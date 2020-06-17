Daily Mail: карантин может стать для британских детей «бомбой замедленного ожирения», предупреждают эксперты

Карантинные меры, введённые в Великобритании для борьбы с коронавирусом, могут крайне негативно сказаться на ситуации с детским ожирением в стране, пишет The Daily Mail. По данным издания, многие эксперты убеждены, что из-за закрытия школ дети не получают «рутинных» физических нагрузок, благодаря которым они обычно сжигают калории — а значит многие из них в сентябре наберут лишний вес.

Закрытие школ в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса создаст угрозу ожирения для «целого поколения» британских детей, сообщает таблоид The Daily Mail со ссылкой на специалистов. Как подчёркивается в материале издания, британские эксперты убеждены, что на фоне в целом плачевной ситуации с детским ожирением в стране лишение их ежедневной физической активности в школах может в долгосрочной перспективе обернуться «катастрофическими» последствиями для их здоровья.

По данным The Daily Mail, о том, что детей нужно ради их же блага как можно скорее вернуть в школы заявил профессор Рассел Вайнер — глава Королевского колледжа педиатрии и член специальной Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE), в задачи которой входит составление рекомендаций для правительства по вопросам борьбы с коронавирусом.

«Мы всё время говорим о рисках заражения коронавирусной инфекцией, и это очень важно, но это не единственная проблема, — цитирует Вайнера издание. — Среди элементов уравнения риска для детей также фигурируют и такие связанные с закрытием школ угрозы, как проблемы с психикой, недостаток сна, а также потенциальная нехватка физической активности и ожирение».

Как отметил эксперт, его опасения связаны прежде всего с тем, что если школы будут закрыты достаточно долго, дети в принципе перестанут проявлять хоть какую-то активность. «Дети и молодые люди по всей стране скорее всего уже получают гораздо меньше физических нагрузок. Нам известно, что многие дети и подростки почти не занимаются спортом отдельно, но при этом поддерживают достаточный уровень физической активности, живя своей обычной жизнью, — пояснил Вайнер. — Сюда входят дорога до школы, передвижения внутри школы между классами, игра в футбол с одноклассниками — именно так многие дети сжигают калории. Но с подавляющим большинством детей этого больше не происходит. На карантине многие из них этого делать не могут».

По мнению господина Вайнера, хотя некоторые семьи в самом начале карантина и постарались сформировать полезные привычки в виде регулярных занятий спортом, многие из них, вероятно, успели их забросить.

По данным The Daily Mail, правительство Соединённого Королевства отказалось от планов по возобновлению школьных занятий до летних каникул, и хотя некоторые классы и должны будут вернуться к обучению на этой неделе, процесс сильно осложнили введённые властями ограничения по количеству учащихся в классах. Из-за этого большинство учеников в возрасте до 16 лет к сентябрю пробудут дома полгода, подчёркивает обозреватель DM.

Согласно статистике Национальной системы здравоохранения Великобритании, в стране уже сейчас страдают ожирением более 20% детей в возрасте от 5 до 11 лет. При этом о том, как повлиял на ситуацию карантин, станет известно ещё не скоро, поскольку национальная программа по взвешиванию детей, в рамках которой врачи собирают данные о весе учеников первых и шестых классов по всей стране, также была приостановлена, говорится в материале The Daily Mail.

Как пишет газета, с мнением Рассела Вайнера согласны и другие эксперты. Так представитель коалиции медицинских организаций Obesity Health Alliance Кэролайн Серни отметила, что поскольку статистика по ожирению как правило ухудшается после летних каникул, аналогичного эффекта можно ожидать и от карантина. Аналогичную точку зрения выразил председатель организации National Obesity Forum Тэм Фрай, который подчеркнул, что если дети набирают вес за лето, даже ведя при этом активный образ жизни, то карантин, во время которого они не могут играть с друзьями, определённо скажется на ситуации с ожирением.