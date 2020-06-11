Guardian: «американское фиаско» — США преодолели печальную отметку в 2 млн заболевших

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NZZ: в Германии заговорили о расизме — африканцы чувствуют себя в стране инопланетянами Neue Zürcher Zeitung
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Guardian: на фоне коронавируса двум третям британцев с патологиями отказали в лечении Guardian
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Deutschlandfunk: чтобы победить расизм, США нужна смена общественного менталитета Deutschlandfunk
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Кариус намерен побороться за место в основе «Ливерпуля»
Немецкий голкипер английского клуба «Ливерпуль» Лорис Кариус заявил, что намерен побороться за место в основном составе команды.
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Постпредства при ООН и ЮНЕСКО запустили проект об объектах всемирного наследия в России
Постпредства России при ООН и ЮНЕСКО совместно с Russia Beyond по случаю Дня России запустили в социальных сетях мультимедийный проект о российских объектах всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Евлоев выступит на бойцовском острове UFC
Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев проведёт следующий поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате на одном из турниров, которые пройдут в Абу-Даби на бойцовском острове.
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Террористы обстреляли населённые пункты в сирийском Идлибе
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийской провинции Идлиб.
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СМИ: Клубы АПЛ поддержали идею заменить фамилии игроков на футболках антирасистским лозунгом
Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) согласны заменить фамилии игроков на футболках антирасистским лозунгом.
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США выделят Украине ещё $250 млн военной помощи
Министерство обороны США объявило о планах предоставления Украине военной помощи в размере $250 млн.
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Вершинин обсудил с представителем Госдепа ситуацию в Сирии
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провёл телефонный разговор со спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри.
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ВФЛА не стала лишать лицензии тренера Ухова и Школиной
По итогам заседания бюро президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) было принято решение не лишать тренерской лицензии олимпийского чемпиона 2000 года по прыжкам в высоту Сергея Клюгина за его работу с дисквалифицированными спортсменами Иваном Уховым и Светланой Школиной.
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Юрченко заявил, что ВФЛА ведёт переговоры с World Athletics по ситуации со штрафом и нейтральными статусами
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко прокомментировал позицию организации по вопросу взаимосвязи выплаты штрафа World Athletics и выдачи российским легкоатлетам нейтрального статуса.
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Британская активистка рассказала о ситуации с COVID-19 в домах престарелых
Основательница благотворительной организации Compassion in Care, ведущей разоблачительскую деятельность, Айлин Чабб в интервью RT рассказала о ситуации с распространением коронавируса в британских домах престарелых.
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ВФЛА отреагировала на позицию World Athletics по выдаче нейтрального статуса только после выплаты штрафа
По итогам заседания бюро президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) организация выступила с заявлением относительно позиции World Athletics о выдаче российским легкоатлетам нейтрального статуса только после оплаты организацией штрафа в размере $5 млн в срок до 1 июля.
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В Московской области с 25 июня возобновят работу ТРЦ
В Московской области с 25 июня возобновят работу торгово-развлекательные центры. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.
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СМИ: Клубам НБА разрешат заявлять 17 игроков
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) разрешит командам увеличить число игроков, которые войдут в заявку на оставшуюся часть сезона-2019/20.
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Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
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Драчёв назвал внутренним делом долги СБР перед отелями
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал заявление, что у организации имеются задолженности перед отелями, в которых останавливались члены сборной России на время соревнований.
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Ефремова допросили по делу о наркотиках в качестве свидетеля
Артиста Михаила Ефремова допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
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Кашшаи ответил на высказывание Федуна про назначение Вилкова на матч «Зенит» — «Спартак»
Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи отреагировал на слова владельца московского «Спартака» Леонида Федуна по поводу возможного назначения арбитра Михаила Вилкова на матч 1/2 финала Кубка России.
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В Госдуме оценили заявление главы МИД Украины о санкциях против России
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT призыв министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы к Евросоюзу усилить санкции в отношении России.
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Кашшаи рассказал, будут ли арбитры наказывать игроков за совместное празднование голов
Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи рассказал, будут ли арбитры наказывать игроков за празднование голов после возобновления чемпионата в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
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Хохлов рассказал, как Карреру предлагали на его место в «Динамо»
Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал, как на его место в клубе предлагали экс-наставника столичного «Спартака» Массимо Карреру.
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В Москве скончались ещё 49 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли ещё 49 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев в столице увеличилось до 3187.
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За сутки в Турции выявили 987 новых случаев коронавируса
В Турции за сутки выявили 987 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи в Twitter.
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Матч РПЛ «Сочи» — «Ростов» пройдёт со зрителями
Матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» — «Ростов» может быть проведён со зрителями.
