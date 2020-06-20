Bloomberg: выводить войска США из Европы — неправильно, лучше перебросить их для сдерживания России

Вывод американских войск из Европы — ошибочный шаг, пишет Bloomberg.

По мнению издания, решение президента США Дональда Трампа о выводе из Германии более 9 тыс. военнослужащих — элемент удручающей модели поведения. Эта инициатива плохо отвечает стратегическим целям Соединённых Штатов, кроме того, её, по факту, будет невозможно претворить в жизнь, говорится в статье.

Новость об этом предложении спровоцировала гнев со стороны немецкого правительства, с которым этот вопрос предварительно никак не обсудили. А если принять во внимание взаимную враждебность между Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель, то именно в этом, по всей видимости, и заключался смысл этого шага.

В случае реализации этого плана американское военное присутствие в Германии сократится: вместо 35 тыс., там будут находится лишь 25 тыс. военнослужащих, т.е. более чем в 2 раза меньше, чем в разгар войны в Ираке.

На фоне того, как Вашингтон сворачивает боевые миссии за рубежом, США стали меньше зависеть от немецких баз в плане переброски военных и снабжения.

Но, несмотря на это, руководство вооружёнными силами США в Африке, например, осуществляется из Штутгарта. Более того, военные объекты в Германии до сих пор остаются критически важными для контртеррористических операций, лечения раненых и сдерживания России.

Как это часто бывает, потенциальные преимущества от политики нынешних американских властей сводятся на нет хаосом вокруг администрации Трампа. Благоразумное сокращение присутствия США в Германии может укрепить НАТО, если Вашингтон перебросит эти силы в другой уголок Европы. Но любой такой шаг должен быть сделан в координации с партнёрами, а не вопреки им.

Сторонники переброски сил указывают на то, что другие члены НАТО, такие как Польша и страны Прибалтики, более уязвимы к российской агрессии. Для США имеет смысл усилить поддержку «прифронтовых стран», но быстрая переброска большого количества войск создаёт значительные проблемы, например, расходы на содержание баз и на обеспечение жильём военнослужащих и членов их семей. При этом в случае с Польшей переброска военных на её территорию стала бы настоящим подарком для польского правительства, которое конфликтует с Европейским союзом по поводу демократических норм и верховенства закона.

Как считает Bloomberg, решения о том, как распределять личный состав и ресурсы для противодействия возникающим угрозам, должны приниматься в рамках процесса стратегического планирования НАТО, а не на основе «президентского каприза».

Республиканцы в конгрессе США справедливо предостерегают администрацию от самовольного ограничения численности войск в Европе.

«США, как минимум, должны взять на себя обязательство консультироваться с союзниками, прежде чем делать какие-либо существенные сокращения», — подчёркивается в статье.

За последние три с половиной года, как пишет издание, пренебрежительное отношение к союзникам по НАТО со стороны Трампа ободрило противников Запада и подорвало безопасность США и Европы.

«Опрометчивый вывод американских сил обещает ещё больше ослабить альянс. Лидеры по обе стороны Атлантики должны убедить Белый дом изменить курс, пока не стало слишком поздно», — подытоживает Bloomberg.