Times: «тайные жертвы коронавируса» — пандемия отразилась не только на физическом, но и на психическом здоровье британцев

Пандемия коронавируса и принятые из-за неё карантинные меры, из-за которых миллионы людей были вынуждены в сжатые сроки кардинально изменить образ жизни, обернулись серьёзными последствиями для душевного здоровья жителей Великобритании, пишет The Times. По данным газеты, эксперты предупреждают, что нынешний кризис оказался особенно тяжёлым для людей, уже страдающих от расстройств психики, а получить помощь им стало сложнее.

Когда в Великобритании ввели карантин, 24-летняя британка Гэбби сказала своёму наставнику по психическому здоровью: «Такое впечатление, будто все остальные начали спускаться на мой уровень — все теперь чувствуют сильную тревогу, а я себя так ощущаю всегда». Гэбби — студент третьего курса унивеситета, и она страдает депрессией, тревожным расстройством, а также трихотилломанией — вырыванием волос на фоне стресса. Изначально перспектива карантина её не пугала. «Мне казалось, что у меня всё будет в порядке, потому что у меня есть возможность продолжать работать. Я крайне интровертный человек, поэтому чувства, что я что-то в жизни упускаю, у меня не было, — цитирует девушку The Times. — Но когда начался карантинный период, я ощутила его эффект. Даже то, что я не могла пройтись пешком до университета, прокатиться на машине или просто выйти за порог дома, уже изменило картину. А к тому же появилось чувство вины — я размышляла: «У меня нет детей, нет всей этой ответственности, нет людей, за которых надо переживать». Когда знаешь много людей, которым приходится гораздо хуже, чем тебе, признавать, что тебе всё-таки тоже тяжело, не хочется».

Как подчёркивается в материале The Times, разрабатывая меры социального дистанцирования и схемы по отслеживанию лиц, контактировавших с заболевшими, власти в основном обсуждают физические симптомы коронавирусной инфекции вроде сухого кашля, высокой температуры и потери обоняния, но вирус сказывается и на здоровье душевном. Согласно исследованию, проведённому бритаанским Королевским колледжем психиатров, в Великобритании после введения карантинных мер 43% процента специалистов по психиатрии констатировали рост срочных и неотложных случаев душевных болезней. В свою очередь, благотворительная организация психологической помощи Mind сообщила, что число людей, обращающихся за поддержкой через её интернет-ресурсы, резко выросло, а её интернет-страницы с информацией о влиянии коронавируса на психическое здоровье с начала кризиса посетили около миллиона пользователей.

Глава отделения прикладной педагогики благотворительной организации Mental Health Foundation Дэвид Крипей-Ки в беседе с корреспондентом The Times, признал, что умеренное ощущение тревоги — вполне естественная реакция людей на сложившуюся ситуацию. «Люди испытывают тревогу потому, что наш мозг и организм в целом говорят нам, что нужно быть осторожнее. Польза тревоги заключается, среди прочего, в том, что она в норме заставляет нас беспокоиться как о своём собственном поведении, так и о поведении других людей, а значит определённая степень тревоги должна помочь замедлить распространение инфекции, побуждая человека вести себя разумнее», — пояснил эксперт. По его мнению, почти то же можно сказать и о подавленном настроении. «Учитывая то, что сейчас происходит, я бы удивился, если бы кто-то из-за этого радовался. Люди, которые в нынешних обстоятельствах стали веселее обычного, у меня лично вызвали бы настороженность, — отметил Крипей-Ки. — Показательным в данном случае может служить такой вопрос: подрывает ли тревога ваш моральный дух значительно сильнее, чем сами ограничения, с которыми мы сейчас живём? Беспокоиться надо за тех людей, которые отвечают на него «да».

По данным The Times, британские эксперты подчёркивают, что пандемия не только негативно влияет на душевное здоровье населения, но и осложняет доступ к людям, страдающим от психических расстройств, дабы им можно было оказать поддержку. «Многие люди для поддержания психического здоровья пользуются службами местного уровня — например, группами взаимопомощи, социальными группами, а также клиниками без предварительной записи, — заявил глава информационного отдела организации Mind Стивен Бакли. — Однако многие такие учреждения либо закрылись, либо перешли в онлайн-режим».

Эксперты Mind установили по итогам своего исследования, что у 45% британских психиатров сократилось число наиболее регулярных визитов, причём сильнее всего спад ощущался среди пожилых пациентов, а также детей и молодых людей, сообщает The Times. Сократилось и число приёмов в больницах общего профиля — вероятно, потому, что люди, которым требуется помощь, опасаются подхватить коронавирусную инфекцию, находясь в клинике, рассуждает обозреватель издания. Между тем, специалисты Mind также обнаружили, что среди людей, пытающихся получить психологическую помощь в учреждениях британской Национальной службы здравоохранения (NHS), каждый четвёртый её так и не получает. Как подчёркивает журналист The Times, поскольку карантин осложняет доступ к отдельным видам психологической поддержки — к примеру, разговорной психотерапии, группам взаимопомощи и службам экстренной помощи, — возникает опасность, что у многих людей усугубятся уже имеющиеся проблемы с психикой, ведь осуществить своевременное вмешательство специалисты не смогут. «Нам поступает информация о том, что во время кризиса число людей, нуждающихся в помощи, возросло, а их состояние ухудшилось», — прокомментировал ситуацию президент Королевского колледжа психиатров Эдриен Джеймс.

Как пишет The Times, одним из распространённых симптомов депрессии является отстранённость и снижение интереса к окружающему миру — ну а пандемия подобные проявления только усиливает. Доктор Крипей-Ки порекомендовал всем, кто беспокоится по поводу психологического состояния близкого человека, постараться поддерживать с ними связь. «Просто звоните ему, пишите ему через Skype или WhatsApp — в общем, пользуйтесь любым подходящим вам методом общения, когда встретиться лично нельзя, сейчас это важно как никогда. Если не отвечает сразу — пробуйте и на следующий день», — приводит The Times слова эксперта.

