ERR: новые коронавирусные «антирекорды» в мире провоцируют всё больше протестов

Число новых ежедневных случаев заражения коронавирусом в мире уже перевалило за четверть миллиона, причём самая тяжёлая ситуация складывается в США, Бразилии и Индии. Однако и во многих других странах новые вспышки вынуждают заново вводить карантинные ограничения. И это вызывает всё больше недовольства среди населения, которое отказывается соблюдать новые ограничения и протестует против неэффективных действий властей, передаёт ERR.

За минувшие сутки число новых случаев заражения коронавирусом в мире превысило 260 тыс. Это, по данным ВОЗ, рекордный результат с начала пандемии: до сих пор суточный прирост не превышал четверти миллиона. Самая тяжёлая ситуация — в США, Бразилии и Индии.



Пандемия коронавируса не только не ослабевает, но и покоряет новые вершины: 260 тыс. новых заболевших за последние сутки. По данным Всемирной организации здравоохранения, по всему миру вирус только за субботу унёс 7360 жизней — это самый высокий показатель с 10 мая.



Самая тяжёлая ситуация по-прежнему в Соединённых Штатах, Бразилии и Индии. В США эпицентром стала Флорида: там каждые сутки прибавляется более чем по десять тысяч новых случаев, больницы переполнены. Полиция Майями-Бич перекрыла прибрежные улицы и ввела комендантский час с 8 вечера до 6 утра.



ЭРНЕСТО РОДРИГЕС, пресс-секретарь Департамента полиции Майами-Бич: Многие не соблюдают требований носить маски или выдерживать социальную дистанцию. Поэтому мы надеемся, что если всё будет закрываться рано, это заставит людей отказаться от вечеринок и разойтись по домам и гостиницам.

В Европе относительно спокойно. Однако в разных регионах Испании отмечены новые вспышки: в Каталонии только за сутки — более 1200 заболевших. Барселонцев и жителей пригородов призывают оставаться дома.



Во Франции с понедельника становится обязательным ношение масок в магазинах, банках и других общественных помещениях. В России за минувшие сутки зарегистрировали 6109 случаев заражения, больше всего по-прежнему в Москве.



Тем временем у израильтян иссякло терпение. Накануне вечером толпа собралась у резиденции премьера Нетаньяху, возмущённая не только случаями коррупции, но и экономическим кризисом, вызванным коронавирусом.



АДИ АРАД, актриса: Мы протестуем против нашего правительства, которое не делает ничего для своих граждан! Всё то закрыто, то открыто... Мы на самом деле не знаем, какова ситуация с коронавирусом, с цифрами — люди не знают, будет ли им на что есть завтра. Мы хотим ответов, мы хотим еды, мы хотим вернуть наши деньги! Всё это очень грустно.



Полиция применила водные пушки для разгона протестующих .



Дата выхода в эфир 19 июля 2020 года.

