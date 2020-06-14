Times: учёные из Германии подтвердили эффективность масок в борьбе с COVID-19

Резкое сокращение новых случаев заражения в немецких городах после введения масочного режима позволило учёным доказать его эффективность во время пандемии коронавируса, пишет The Times. Анализ проводился на основе данных из культурно схожих регионов, где обязательное ношение масок началось в разное время. Такие условия оказались максимально приближенными к контролируемому эксперименту в естественной среде, отмечает издание.
Обязательное использование защитных масок замедляет распространение COVID-19 на 40%, сообщает The Times со ссылкой на немецкое исследование. На данный момент оно является самым репрезентативным анализом эффективности этого способа борьбы с пандемией.
Как рассказывает издание, учёные из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга и университета Южной Дании смогли воспользоваться неравномерным введением правила о ношении масок в магазинах и общественном транспорте по всей Германии в качестве естественного эксперимента. Динамика выявления новых случаев заставила исследователей прийти к заключению, что маски «значительно сокращают число» заражений.
В статье отмечается, что во время пандемии вопрос о масках стал одним из самых спорных и разделил научное сообщество. В Англии их использование в общественном транспорте с понедельника станет обязательным, при этом на прошлой неделе после объявления о таком нововведении некоторые учёные раскритиковали его на основании недостаточности доказательств. Другие исследователи считают, что и без убедительных аргументов ясно, что даже изготовленные дома маски создают хороший барьер для передачи вируса капельным путём.
Одной из сложностей для оценки эффективности масок стали серьёзные различия в поведении людей, которые ими пользуются. По словам авторов исследования, их анализ выделяется на фоне остальных приближенностью к контролируемому эксперименту. Так, 6 апреля в немецком городе Йена ввели обязательное ношение масок в магазинах и общественном транспорте, после чего число заражений резко сократилось. Через две недели такие меры ввели в Саксонии, где впоследствии также зарегистрировали уменьшение новых случаев заболевания, а через несколько дней масочный режим распространили на всю страну. Такое постепенное введение правил позволило учёным сравнить культурно похожие регионы в разное время.
В результате исследователи пришли к выводу, что быстрое улучшение эпидемиологической ситуации в Йене не было простым совпадением: по их мнению, введение масок на раннем этапе на 25% уменьшило общее число зарегистрированных больных по прошествии 20 дней, при этом в группе старше 60 лет этот показатель превышает 50%. При сопоставлении с данными из других регионов учёные обнаружили, что масочный режим позволил выйти на плато по количеству заболевших. «Очевидно, что ношение масок помогло существенно сократить распространение COVID-19», — приводит The Times основной итог анализа.
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