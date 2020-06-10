WSJ: «усиливает Россию и вредит нам» — конгрессмены призвали Трампа не выводить войска из Германии

Более 20 членов нижней палаты американского парламента обратились с письмом к Белому дому. В своём послании законодатели призвали президента отказаться от плана, который предусматривает сокращение военного контингента США в Германии вдвое, передаёт The Wall Street Journal.
Более 20 конгрессменов-республиканцев посоветовали Белому дому пересмотреть решение сократить количество американских войск в Германии вдвое. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на новое письмо законодателей.
«Мы считаем, что такие шаги способны значительно навредить национальной безопасности США и укрепить позиции России в ущерб нам, — говорится в послании. — Мы призываем отвергнуть подобное предложение».
Ранее издание сообщало, что администрация Дональда Трампа распорядилась, чтобы к сентябрю Пентагон вывел из Германии не менее 9,5 тыс. военнослужащих. Указ, подписанный советником президента по национальной безопасности Робертом О’Брайеном, также требовал сократить общее количество американских войск в европейской стране до 25 тыс.
В настоящий момент в ФРГ находятся 52 тыс. военнослужащих из США. И, по словам чиновников, инициатива Вашингтона призвана наказать Берлин за недостаточные траты на оборону в рамках НАТО, подчёркивает издание.
Авторы письма признают, что Германия, как член Североатлантического альянса, должна вносить больший вклад. Но, по их словам, размещение на немецкой территории американских войск со времён окончания Второй мировой позволяло предотвратить конфликт, в то время как «угрозы со стороны России не уменьшились».
Критики Белого дома спешно ухватились за инициативу, в результате которой Западная Европа может лишиться давнего американского военного присутствия. Они считают, что это решение станет «подарком для Москвы».
Консервативный исследовательский институт Heritage Foundation выступил против плана Трампа о выводе войск из Германии. Эксперты заявляют, что этот шаг «сведёт на нет значительные усилия, которые администрация принимала для усиления коллективной обороны в Европе».
Некоторые противники плана также полагают, что тот является местью канцлеру Ангеле Меркель, которая не приняла приглашение Дональда Трампа приехать на саммит «Большой семёрки». Однако, по утверждению чиновников, идея о сокращении военного присутствия рассматривалась ещё с осени прошлого года, заключает The Wall Street Journal.
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