Guardian: «американское фиаско» — США преодолели печальную отметку в 2 млн заболевших

В США зафиксироан печальный рекорд — 2 миллиона заболевших COVID-19, пишет The Guardian.

Пандемия, как отмечает издание, оказала опустошительное воздействие на Америку. Для американцев коронавирус всего за 14 недель превратился из загадочного недуга в отдалённых странах в 1 миллион подтверждённых случаев на территории США. А теперь, ещё шесть недель спустя, Соединённые Штаты, по данным Университета Джонса Хопкинса, преодолели мрачный рубеж в 2 миллиона случаев заражения COVID-19.

«Изнурённая» американская общественность столкнулась не только с болью от человеческих потерь, но также с «тяжело раненой» экономикой и мучительными политическими потрясениями.

Однако, по мнению экспертов по пандемии, дальше американцев, возможно, ждут ещё большие тяготы, несмотря на то что власти разрешили вновь открыть магазины и офисы, а политическая риторика президента США по этому эпохальному кризису практически сошла на нет.

Ирвин Редленер, директор Национального центра готовности к стихийным бедствиям при Колумбийском университете, заявил, что реальное количество заражённых в США «почти наверняка в разы больше» двух млн подтверждённых случаев. По его словам, данные неточны из-за недостаточного тестирования.

Люди с COVID-19, чаще всего, либо не проявляют каких-либо заметных симптомов, либо эти симптомы незначительны, например, сухой кашель и умеренная лихорадка.

«Мы, скорее всего, видим лишь верхушку айсберга, — отметил Редленер. — Нам мешает недостаточное тестирование, особенно на фоне того, что компании открываются во всех 50 штатах».

Нехватка тестов, аппаратов ИВЛ и защитных средств для медицинского персонала стали характерной чертой начального этапа пандемии в США, отмечается в статье. А Дональд Трамп стал олицетворением «сумбурной, а иногда поразительной» реакции американских властей. Глава Белого дома предсказывал, что вирус исчезнет под апрельским солнцем, ссорился с губернаторами штатов и размышлял о преимуществах инъекций с отбеливателем и приёма препарата против малярии гидроксихлорохина, польза которого в борьбе против коронавируса не была подтверждена.

«С самого начала происходили искажения и фабрикации со стороны Белого дома, — подчеркнул Редленер. — Как ни назовите противоположность «выполненной миссии», именно это у нас и наблюдается. По сути, это американское фиаско».

Но даже несмотря на то что в США от COVID-19 умерли более 100 тыс. человек, что составляет около четверти от общего числа погибших от этой болезни в мире, коронавирусный кризис исчез из политической повестки дня.

Трамп, озабоченный отправкой военных на подавление бурных антирасистских протестов, прекратил ежедневные пресс-конференции по пандемии. А возобновление работы компаний и предприятий производится на усмотрение штатов, причём происходит это несколько опасным образом, поскольку, по крайней мере, более чем в десяти штатах все ещё наблюдается рост числа инфицированных, сообщает The Guardian.