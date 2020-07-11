Times: Джонсон даст бой рекламе нездоровой пищи — коронавирус заставил

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается предпринять ряд шагов для борьбы с чрезмерным весом британцев с помощью запрета на рекламу нездоровой пищи в супермаркетах и акций «купи одну, вторую в подарок», применимых к товарам этой категории, пишет The Times. Как отмечает газета, пойти на подобные меры Джонсона убедила пандемия коронавируса, в ходе которой среди людей с ожирением наблюдается куда более высокий уровень смертности.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, судя по всему, собирается сделать первый шаг в борьбе с чрезмерным весом своих сограждан. В частности, Джонсон планирует ввести запрет на рекламу нездоровой пищи в супермаркетах, пишет The Times.

Вместе с тем, британский премьер, скорее всего, воздержится от того, чтобы ввести ограничение на рекламу нездоровой пищи до девяти часов вечера. Джонсон, который раньше называл себя «большим либертарианцем» в плане выбора рациона питания, сообщил, что именно коронавирус убедил его в том, что Лондону необходимо срочно дать бой чрезмерному весу.

Согласно плану, магазины более не смогут организовывать акции «купи одну, вторую в подарок», когда речь заходит об определённой категории товаров. Кроме того, ожидается также введение запрета на размещение сладостей и шоколада на торцах стеллажей и входе в супермаркет. Даунинг-стрит также подумывает о том, чтобы обязать точки общепита указывать калорий в меню.

Британия занимает второе место в Европе по уровню ожирения, что, по всей видимости, поспособствовало росту смертности от коронавируса. Люди, страдающие от ожирения, имеют вдвое больший шанс умереть от вируса, в то время, как для людей с избыточным весом эта цифра составляет 26%. При этом избыточным весом обладает две трети взрослого населения Британии; более четверти из их числа страдают от ожирения. В этом контексте даже Борис Джонсон признал, что чрезмерный вес усугубил его самочувствие после того, как он подхватил COVID-19.

«Вирус продемонстрировал, насколько важно быть и оставаться здоровым», — отметила по этому поводу министр культуры Кэролайн Диненейдж.

Предполагается, что борьбе с рекламой нездоровой пищи будет вторить кампания, призванная убедить британцев сохранить привычку делать упражнения на свежем воздухе, которую те выработали в условиях изоляции.

Вместе с тем Джонсон столкнулся с недовольством противников рекламы нездоровой пищи после того, как из первоначального плана вычеркнули пункт о запрете рекламы сверхкалорийной еды до девяти часов вечера. По всей видимости, от этой меры отказались не полностью, однако премьер-министр не был уверен в правильности такого шага, учитывая, что на него с резкой критикой обрушились телеканалы, рекламные агентства и их сторонники во властных кругах.

По некоторым данным, Даунинг-стрит считает неубедительными аргументы за введение запрета рекламы до девяти вечера, которые основываются на ряде исследований. В них, в частности, утверждается, что дети, которые видят больше рекламы, чаще покупают нездоровую пищу.

При этом, если верить ряду источников, сообщения о том, что 40% расходов на еду относятся именно к тем товарам, которые активно рекламируются, повышают вероятность запрета акций на продукты с высоким содержанием сахара, соли или жиров, подытоживает The Times.