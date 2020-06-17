Daily Mail: карантин может стать для британских детей «бомбой замедленного ожирения», предупреждают эксперты
Закрытие школ в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса создаст угрозу ожирения для «целого поколения» британских детей, сообщает таблоид The Daily Mail со ссылкой на специалистов. Как подчёркивается в материале издания, британские эксперты убеждены, что на фоне в целом плачевной ситуации с детским ожирением в стране лишение их ежедневной физической активности в школах может в долгосрочной перспективе обернуться «катастрофическими» последствиями для их здоровья.
По данным The Daily Mail, о том, что детей нужно ради их же блага как можно скорее вернуть в школы заявил профессор Рассел Вайнер — глава Королевского колледжа педиатрии и член специальной Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE), в задачи которой входит составление рекомендаций для правительства по вопросам борьбы с коронавирусом.
«Мы всё время говорим о рисках заражения коронавирусной инфекцией, и это очень важно, но это не единственная проблема, — цитирует Вайнера издание. — Среди элементов уравнения риска для детей также фигурируют и такие связанные с закрытием школ угрозы, как проблемы с психикой, недостаток сна, а также потенциальная нехватка физической активности и ожирение».
Как отметил эксперт, его опасения связаны прежде всего с тем, что если школы будут закрыты достаточно долго, дети в принципе перестанут проявлять хоть какую-то активность. «Дети и молодые люди по всей стране скорее всего уже получают гораздо меньше физических нагрузок. Нам известно, что многие дети и подростки почти не занимаются спортом отдельно, но при этом поддерживают достаточный уровень физической активности, живя своей обычной жизнью, — пояснил Вайнер. — Сюда входят дорога до школы, передвижения внутри школы между классами, игра в футбол с одноклассниками — именно так многие дети сжигают калории. Но с подавляющим большинством детей этого больше не происходит. На карантине многие из них этого делать не могут».
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