Лишившись своих привычных компенсаторных механизмов, Гэбби стала жить по чёткому распорядку. «Мне помогало даже просто то, что я, проснувшись утром, осматривала свои комнатные растения и их поливала, — рассказала она журналисту The Times. — А ещё мы с друзьями каждую среду устраиваем через Zoom викторину, и уже то, что она всегда проходит в среду и не сдвигается на другие дни каждую неделю, очень сильно успокаивает».

52-летняя бухгалтер-криминалист Ребекка ещё со времён учёбы в университете регулярно переживает приступы тревожности, которые в конечном счёте заставили её бросить работу — и сразу после введения в Великобритании карантина она испытала очередной приступ, который был очень похож на предыдущие. «Я ощутила, что вдруг возникла такая сильная неопределённость, — признавалась Ребекка в интервью The Times. — Я беспокоилась по поводу всего — и нехватки продуктов питания, и возможных беспорядков из-за этой нехватки, и массовых беспорядков, и финансового положения страны и того, как оно повлияет на наши вложения, и перспективы заразиться вирусом и сильно заболеть или умереть».

Коронавирус представляет более серьёзную физическую угрозу для отдельных возрастных групп, и его последствия для психического здоровья также распределяются неравномерно, говорится в материале The Times. По данным Mental Health Foundation, в Великобритании чаще остальных на одиночество и последствия карантина для профессиональной деятельности и социальной жизни жалуются молодые люди от 18 до 24 лет, а также, отчасти, и представители возрастной группы от 25 до 34.

Различия наблюдаются и в зависимости от социального положения: наименее защищённые в финансовом плане слои населения ощущают эффект кризиса гораздо острее, констатирует обозреватель The Times. Как отметил в интервью изданию доктор Джеймса, особое беспокойство вызывает положение темнокожих, азиатов и этнических меньшинств. «Психическими заболеваниями значительно чаще страдают те, кто живёт под гнётом различных видов неравенства. Сообщества темнокожих, азиатов и этнических меньшинств, которые и без того страдали от расового неравенства, получили особенно сильный удар от коронавируса — среди них смертность оказалась непропорционально высокой, и это может возыметь катастрофические последствия в плане психического здоровья», — предупредил Джеймс.

Как подчёркивает обозреватель The Times, в ближайшее время какой-то реальной определённости в плане вакцины или методов лечения можно не ждать. Доктор Джеймс призвал британские власти в таком контексте начать готовиться к резкому ухудшению ситуации с психическим здоровьем населения — в частности, направляя дополнительные средства специалистам «на передовой», осуществляя подготовку дополнительных кадров и обеспечивая помощь для тех граждан, которые в психологическом плане пострадали от пандемии сильнее всего.

Коронавирус уже заставил службы психологической помощи освоить новые методы работы, наиболее серьёзным из которых выступают виртуальные сеансы психотерапии, пишет автор статьи. Неплохие результаты показывает и дистанционная когнитивно-поведенческая терапия с применением компьютерных средств — некоторым пациентам она помогает так же хорошо, как очные приёмы, а кроме того, её можно обеспечивать быстрее. «Не исключено, что одним из уроков, которые мы вынесем из всей этой ситуации, окажется то, что мы можем помогать людям, остающимся дома, гораздо эффективнее. К тому же, мы сможем освободить более сложные в организации и затратные по времени очные приёмы в больничных условиях для тех, кому они действительно нужны», — заявил доктор Крипей-Ки.

53-летний Иэн с подросткового возраста периодически впадает в депрессию. За медицинской помощью он впервые обратился, когда ему было под пятьдесят, и с тех пор он принимает лекарства, а также дополнительно проходит регулярные сеансы когнитивно-поведенческой терапии — и когда ему пришлось по работе отправиться за рубеж, его психотерапевт предложила ему проводить сеансы через FaceTime или Skype, чем он и пользуется до сих пор, теперь уже во время пандемии. Тем не менее, виртуальные приёмы будут эффективными не во всех случаях. «У меня было преимущество в том плане, что мои первые приёмы проводились очно, — рассказал Иэн корреспонденту The Times. — Поэтому мне и моему психотерапевту удалось выстроить правильные отношения в рамках терапии, благодаря чему перейти в онлайн режим у нас получилось относительно легко. Мне кажется, что если бы мы сразу использовали виртуальный подход, без этих первых приёмов, то было бы сложнее».

Правительство Великобритании сейчас снимает карантинные ограничения — и перспектива возвращения к «некоему подобию нормальной жизни» может для некоторых оказаться пугающей, пишет The Times. «По этому поводу я в последнее время переживаю так же сильно, как переживала раньше из-за перемен, — признаётся Гэбби. — Вроде бы должно быть такое сильное предвкушение, желание всех снова увидеть и снова выйти на улицу, и такие желания у меня есть, но мысль о том, что всё это будет происходить одновременно, обескураживает. Думаю, что для возвращения к такой жизни мне понадобится какое-то время».

Насколько долгосрочными окажутся последствия пандемии для психики, остаётся только гадать, отмечает обозреватель The Times. Как пишет журналист, некоторые аспекты — к примеру, ощущение одиночества из-за социального дистанцирования — исчезнут быстро по мере снятия ограничений, но другие — как, например, тревога, вызванная переживаниями по поводу экономического положения — останутся надолго. «Частью новой нормальности должны будут стать не только новые привычки, продиктованные необходимость защититься от вируса, но и осведомлённость о последствиях масштабного сдвига, который переживает мир, для человеческой психики», — подытоживает автор.