исключительно на внезапном решении американского президента, Германия может «слишком легко соскочить с крючка», подчёркивает издание. По версии автора, общий контекст, на фоне которого разворачиваются нынешние разногласия, намного шире: он связан с тем, как сейчас работает НАТО, и с ролью Европы в альянсе.

Во-первых, вооружённые силы Германии находятся в плачевном состоянии, и это не связано с тем, что у страны, более важной для эффективности НАТО как альянса коллективной обороны, чем любое другое европейское государство, нет средств для решения этой проблемы. Это не так, настаивает американский журналист.

ВВП Германии оценивается в $4 трлн. По этому показателю страна занимает четвёртое место в мире и первое в Европе. Также Германия является технологическим центром Европы, а на Всемирном экономическом форуме в 2018 году она была признана мировым лидером в области технологических инноваций.

И всё же, немецкая армия остаётся измученной проблемами, пишет The Foreign Policy. Эти проблемы подробно описал бывший тогда комиссаром бундестага по делам вооружённых сил Ханс-Петер Бартельс в своём отчёте за 2019 год.

Как сообщается в статье, число новобранцев в бундесвере сокращается, причём в 2018 году оно достигло беспрецедентной цифры в 20 тыс. человек, и эта тенденция не изменилась. Кроме того, тысячи офицерских и унтер-офицерских позиций остаются открытыми. После саммита НАТО в Уэльсе в 2014 году правительство Германии предложило увеличить число военнослужащих до 198,5 тыс. к 2025 году, но, учитывая ситуацию с вербовкой, это несбыточная мечта, уверяет американский журнал.

В докладе Бартельса также отмечались и другие серьёзные проблемы. Такое критически важное оборудование, как бронежилеты, приборы ночного видения, радиоприёмники для безопасной связи и транспортные вертолёты, остаётся в хроническом дефиците, как и всевозможные запчасти. В итоге военно-воздушные силы, сухопутные подразделения и флот испытывают трудности с военной подготовкой и боеготовностью. Им приходится иметь дело с истребителями и вертолётами, которые не летают, а также с кораблями и подводными лодками, которые не могут плавать. Помимо этого, сообщается о резком уменьшении количества танков и боевых самолётов из-за сокращения закупок.

Вероятно, самое неприятное обстоятельство заключается в том, что разработка фрегата класса F-125 «Баден-Вюртемберг», многократно использовавшегося для замены судов класса F-122 «Бремен», затормозилась, полагает издание. Усилия по его разработке были предприняты в 2007 году, но из-за множества программных и аппаратных сбоев ходовые испытания пришлось отложить до 2017 года, после чего судно было признано непригодным к эксплуатации. Несмотря на то, что головное судно в конечном итоге поступило на вооружение в 2019 году, считается, что фрегат не в состоянии выполнить задачу, ради которой создавался, — то есть, обеспечить проведение длительных операций в отдалённых районах с отражением угроз, исходящих от самолётов, эсминцев и подводных лодок противника.

Неудачи немецких военных во многом сводятся к недостаточным расходам на оборону, пишет The Foreign Policy. На саммите в Уэльсе в 2014 году Германия и другие союзники Вашингтона по НАТО договорились к 2024 году выделять не менее 2% ВВП на оборонные расходы. Однако к 2019 году лишь семь из 29 членов альянса (после вступления в НАТО Северной Македонии в этом году их стало 30) достигли двухпроцентной цели или её превзошли. Лучше всего себя проявила Греция, расходы которой на оборону составили 2,24% ВВП. Германия достигла лишь уровня 1,36% ВВП, подчёркивается в статье.

Сделанное в 2018 году признание Ангелы Меркель в том, что Германия не достигнет отметки в 2% ВВП, разозлило Трампа. Как отмечает издание, Трамп склонен объяснять своё недовольство неспособностью НАТО разделить бремя расходов внутри альянса. Однако не исключено также, что низкие по отношению к ВВП военные расходы свидетельствуют об отсутствии приверженности национальной обороне. Это могло быть не так важно в течение некоторого времени после окончания холодной войны, но теперь обстоятельства изменились, и без серьёзной поддержки НАТО рискует оказаться в беде, убеждён автор статьи.

«США больше не доминируют. Американцы всё больше беспокоятся о множестве накапливающихся проблем у себя дома, а COVID-19 и последующий экономический кризис добавят им тревог», — уверяет американский журнал. Возможно, США не смогут или не захотят прийти на помощь Европе. Между тем, российский президент Владимир Путин вложил значительные средства в укрепление военной мощи России, отмечается в статье.

На этом фоне предложение о том, чтобы Европа защищала себя сама, выглядит более привлекательно как для администрации Трампа, так и для общественности в целом, не в последнюю очередь потому, что общий ВВП европейских членов НАТО составляет $18 трлн, тогда как ВВП России составляет лишь $1,66 трлн.

«Поэтому всем европейцам, и не только немцам, было бы неплохо понять, что разногласия внутри НАТО по поводу разделения бремени расходов не исчезнут волшебным образом, если Трамп проиграет президентские выборы в ноябре этого года, — призывает The Foreign Policy. —  Его план или угроза — называйте это, как хотите — уменьшить военное присутствие США в Германии представляет собой особенно напряжённое проявление длительных трений внутри НАТО». Кроме того, изменения, которые произошли в США и в распределении власти в мире, сделают ситуацию более спорной, и сгладить её будет ещё сложнее.

По версии издания, ясно одно: если оставить проблему без внимания, недостаточные военные расходы Европы могут поставить под угрозу будущее альянса, а стандартных призывов к общим ценностям и священной традиции трансатлантических отношений будет недостаточно для того, чтобы сплотить союзников. И уход Трампа тут тоже не поможет, заключает The Foreign Policy.

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