Independent: «делать покупки с уверенностью» — Великобритания смягчит требования к социальной дистанции, чтобы спасти бизнес

Правительство Великобритании рассматривает возможность смягчения требований по социальному дистанцированию в общественных местах на фоне постепенного возобновления деятельности непродовольственных магазинов, ресторанов и пабов страны, сообщает The Independent. При этом пока премьер Борис Джонсон призвал британцев уверенно ходить по магазинам, но соблюдать дистанцию в 2 метра.

Канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак предположил, что правительство страны может отказаться от требования сохранять двухметровую дистанцию в общественных местах на фоне призыва премьер-министра Бориса Джонсона к британцам возвращаться к походам в магазины, передаёт The Independent.



Отвечая на вопрос, за кем всё же останется последнее слово, за политиками или экспертами в области здравоохранения, Сунак заявил, что «советники советуют министрам, которые избираются для принятия решений».



«Люди должны возлагать на нас ответственность за принятие подобных решений, но я думаю, что люди успокаиваются и доверяют этим решениям, если знают, что мы принимаем советы от наших учёных», — добавил Сунак.



Как отмечает издание, ослабить требования к социальному дистанцированию правительство призывают как предприниматели, так и высшие должностные лица Консервативной партии. По словам чиновников и бизнесменов, необходимость сохранять дистанцию в 2 м сделает возвращение предприятий к работе убыточным, а некоторые из них и вовсе может разорить.



В частности, бывший лидер партии Иэн Дункан Смит назвал требование «не жизненно необходимым», так как учёные, по его словам, сходятся во мнении, что вероятность передачи вируса по воздуху очень мала. Кроме того, он указал на то, что жителей других стран просят придерживаться дистанции в 1 м или 1,5 м.



Тем не менее, представители Лейбористской партии подчеркнули важность обеспечения безопасности на рабочих местах. Так, теневой министр юстиции Дэвид Лэмми заявил, что в случае пересмотра требованию к социальному дестанцированию хотел бы увидеть научное обоснование решения. По его словам, лейбористы готоы поддержать смягчение ограничительных мер, но только в подходящее для этого время.



«Никто из нас не хочет вечно находиться в таком состоянии карантина и паралича, и действительно, наша экономика в какой-то момент должна вновь открыться, мы все это понимаем», — приводит The Independent слова Лэмми.



«Работники должны быть в состоянии доверять премьер-министру, когда он говорит, что вернуться на работу вне дома безопасно, и быть уверенными в том, что их здоровье и здоровье их семей будет под защитой», — заявил коллега Лэмми по теневому кабинету министров Энди Макдональд.



В воскресенье было зарегистрировано 36 летальных исходов, в результате чего общее число погибших от COVID-19 в Великобритании составило 41 698 человек. Несмотря на то что это один из самых высоких показателей среди всех стран мира, цифры прироста заражённых в стране являются самыми низкими с момента введения карантина.



«Я думаю, что люди должны ходить по магазинам и делать покупки с уверенностью, но они, конечно, должны соблюдать правила социального дистанцирования и делать это как можно безопаснее», — заявил Джонсон, добавив, что оптимистично настроен на фоне возобновления работы непродовольственных магазинов 15 июня.



При этом премьер подтвердил, что в правительство в настоящий момент пересматривает требования к социальному дистанцированию, отметив, что снижение числа погибших от коронавируса даёт «больше возможностей для манёвра» для ослабления правил безопасности.



Тем не менее, как пишет The Independent, Джонсону придётся постараться, чтобы убедить британцев в отсутствии риска при смягчении любых ограничительных мер. Так, согласно результатам исследования YouGov, 58% жителей Великобритании выступают за сохранение требований к социальному дистанцированию, и лишь 24% полагают, что расстояние должно сократится вдвое.



При этом издание отмечает, что правительство намерено рассматривать возможность пересмотра требований до 4 июля, самой ранней даты возобновления работы ресторанов и пабов страны. По словам Сунака, премьер-министр намерен привлечь к процессу учёных и экономистов.