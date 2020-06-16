«Мы укрепляем наших противников» — эксперт BI о решении Трампа вывести войска из Германии

Дональд Трамп заявил, что значительно сократит контингент в Германии, поскольку Берлин не тратит установленные суммы на оборону. Однако Business Insider пишет, что, возможно, эти солдаты не вернутся домой, а будут переброшены в другую европейскую страну — например, в Польшу. Впрочем, по словам экспертов, в любом случае этот шаг сильно скажется на общей безопасности и единстве альянса.

Белый дом собирается резко сократить американское военное присутствие на территории Германии, и этот шаг, как опасаются эксперты, станет для России победой, а для НАТО — поражением, пишет Business Insider.



«Мы делаем хуже нашим собственным солдатам, мы делаем хуже нашим двусторонним отношениям с немцами, мы делаем хуже нашим союзникам по НАТО и самому НАТО как институту и как силе сдерживания, и мы укрепляем наших противников», — приводит издание слова своего собеседника — эксперта по трансатлантической безопасности Джима Таунсенда.



Произойти всё может уже в сентябре. Так, по плану, возвращение на родину ожидает 9,5 тыс. американских солдат, а итоговое число оставшихся составит 25 тыс. Дональд Трамп объявил, что его цель — оставить там менее половины от максимального числа в 52 тыс. американских военных.



По его словам, связано это с тем, что Германия не выполняет своих финансовых обязательств по отношению к НАТО. «Они должны НАТО миллиарды. Почему мы должны делать то, что делаем, если они не платят?» — приводит издание слова американского президента. Но, как поясняет Business Insider, речь на самом деле идёт не уплате напрямую в НАТО, а о тратах каждой страны альянса на собственную оборону, которые, по их соглашению, должны достигать 2% ВВП.



Россия уже объявила, что приветствует любые шаги Вашингтона по сокращению военного присутствия в Европе. И с тем, что такой шаг радует Россию, согласен собеседник издания эксперт Джеффри Эдмондс. «Российские лидеры давно придерживаются мнения, что нынешняя обстановка с безопасностью в Европе, учитывая существование НАТО и размещение американских сил, это рудименты холодной войны, и сейчас они не нужны», — отметил он. Он также пояснил, что Россия считает присутствие США на европейской территории угрозой для её стратегических национальных интересов.



Впрочем, пока непонятно, собирается ли Вашингтон совсем вывести войска из Европы или просто передислоцировать их в другую страну, например, в Польшу, которая, по словам Трампа, свои обязательства выполняет. Однако, даже если американские солдаты лишь поменяют страну дислокации, по словам Джима Таунсенда, ситуация всё равно несёт в себе неуверенность и нестабильность. Как он отмечает, союзникам США приходится иметь дело с нерациональным правительством Трампа, а противники Штатов вроде России явно радуются такому исходу.



Как напоминает издание, неделю назад 22 конгрессмена направили в адрес Трампа письмо, в котором призывали не выводить войска, поскольку, по их словам, «угрозы со стороны России меньше не стали» со времён холодной войны, когда американские военные в Европе помогли предотвратить новую мировую войну.



В свою очередь, экс-посол США в Германии Ричард Гренелл отметил, что неудивительно, что Трамп выводит войска, ведь получается, что за них платят американские налогоплательщики, тогда как сами немцы тратят деньги на внутренние программы, пишет Business Insider.