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Драчёв заявил, что в условиях пандемии сложно говорить о сроках восстановления СБР
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции сложно говорить о сроках восстановления полноправного членства организации в Международном союзе биатлонистов (IBU).
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В Рязанской области разбился легкомоторный самолёт
Легкомоторный самолёт разбился у деревни Авдотьинки Рязанской области, пилот погиб, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
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Источник: НБА планирует возобновить сезон 30 июля
Сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), прерванный из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлён 30 июля.
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Воробьёв сообщил, что летние веранды в Подмосковье откроются 12 июня
Глава Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что летние веранды в Подмосковье откроются 12 июня.
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Мурашко допустил возможность «плавающего режима ограничений»
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что «есть формат в том числе плавающего режима ограничений».
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Двоюродный брат Нурмагомедова дебютирует в UFC на бойцовском острове
Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, проведёт свой дебютный поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате на одном из турниров, которые пройдут в Абу-Даби на бойцовском острове.
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Глава МИД Украины призвал ЕС усилить санкции против России
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании глав МИД Европейской народной партии (ЕНП) призвал Евросоюз усилить санкции в отношении России. Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
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В Италии за сутки скончались 53 человека с коронавирусом
В Италии за сутки скончались 53 человека с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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World Athletics опубликовала рекомендации по организации соревнований во время пандемии
World Athletics представила рекомендации по охране здоровья и безопасности для организаторов соревнований в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
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Допрос Ефремова продолжался пять часов
Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции вернули артиста Михаила Ефремова под домашний арест после допроса, передаёт РИА Новости.
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Брайант посмертно стал лауреатом премии «Эмми»
Пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант, который погиб в результате крушения вертолёта в январе, посмертно стал лауреатом премии «Эмми» за вклад в развитие Лос-Анджелеса.
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Кабмин расширил меры поддержки безработных
Безработные россияне получат дополнительную помощь от государства. Соответствующее постановление, как сообщается на сайте правительства, подписал глава российского кабмина Михаил Мишустин.
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СКА обменял права на хоккеиста Прохоркина в «Металлург»
Хоккейные клубы СКА, «Металлург» и «Трактор» произвели обмен игроками.
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Представителю СК Петренко присвоили звание генерал-майора юстиции
Российский лидер Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета России Светлане Петренко.
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Диетолог рассказала о пользе ягод
Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала о пользе ягод.
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ФХР определит чемпиона России по хоккею сезона-2019/20
Федерация хоккея России (ФХР) определит чемпиона России в сезоне-2019/20, который был досрочно завершён из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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Sputnik China вошёл в десятку лучших иностранных СМИ по рейтингу Weibo
Международное информационное агентство Sputnik China вошло в десятку лучших иностранных СМИ за 2019 год по рейтингу китайской социальной сети Weibo.
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Трамп продлил санкции против Белоруссии
Президент США Дональд Трамп продлил на год действие американских санкций в отношении представителей руководства Белоруссии, сообщает пресс-служба Белого дома.
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ФИФА разрешила футболистам выступать за три клуба в течение сезона
Международная федерация футбола (ФИФА) временно разрешила игрокам выступать за три клуба в течение одного сезона.
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«Панатинаикос» заявил о намерении покинуть баскетбольную Евролигу
Греческий баскетбольный клуб «Панатинаикос» намерен покинуть Евролигу.
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В Севастополе снимут режим обязательной самоизоляции для пожилых с 15 июня
В Севастополе снимут режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет с понедельника, 15 июня.
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Украина ожидает получить €1 млрд от Всемирного банка в течение месяца
Украина в течение месяца рассчитывает на получение €1 млрд от Всемирного банка, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
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Собянин напомнил о запрете массовых мероприятий в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин, отвечая в эфире телеканала «Россия 24» на вопрос о мероприятиях по случаю Дня России и дня проведения парада Победы, отметил, что «никакой массовки огромной или зрителей не должно быть», напомнив о запрете проведения массовых мероприятий в столице.
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СМИ: Еврокубок увеличил квоту для российских баскетбольных клубов на следующий сезон
Руководство баскетбольного Еврокубка приняло решение выделить три слота для команд Единой лиги ВТБ на сезон-2020/2021.
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В Удмуртии рассказали о выплатах медикам, работающим с пациентами с COVID-19
Медикам Удмуртии, работающим с пациентами с COVID-19, выплатили 126,9 млн рублей.
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Эксперт напомнил об опасности клещей
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Александр Лукашёв напомнил об опасности клещей.
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В Москве зафиксирован самый жаркий день с июня 2019 года
Четверг, 11 июня, стал самым жарким днём в Москве с июня 2019 года, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.