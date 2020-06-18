«Проявить самосознание»: немецкий политик призвал ответить Трампу ударом на удар

Немецкое правительство слишком покорно и слабохарактерно реагирует на «бандитские методы» Трампа, считает эксперт партии зелёных по внешней политике Юрген Триттин. В интервью Die Welt он объясняет, что решение о выводе части американских войск из Германии — это элемент экономической войны Трампа с Европой, и при необходимости нужно отвечать на его действия жёсткими встречными мерами.

Эксперт немецких зелёных по внешней политике Юрген Триттин обвиняет правительство в Берлине в том, что оно слишком покорно реагирует на «бандитские методы» Трампа. В интервью газете Die Welt он призывает ответить на отзыв части американских войск из Германии «жёсткими встречными мерами».

Само по себе решение американского президента не вызывает у немецкого политика удивления: Трамп давно грозился вывести часть своих подразделений из Германии. «Единственные, кто удивлены, сидят в нашем федеральном правительстве», — подчёркивает Триттин в интервью немецкой газете.

По его мнению, Берлин постоянно реагирует на любые разногласия с США, «пряча голову в песок». Что касается решения Трампа, то оно в большей степени связано с «экономической войной», чем с «оборонной политикой». Для американского президента речь не идёт об общих трансатлантических вызовах или возможных военных угрозах. Ему неудобна экономическая сила Германии. Ему не нравится преобладание немецкого импорта над экспортом и немецкая политика в отношении Китая. «Поэтому он хочет наказать Германию и принудить её к хорошему поведению», — поясняет представитель зелёных. С помощью вывода части войск Трамп хочет наказать Германию за «строптивое», с его точки зрения, поведение, убеждён Юрген Триттин. «На эти бандитские методы Германия до сих пор не нашла никакого убедительного ответа».

При этом Триттин признаёт, что его страна не выполняет обещания расходовать на оборону по 2% ВВП, однако его партия всегда предостерегала от подобных обещаний. Только немецкое правительство имеет право распоряжаться бюджетом государства, а принятое в 2014 году партнёрами по НАТО соглашение, по его словам, не является строгим обязательством. «Кроме того, европейцы тратят на оборону втрое больше, чем Россия. До сих пор никто не смог мне объяснить, в чём тут пробел», — отметил Триттин.

По его мнению, логика Трампа проста: если расходы Германии на оборону быстро возрастут, от этого выиграют американские оборонные предприятия. Это снизит торговый дефицит США. «Так что дело не в политике НАТО, а в продлении торговой войны против Европы», — уверен эксперт зелёных по внешней политике.

Объяснения генсека НАТО Йенса Столтенберга по поводу того, что отзыв войск США из Германии противоречит американским интересам, не переубедят Трампа, полагает Триттин. Однако причин для беспокойства он не видит: «Если партнёр по НАТО хочет навредить самому себе, можно только предостеречь его о последствиях». По убеждению немецкого политика, обороноспособность Европы с отзывом американских подразделений пострадает намного меньше, чем стратегические возможности США.

Также Триттин подчеркнул, что не считает политикой сдержанность и надежду на то, что всё обойдётся. Трамп уже принял ряд решений, направленных непосредственно против центральных элементов европейской внешней политики и политики безопасности. Например, США ввели санкции в отношении членов Международного уголовного суда за расследование военных преступлений в Афганистане, которые, возможно, совершались также и американскими военнослужащими. Европа не должна с этим мириться, считает представитель зелёных Германии. В ответ он предлагает обложить штрафами тех, кто старается заблокировать счета обвиняемых европейцев в Гааге или вводит другие подобные санкции. «Американские требования не стоят над европейским правом или международным правом», — настаивает Триттин.

При этом он считает наивным полагаться на то, что в случае победы Джо Байдена ситуация вдруг изменится к лучшему. У США и Европы есть несовпадающие интересы. Так, США активно противодействуют «Северному потоку — 2», потому что хотят выбить российских конкурентов в газовой сфере из Европы. Политика «хорошего поведения» со стороны немецкого правительства и в этом случае не приносит никакого результата, подчеркнул Триттин. «По обстоятельствам нужно иногда применять жёсткие встречные меры, чтобы остановить подобное развитие конфликта», — призвал политик в своём интервью.

Например, на пошлины Трампа против европейской стали и алюминия ЕС ответил собственными таможенными пошлинами, и это привело к определённому утиханию спора. «Трамп реагирует на ответное давление». США остаются для Европы важным партнёром, но порой необходимо проявить самосознание и настоять на своих интересах, считает Юрген Триттин.

Размещение американских подразделений в Польше вместо Германии будет явным нарушением договорённостей между НАТО и Россией, подчеркнул он в интервью Die Welt. Тем самым Трамп поставит это соглашение под угрозу, и дальнейшее обострение конфликта будет неминуемо, полагает представитель немецких зелёных.